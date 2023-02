Test du Poco X5 – Tests GSMArena.com

Introduction

Le Poco X5 5G est là – encore une autre offre spécifique dans une gamme déjà tentaculaire d’offres spécifiques. Entre les types d’affichage, le matériel de l’appareil photo et les capacités du chipset, il existe un Poco à un prix raisonnable pour tout le monde – maintenant encore plus.

Le X5, en particulier, insiste sur la connectivité de nouvelle génération – comme indiqué dans son nom officiel et sur sa boîte. En ce sens, c’est un cran au-dessus des M5 et M5 qui sont plafonnés à LTE. Mais le Snapdragon 695 échange des performances ultimes et un enregistrement 4K pour cette 5G – les M5 ont 4K. Le X5 Pro, en revanche, obtient le Snapdragon 778 pour une amélioration notable des performances (moyennant un supplément, évidemment).

L’écran AMOLED de 6,67 pouces avec une capacité de 120 Hz est l’un des principaux arguments de vente – d’après les spécifications, il correspond à celui du Pro dans tous les aspects, mais une luminosité maximale tout en étant supérieur aux écrans de la série M d’une manière ou d’une autre. .

Le système de caméra est dans une position médiane similaire. Le Poco X5 reçoit un appareil photo ordinaire et un ultra large (donc mieux que le M5 sans UW), mais cet appareil photo principal n’est pas aussi performant que le M5 ou le X5 Pro.

Spécifications du Xiaomi Poco X5 en un coup d’œil :

Corps: 165,9 x 76,2 x 8,0 mm, 188 g ; façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en plastique, dos en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

165,9 x 76,2 x 8,0 mm, 188 g ; façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en plastique, dos en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Afficher: 6,67″ AMOLED, 120Hz, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 395ppi.

6,67″ AMOLED, 120Hz, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 395ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2 ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 48 MP, f/1.8, PDAF ; : 8 MP, f/2.2 ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 13 MP, f/2.5, (large).

13 MP, f/2.5, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. Batterie: 5000 mAh ; 33W filaire.

5000 mAh ; 33W filaire. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); port infrarouge; prise jack 3,5 mm ; NFC.

Une autre “option intermédiaire” peut être trouvée si vous retirez le plateau de carte – le X5 a une découpe partagée pour la microSD et la deuxième carte SIM, tandis que les M5 et M5 ont des emplacements de mémoire dédiés, et le X5 Pro n’en a pas. Un défaut modérément désagréable dans la fiche technique est le haut-parleur unique – une rareté sur les téléphones Xiaomi ces derniers temps et l’un des rares domaines où le X5 est le plus proche du M5.

D’une certaine manière, toute cette différenciation a du sens – le X5 est en quelque sorte un nouveau modèle, car il n’y avait pas de X4 vanille l’année dernière, il doit donc se tailler une niche. Il y a aussi une poignée de Redmi Note 12 qui ont ceci ou cela un peu différent, et la vanille mondiale 12 est sans doute la plus proche de cela ici Poco (autre chipset, écran peut-être plus lumineux). Si une telle segmentation granulaire est effectivement nécessaire est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, mais nous essaierons au moins d’établir à quel point le Poco X5 lui-même est bon.

Déballage du Poco X5

Le X5 arrive dans l’emballage en carton Poco habituel – un couvercle noir avec des lettres jaunes recouvre une boîte jaune.

A l’intérieur, le contenu ne sort pas non plus de l’ordinaire. Vous obtenez un ensemble complet d’accessoires pour commencer – un chargeur 33 W et un câble USB-A-to-C, ainsi qu’un étui transparent de base pour la protection.