Test du Poco F5/Redmi Note 12 Turbo

Présentation et spécifications

Le F5 et le F5 Pro sont presque identiques en taille et en fonctionnalités de base, mais en regardant de plus près la fiche technique, nous commençons à voir en quoi ils diffèrent sur certains aspects de niche. Pourtant, les deux téléphones sont destinés à la foule soucieuse de leur budget, le F5 Pro agissant comme un produit phare abordable.









Xiaomi Poco F5 • Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Le sujet de cette revue, cependant, est le Poco F5 vanille et il est important de noter que le F5 porte un nom différent sur certains marchés – Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Ce dernier a été publié en mars, vous pouvez donc utiliser cette revue comme référence si vous décidez d’acheter le Redmi Note 12 Turbo, car nous doutons que nous mettions bientôt la main sur une unité de revue pour celle-ci./p >





Le combiné offre quelques améliorations notables par rapport à son prédécesseur tout en conservant le même prix (le F4 lancé pour 400 €). C’est un excellent choix si vous recherchez un midranger capable avec quelques fonctionnalités de niveau supérieur sur le côté.

Spécifications du Xiaomi Poco F5 en un coup d’œil :

Corps: 161,1 x 75,0 x 7,9 mm, 181 g ; Avant Gorilla Glas 5, arrière et cadre en plastique; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

Afficher: 6,67″ AMOLED, 68B couleurs, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (peak), résolution 1080x2400px, format 20:9, 395ppi.

Jeu de puces : Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×2,91 GHz Cortex-A710 & 3×2,49 GHz Cortex-A710 & 4×1,8 GHz Cortex-A510) ; Adréno 725.

Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

Système d'exploitation/logiciel : Android 13, MIUI 14 pour POCO.

Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.8, 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, (large).

Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected]/60fps.

Batterie: 5000 mAh ; 67W filaire, PD3, QC4, 100% en 46 min (annoncé).

Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC ; Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm.

Divers : Lecteur d'empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo.

Le F5 standard fonctionne sur un tout nouveau chipset Snapdragon 7+ Gen 2, qui, espérons-le, n’est pas encore une fois un Snapdragon 778G renommé. Le combiné dispose également d’un panneau OLED familier de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale élevée comme son frère plus cher mais à une résolution inférieure. Les configurations de caméra des deux appareils sont identiques et la capacité de la batterie est évaluée à environ 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide ultra-rapide de 67 W. La seule différence est que le F5 Pro ajoute la recharge sans fil à sa liste de fonctionnalités.

Il semble que quel que soit l’appareil que vous décidez d’acquérir, l’expérience utilisateur ne variera pas beaucoup. Mais si la recharge sans fil et un SoC plus évolutif, comme le Snapdragon 8+ Gen 1, figurent sur votre liste de priorités, les quelques dollars supplémentaires pour le F5 Pro pourraient en valoir la peine. Pourtant, nous pensons que le F5 vous permettra d’obtenir 90% de l’endroit où vous voulez être, ce qui en fait probablement la meilleure affaire des deux.

Déballage du Xiaomi Poco F5

Le combiné est livré dans une boîte de vente au détail standard contenant tous les manuels d’utilisation habituels, le chargeur rapide 67 W approprié et un câble USB-A vers USB-C pour le transfert de données et la charge.

Il y a aussi un étui en silicone transparent en prime, de sorte qu’il ne cache pas le travail de peinture soigné.