Test du Realme GT2 Explorer Master

Présentation et spécifications

Realme essaie une fois de plus de se démarquer de la foule avec un nouveau design funky, livre encore un autre de ses téléphones de la série Master. Le Realme GT2 Explorer Master est le téléphone le plus puissant à avoir été orné d’un design co-créé avec un célèbre designer, mais cette fois, le fabricant a signé Jae-Jung plutôt que Naoto Fukasawa. Et contrairement au GT Explorer Master, le GT2 Explorer Master est le téléphone le plus puissant de l’entreprise à ce jour au lieu d’un milieu de gamme supérieur.

La conception “Travel Trunk” signifie qu’il ne s’agit pas simplement d’un autre téléphone bar ennuyeux, mais ses composants internes sont également largement impressionnants. Non seulement le téléphone exécute le dernier et le meilleur de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, mais il est également équipé d’un système de refroidissement avancé. À en juger par notre expérience précédente avec les téléphones de Realme exécutant la puce Snapdragon 8 Gen 1, nous sommes assez optimistes à ce sujet.

De plus, le GT2 Explorer Master dispose de deux zones tactiles sur le côté droit du cadre visant à séduire autant les gamers que les fashionistas. Ils ne sont pas marqués, de sorte que les zones restent discrètes, ce qui est formidable car cela ne gâche pas la conception et la symétrie globales. Et cela s’ajoute aux fonctionnalités avancées liées au jeu sous le Realme GT Mode 3.0.

Spécifications Realme GT2 Explorer Master en un coup d’œil :

Corps: 161,3 x 74,3 x 8,2 mm, 195 g ; dos en verre ou en cuir végétalien, façade en verre, cadre latéral en aluminium.

161,3 x 74,3 x 8,2 mm, 195 g ; dos en verre ou en cuir végétalien, façade en verre, cadre latéral en aluminium. Affichage: OLED 6,70″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format 20:9, 393ppi.

OLED 6,70″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format 20:9, 393ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, interface utilisateur Realme 3.0.

Android 12, interface utilisateur Realme 3.0. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.2, 15 mm, 150˚ ; Microscopique : 3 MP, f/3.3, (microscope), AF, grossissement 40x.

: 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; : 50 MP, f/2.2, 15 mm, 150˚ ; : 3 MP, f/3.3, (microscope), AF, grossissement 40x. Caméra frontale: 16MP, f/2.5.

16MP, f/2.5. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected]

: [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; : [email protected] La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 100W.

5000 mAh ; Charge rapide 100W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Les capacités de photographie ne sont pas négligées, même si c’est le seul domaine où ce téléphone n’apporte pas le meilleur de Realme. La configuration de la caméra est presque identique à celle du GT2 Pro, avec le capteur IMX766 50MP de Sony en tête, accompagné d’un autre capteur 50MP derrière un objectif ultra large FoV à 150 degrés. La caméra microscopique 3MP est également reportée – elle peut avoir un impact limité sur les prouesses globales de l’imagerie, mais permet certaines utilisations intéressantes.

Une autre mise à niveau majeure par rapport à l’Explorer Master d’origine de l’année dernière et au GT2 Pro de celui-ci est la charge. Le GT2 Explorer Master est alimenté par une grosse batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 100 W et Realme dit qu’il lui faut moins de 30 minutes pour une charge complète. Les nouveaux matériaux GaN utilisés pour la technologie de la batterie garantissent une durée de vie plus longue, mais plus à ce sujet dans les pages suivantes.

La très mauvaise nouvelle est que ce téléphone sera limité au marché chinois. Ainsi, en acquérir un à l’extérieur du pays sera gênant, sans compter que vous devrez vivre avec la limitation des logiciels non adaptés à votre marché même si la suite Google est facilement activée.

Pourtant, nous pensons que le GT2 Explorer Master est un appareil passionnant, notamment parce qu’il s’agit du premier téléphone Realme avec la version Plus mise à jour du Snapdragon 8 Gen 1, nous sommes donc curieux de savoir ce que le fabricant en a fait.

Déballage du Realme GT2 Explorer Master

Le Realme GT2 Explorer Master est livré dans une assez grande boîte. Il contient tous les manuels d’utilisation habituels, un câble USB-A vers USB-C pour le chargement et le transfert de données, le chargeur 65W approprié et un joli étui en silicone gris pour une protection supplémentaire.

Mieux encore, le boîtier offre une bonne prise en main et ne se sent pas aussi bon marché que la plupart des autres boîtiers OEM fournis avec leurs téléphones. En d’autres termes, cela peut être une solution à long terme plutôt qu’un palliatif jusqu’à ce que vous commandiez quelque chose de mieux.