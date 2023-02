Test du Poco X5 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Cela fait dix mois depuis la première du Poco X4 Pro, et naturellement, dans le rythme effréné des sorties de l’industrie, il est temps que le smartphone de nouvelle génération de Poco sorte. Et tandis que le X4 Pro était un grand pas en arrière par rapport au X3 Pro en ce qui concerne les performances, le nouveau Poco X5 Pro se concentre sur la résolution de cela. Il apporte également des améliorations d’affichage et de caméra, ainsi qu’un nouveau design plus rationalisé.

Le Poco X5 Pro ne s’écarte pas beaucoup de la formule établie – il n’y a pas de mises à niveau majeures, bien qu’il y ait suffisamment d’améliorations à tous les niveaux pour vous donner envie de passer au nouveau modèle.

Les points forts du nouveau Poco X5 Pro sont son écran Dolby Vision avec 1B couleurs, le chipset rapide Snapdragon 778G 5G, le stockage de base de 128 Go et la capture vidéo 4K est de retour !

Et si ce Poco X5 Pro vous rappelle certains autres téléphones, ce n’est pas surprenant. Il semble que ce Poco sera la version internationale du Redmi Note 12 Pro Speed ​​pour la Chine.

Le Poco X5 Pro conserve le panneau AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec rafraîchissement à 120 Hz et certification HDR10 des modèles précédents. Mais maintenant, il a été mis à niveau avec une profondeur de couleur de 10 bits et la prise en charge de Dolby Vision.

Le changement le plus important est cependant le chipset. Alors que le Poco X3 Pro fonctionnait sur le SoC Snapdragon 860 de qualité phare, le X4 Pro a opté pour la puce Snapdragon 695 de milieu de gamme inférieure. Eh bien, les performances de jeu sont de retour sur la table avec le X5 Pro et sa plate-forme Snapdragon 778G capable. La configuration de base est désormais de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage non extensible, mais vous pouvez également opter pour une version 8 Go + 256 Go.

Le département de la caméra semble identique à celui du Poco X4 Pro – une triple configuration à l’arrière avec un primaire 108MP, un ultra large 8MP et un macro tireur 2MP, plus une caméra selfie 16MP. Il existe maintenant une capture vidéo 4K pour la caméra principale, probablement grâce à la mise à niveau de la puce Snapdragon.

D’autres spécifications essentielles familières restent les mêmes – haut-parleurs stéréo, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le nouveau Poco X5 Pro fonctionne toujours sur Android 12, mais avec le dernier MIUI 14 en plus.

Enfin, nous tenons à saluer le design raffiné – alors que la forme du téléphone et l’énorme tache noire autour des caméras restent les mêmes, les panneaux arrière ne sont plus aussi flashy qu’avant – le X5 Pro est disponible dans de simples couleurs noir, bleu et jaune, pas d’effets, pas de dégradés.

Spécifications du Poco X5 Pro en un coup d’œil :

Corps: 162,9 x 76,0 x 7,9 mm, 181 g ; Avant Gorilla Glass 5, arrière en plastique, cadre en plastique; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

162,9 x 76,0 x 7,9 mm, 181 g ; Avant Gorilla Glass 5, arrière en plastique, cadre en plastique; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Afficher: OLED 6,67″, couleurs 1B, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 395ppi.

OLED 6,67″, couleurs 1B, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 395ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,4 GHz Cortex-A78 & 3×2,2 GHz Cortex-A78 & 4×1,9 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L.

Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,4 GHz Cortex-A78 & 3×2,2 GHz Cortex-A78 & 4×1,9 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2.

128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, MIUI 14.

Android 13, MIUI 14. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.9, 1/1.52″, 0.7µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, 119˚, 1/4″, 1,12 µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.9, 1/1.52″, 0.7µm, PDAF ; : 8 MP, 119˚, 1/4″, 1,12 µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, (large), 1/3.06″, 1.0µm.

16 MP, (large), 1/3.06″, 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30/60fps.

: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS ; : 1080p@30/60fps. Batterie: 5000 mAh ; 67W filaire, PD3.0, QC3+.

5000 mAh ; 67W filaire, PD3.0, QC3+. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC (en fonction du marché) ; Port infrarouge; prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo.

En parcourant les spécifications du Poco X5 Pro, nous ne voyons pas beaucoup d’omissions. Le téléphone possède de nombreuses fonctionnalités préférées des fans comme la double SIM 5G, NFC, deux haut-parleurs, un blaster IR et une prise audio. Et tout comme les autres téléphones Poco et Redmi, celui-ci est également résistant aux éclaboussures.

Cependant, une fonctionnalité a été supprimée depuis le Poco X4 Pro, et il s’agit de l’emplacement d’extension microSD. Et il y a des gens qui ne le prendront pas bien.

Déballage du Poco X5 Pro

Le Poco X5 Pro est livré dans une boîte noire contenant un adaptateur secteur de 67 W, un câble USB de 6 A et un étui de protection transparent.

Le X5 Pro arrive également avec un film anti-rayures déjà appliqué sur son écran. C’est un aimant à bavures, et nous l’avons décollé après quelques jours, mais beaucoup de gens apprécieront de l’avoir.