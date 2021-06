Test du Realme X7 Max 5G / GT Neo

introduction

Lorsqu’il s’agit de fournir une grande valeur à tous les niveaux, peu peuvent le faire mieux que Realme actuellement. Cela s’étend également aux offres phares de mise à mort, où la gamme Realme GT a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps. En particulier le Realme GT 5G, qui propose entre autres un chipset Snapdragon 888 et une dalle Super AMOLED 120 Hz à petit budget.

Piquant encore plus les choses et dans une quête ultime pour offrir le plus grand choix au client, Realme a également créé le Realme GT Neo. C’est ce que nous avons au bureau aujourd’hui. Pour être plus précis, notre unité d’examen est le Realme X7 Max 5G, qui est essentiellement le même appareil, car il est déjà vendu en Inde. Pour l’instant, la GT Neo est une exclusivité chinoise.

Ce que Realme a fait, c’est essentiellement de prendre le Realme GT et d’échanger le chipset Qualcomm Snapdragon 888 contre un MediaTek Dimensity 1200. Ce dernier est actuellement le meilleur chien de la gamme Dimensity et n’est pas une puce particulièrement répandue. En fait, c’est la première fois que nous voyons le Dimensity 1200.

Caractéristiques du Realme X7 Max 5G en un coup d’œil :

Corps: 158,5×73,3×8,4 mm, 179 g; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique; Résistant aux éclaboussures.

158,5×73,3×8,4 mm, 179 g; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique; Résistant aux éclaboussures. Affichage: 6,43 « Super AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi.

6,43 « Super AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) : Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9.

MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) : Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 11, Realme UI 2.0.

Android 11, Realme UI 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2,3, 16 mm, 119 degrés, 1/4,0″, 1,12 µm; Macro : 2 mégapixels, f/2.4.

: 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF ; : 8 MP, f/2,3, 16 mm, 119 degrés, 1/4,0″, 1,12 µm; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/3,0″, 1,0 µm.

16 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/3,0″, 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/480fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/480fps, gyro-EIS; : 1080p@30fps. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 50W, 50% en 16 min (annoncé), Charge inversée 2,5W.

4500 mAh ; Charge rapide 50W, 50% en 16 min (annoncé), Charge inversée 2,5W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique); NFC ; Prise jack 3,5 mm.

Au-delà de cet échange de chipset, le X7 Max / GT Neo est à peu près identique au Realme GT vanille. Vous obtenez le même écran Super AMOLED de 6,43 pouces, 120 Hz, ainsi qu’une configuration de caméra identique, basée sur une caméra principale de 64 MP, avec une caméra macro ultra-large de 8 MP, 2 MP et un selfie de 16 MP. Il existe également quelques différences mineures, principalement liées aux ensembles de fonctionnalités légèrement différents des deux puces.

Par exemple, le Realme X7 Max 5G est plafonné à 50 W de charge rapide sur sa batterie de 4 500 mAh, au lieu des 65 W du Realme GT vanille. Le Dimensity 1200 est équipé du Bluetooth 5.1, au lieu du modem 5.2 du modèle standard. Au-delà de cela, cependant, le Dimensity parvient à fournir à peu près toutes les fonctionnalités, y compris la connectivité 5G et les capacités DSP.

En fait, l’adoption de la puce MediaTek pourrait même être à l’origine d’une étrange différence dans la gestion du taux de rafraîchissement élevé, que nous avons observée sur le Realme X7 Max 5G, par rapport aux autres téléphones Realme récents. Mais, nous y reviendrons dans la section performances de la revue, qui sera probablement la partie la plus intéressante dans l’ensemble, vu comment le Dimensity 1200 est en quelque sorte le point de mire de l’expérience.

Avant d’aller plus loin dans l’examen, nous devons souligner, une fois de plus, que bien que presque toutes nos conclusions s’appliquent également au Realme GT Neo, nous basons notre examen sur une unité Realme X7 Max 5G.

De plus, un examen détaillé des deux fiches techniques révèle que le X7 Max 5G annonce officiellement quelques extras qui manquent à son homologue chinois, ou du moins n’en fait pas officiellement la publicité. Ceux-ci incluent la résistance aux éclaboussures, le verre Dragontrail à l’avant pour la protection, ainsi que la prise en charge de la charge inversée de 2,5 W.

Enfin, à notre connaissance, aucune version de 6 Go de RAM du Realme X7 Max 5G n’est disponible, alors que le Realme GT Neo l’offre dans son niveau de base.

Le Realme X7 Max 5G démarre avec 8 Go de RAM et va jusqu’à 12 Go. C’est ce que nous avons dans notre unité de test, aux côtés de 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible.

Déballage

Notre unité Realme X7 Max 5G est livrée dans une belle et épaisse boîte argentée en deux parties. En termes d’accessoires, vous obtenez un chargeur et un câble USB Type-A vers Type-C, ainsi qu’un joli boîtier en TPU transparent. Un ajout apprécié pour que vous puissiez être immédiatement opérationnel.

Pour une charge rapide, le X7 Max 5G est équipé de SuperDart. Il atteint un maximum de 50W sur le côté du téléphone. Cependant, le chargeur inclus que nous avons obtenu est capable de charger jusqu’à 65 W de SuperDart. Ceci est fait avec une sortie 10V@6.5A. Clairement une sortie non standard, c’est pourquoi vous avez besoin du câble USB fourni pour le faire fonctionner car il a une broche supplémentaire pour la négociation. Sans le câble ou la protection murale, vous êtes limité à une charge de 10 W, que le chargeur fourni prend également en charge avec une sortie 5V@2A.

L’utilisation d’un câble propriétaire est loin d’être idéale et nous souhaitons que Realme passe à une implémentation de type C à type C de leur charge, de préférence avec la prise en charge USB PD, le plus tôt possible.

Il convient également de noter que, selon certaines des documentations officielles de Realme que nous avons reçues, le X7 Max 5G pourrait être livré avec un chargeur SuperDart de 65 W à certains endroits. Cela a cependant peu de conséquences pratiques pour les acheteurs.