Test du Poco M3 Pro 5G

introduction

Le Poco M3 Pro 5G est un autre téléphone axé sur l’offre d’un accès 5G à petit budget. Et bien qu’il soit douteux que beaucoup de gens recherchent une telle chose, le Poco M3 Pro 5G a beaucoup plus à offrir qu’une simple connectivité cellulaire rapide.

Le nouveau Poco M3 Pro 5G dispose d’un ensemble de fonctionnalités particulièrement riche, pour un smartphone abordable. Il y a un écran LCD 6,5″ 90 Hz, la puce Dimensity 700 avec 4 Go ou 6 Go de RAM, une triple caméra avec un tireur principal de 48 MP et une grande batterie de 5 000 mAh capable de charger rapidement 18 W. Le téléphone fonctionne sous Android 11 avec MIUI 12 .

Les options de connectivité sont également abondantes. Il y a la 5G et tout ce qui l’a précédée. NFC est également pris en charge. Vous pouvez utiliser la radio FM et il y a même une prise audio 3,5 mm. Le Poco M3 Pro 5G propose également un blaster IR, et il peut être votre télécommande universelle. Le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi double bande sont également disponibles.

Tout cela vous semble familier, n’est-ce pas ?

C’est parce que le Poco M3 Pro 5G est identique au Redmi Note 10 5G, sans le panneau arrière différent. Alors que le Redmi avait un dos en plastique mat avec un petit îlot de caméra, le Poco a un capot arrière en verre brillant avec cet accent noir massif pour les imageurs. Et c’est comme ça qu’on distingue ces deux là !

Le Poco M3 Pro 5G semble bien être un smartphone d’entrée de gamme décent, et l’un de ses plus grands plaisirs est probablement qu’il est moins cher que le frère Redmi Note 10 5G. Regardons maintenant de plus près la fiche technique.

Caractéristiques du Xiaomi Poco M3 Pro 5G en un coup d’œil :

Corps: 161,8×75,3×8,9mm, 190g; Avant Gorilla Glass 3, dos en plastique, cadre en plastique.

161,8×75,3×8,9mm, 190g; Avant Gorilla Glass 3, dos en plastique, cadre en plastique. Affichage: Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 405ppi.

Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 405ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2.

MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC.

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC. Système d’exploitation/logiciel : Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; Macro : 2 mégapixels, f/2,4 ; Profondeur : 2 mégapixels, f/2.4.

: 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; : 2 mégapixels, f/2,4 ; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 8 MP, f/2.0, (large).

8 MP, f/2.0, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 18W.

5000mAh; Charge rapide 18W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; Radio FM; Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm.

Deux choses que nous aurions aimé voir améliorées sur ce Poco M3 Pro 5G en parcourant sa fiche technique. Une certaine résistance aux éclaboussures aurait été agréable, et peut-être que le Dimensity 800U aurait été le meilleur choix. Mais à 179 €, nous sommes toujours satisfaits de ce que nous obtenons.

Déballage du Poco M3 Pro 5G

Le Poco M3 Pro 5G est emballé dans l’une de ces boîtes jaunes emblématiques, et vous savez qu’il y a un Pocophone à l’intérieur avant même de jeter les yeux sur la marque. Le paquet couvre les bases et puis certains. À l’intérieur de la boîte, vous trouverez un chargeur de 22,5 W et un câble USB-C-to-A.

Le Poco M3 Pro 5G est également livré avec un étui en silicone transparent avec un couvercle de protection sur le port de charge – de cette façon, il sera exposé à beaucoup moins de peluches de poche.

Le téléphone est également livré avec ce protecteur d’écran fin et bon marché. Il est bon contre les rayures, mais c’est un aimant à taches géant, et nous l’avons tout de suite décollé.

Enfin, vous obtenez également un tas d’autocollants Poco, vous pouvez donc montrer votre amour pour Poco où vous voulez – ordinateur portable, moniteur, bureau, réfrigérateur et pourquoi pas votre voiture, n’est-ce pas ?