Test du Poco M5s – Tests GSMArena.com

Introduction

Les Poco M5 que nous avons avec nous aujourd’hui ont été créés côte à côte avec le Poco M5 – un duo de moins de 250 € destiné au marché de l’UE. Le Poco M5 standard a également été lancé en Inde, mais ce Poco M5 n’y est pas parvenu.

Si nous devions simplifier cette comparaison, nous dirions que le Poco M5 dispose d’un écran LCD à 90 Hz, tandis que le Poco M5 utilise un OLED à 60 Hz et une meilleure configuration de la caméra. C’est pourquoi nous avons décidé de concentrer notre attention sur les Poco M5, plus riches en fonctionnalités.

Et oui, Xiaomi l’a encore fait, sans surprise. Le Poco M5s est, en fait, un nouveau nom Redmi Note 10S, qui a été lancé il y a plus d’un an dans l’UE et en Asie. Et bien que l’Inde ne reçoive pas les M5, elle a reçu l’appareil Redmi Note 11 SE en août, qui est un autre appareil jumeau. Tu peux voir les trois comparés ici ou consultez les liens de spécifications ci-dessous.











Xiaomi Poco M5s • Xiaomi Redmi Note 10S • Xiaomi Redmi Note 11 SE (Inde)

Maintenant que nous avons éliminé les dernières absurdités de la marque Xiaomi, explorons ce Poco M5.

Le M5s offre un OLED 1080p de 6,43 pouces avec des capacités de luminosité premium. Le taux de rafraîchissement est cependant limité à 60 Hz, bien que le M5 ait un chipset plus puissant et un meilleur panneau que le M5 avec son écran LCD à 90 Hz.

En parlant de matériel, le M5s est basé sur le Helio G95, une plate-forme qui offre un processeur 2 + 6 et un GPU Mali-G76 MC4 quadricœur qui devrait plutôt bien fonctionner pour les jeux en déplacement. Vous pouvez choisir entre 4 Go et 6 Go de RAM et 64 Go et 128 Go de stockage extensible.

En plus de l’OLED plus lumineux, le M5 bat également le M5 moins cher dans le département de la caméra. Le Poco M5s propose quatre caméras à l’arrière – un primaire 64MP, un ultra large 8MP, un macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Il n’y a pas de caméra UW sur le M5 et la résolution principale est de 50MP.

La caméra selfies est également meilleure sur les M5, un œil 13MP contre un selfie 5MP sur le M5.

Le Poco M5s offre un package de connectivité assez riche sans 5G – il a une double carte SIM avec deux lits SIM dédiés, 4G LTE, Wi-Fi double bande, NFC, radio FM, une prise 3,5 mm, un port IR. Le téléphone fonctionne sur Android 12 avec MIUI 13.

Le Poco M5s prend en charge une charge filaire rapide de 33 W pour sa grande batterie de 5 000 mAh, et le fabricant annonce une charge de 64 % en 30 minutes. Nous verrons cela dans un instant.

Enfin, le Poco M5s est un appareil résistant aux éclaboussures avec un indice de protection IP53, et c’est certainement mieux que rien.

Spécifications du Xiaomi Poco M5s en un coup d’œil :

Corps: 160,5 x 74,5 x 8,3 mm, 179 g ; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

160,5 x 74,5 x 8,3 mm, 179 g ; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Affichage: 6,43″ AMOLED, 450 nits (typ), 700 nits (HBM), 1100 nits (pic), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 409ppi.

6,43″ AMOLED, 450 nits (typ), 700 nits (HBM), 1100 nits (pic), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 409ppi. Jeu de puces : Mediatek Helio G95 (12 nm) : Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G76 MC4.

Mediatek Helio G95 (12 nm) : Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G76 MC4. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4 ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4 ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 13 MP, f/2.4, (large), 1/3.06″, 1.12µm.

13 MP, f/2.4, (large), 1/3.06″, 1.12µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 33W, 64% en 30 min (annoncé).

5000 mAh ; Charge rapide 33W, 64% en 30 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; Radio FM; Port infrarouge; prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo; Détection de proximité virtuelle.

D’accord, pour un téléphone disponible pour 210 €, nous ne pouvons penser à aucune fonctionnalité essentielle manquante. Le M5s semble être un excellent appareil pour le prix, alors sans plus tarder, sortons cette chose de sa boîte.

Déballage du Poco M5s

Le Poco M5s arrive dans une grande boîte peinte avec la couleur jaune signature de Poco. Il y a plein d’accessoires à l’intérieur.

Le M5s est fourni avec un chargeur de 33 W et un câble USB-A à C de 3 A. Ensuite, il y a un étui transparent souple pour une protection supplémentaire et un outil d’éjection de la carte SIM.

Enfin, il y a un mince film protecteur à l’intérieur de la boîte, que vous devez appliquer vous-même. D’autres téléphones fabriqués par Xiaomi l’ont généralement pré-appliqué en usine.