Test du Realme Pad X – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Avec l’augmentation inattendue de la demande de tablettes après la pandémie, les fabricants de smartphones devaient à nouveau tenter leur chance dans un segment de marché autrefois considéré comme mourant. Realme ne fait pas exception, et sa dernière offre est le Realme Pad X. Cela semble être une solution axée sur la productivité pour les masses, mais malheureusement, c’est un appareil uniquement indien. Et nous voulons dire que de la meilleure façon possible – c’est dommage qu’une tablette aussi belle ne soit pas disponible dans le monde entier. Lisez la suite pour voir pourquoi.

Realme Pad X arbore un écran relativement grand de 10,95 pouces et un SoC Snapdragon 695 relativement puissant pour les tâches quotidiennes et le multitâche. Realme propose un stylet sensible à la pression et un clavier magnétique pour l’accompagner. Donc, si vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable à part entière, le Realme Pad X est une solution très plausible.

Spécifications du Realme Pad X en un coup d’œil :

Corps: 252,2 x 163,8 x 7,1 mm, 500 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Prise en charge du stylet (chargement magnétique).

252,2 x 163,8 x 7,1 mm, 500 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Prise en charge du stylet (chargement magnétique). Affichage: Écran LCD IPS de 10,95 pouces, 450 nits (crête), résolution de 1 200 x 2 000 px, format d’image 15:9, 213 ppi.

Écran LCD IPS de 10,95 pouces, 450 nits (crête), résolution de 1 200 x 2 000 px, format d’image 15:9, 213 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; microSDXC.

64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; microSDXC. Système d’exploitation/logiciel : Android, interface utilisateur Realme 3.0.

Android, interface utilisateur Realme 3.0. Caméra arrière: 13 MP, f/2.2, (large).

13 MP, f/2.2, (large). Caméra frontale: 8 MP, f/2.0, 105˚ (ultra large).

8 MP, f/2.0, 105˚ (ultra large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 8340 mAh ; Charge rapide 33W, charge inversée, alimentation USB.

8340 mAh ; Charge rapide 33W, charge inversée, alimentation USB. Divers : Accéléromètre, gyroscope, boussole ; haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) ; système à double micro pour la réduction du bruit.

En plus dudit matériel, le Pad X est alimenté par une batterie assez importante de 8.340 mAh, promettant de nombreuses heures d’autonomie. La grosse batterie est complétée par une charge rapide Dart de 33 W.

Au cas où vous auriez besoin d’une connexion à tout moment, le Pad X est également proposé en modèle cellulaire – avec la 5G, attention, qui dispose également d’un récepteur GPS – une caractéristique rare sur une tablette de milieu de gamme.

Malgré son prix relativement abordable, le Realme Pad X offre une construction haut de gamme, même s’il semble un peu lourd en main. Certains utilisateurs trouveront certainement cela attrayant car cette fonctionnalité est souvent perçue comme une preuve de construction de haute qualité.

Cependant, il existe de nombreuses options à parcourir dans la même gamme de prix, alors rejoignez-nous sur les pages suivantes pour savoir si le Realme Pad X est la bonne tablette pour vous.

Déballage du Realme Pad X

L’appareil est livré dans une boîte standard, bien que relativement compacte (pour une tablette) contenant les manuels d’utilisation habituels et un chargeur 33W avec un câble USB-A vers USB-C.

Le couvercle du clavier Bluetooth intelligent et le Realme Pencil sont tous deux vendus séparément, mais nous les avons reçus dans le cadre de notre kit de révision.