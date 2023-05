Test du Poco F5 Pro – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

On pourrait dire que le Poco F5 Pro est le successeur du Poco F5 de l’année dernière. Poco F4 GT. Cependant, il existe quelques différences clés qui les distinguent, et la tarification en fait partie. Le Poco F5 Pro est lancé à un prix inférieur à celui de son supposé prédécesseur et offre un niveau de fonctionnalités légèrement inférieur. Cependant, l’objectif reste le même : offrir une expérience quasi phare à moindre coût.

Même s’il fait vibrer un chipset de l’année dernière, le Snapdragon 8+ Gen 1, il est toujours parfaitement capable de tout gérer sur Play Store, et c’est une version améliorée du SD8 Gen 1 standard. Cela place potentiellement le F5 Pro dans le produit phare abordable. catégorie avec un prix lève-tôt d’environ 480 € et un prix régulier de 580 €.

Spécifications du Xiaomi Poco F5 Pro en un coup d’œil :

Corps: 162,8 x 75,4 x 8,6 mm, 204 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

162,8 x 75,4 x 8,6 mm, 204 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Afficher: 6,67″ AMOLED, 68B couleurs, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak), résolution 1440x3200px, format 20:9, 526ppi.

6,67″ AMOLED, 68B couleurs, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak), résolution 1440x3200px, format 20:9, 526ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,0 GHz Cortex-X2 & 3×2,5 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,0 GHz Cortex-X2 & 3×2,5 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, MIUI 14 pour POCO.

Android 13, MIUI 14 pour POCO. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.8, 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 64 MP, f/1.8, 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, (large), 1/3.06″, 1.0µm.

16 MP, f/2.5, (large), 1/3.06″, 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected]/60fps.

: [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, gyro-EIS ; : [email protected]/60fps. Batterie: 5160 mAh ; 67W filaire, PD3.0, QC3+, 50% en 15 min (annoncé), 30W sans fil, 50% en 32 min (annoncé).

5160 mAh ; 67W filaire, PD3.0, QC3+, 50% en 15 min (annoncé), 30W sans fil, 50% en 32 min (annoncé). Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC ; Port infrarouge.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Mais ce n’est pas seulement le chipset. Le F5 Pro possède des fonctionnalités de qualité supérieure qui en font un milieu de gamme supérieur équilibré. Il dispose d’une batterie solide de 5 160 mAh, contre 4 700 mAh sur la F4 GT, et offre une charge rapide filaire de 67 W et une charge sans fil de 30 W et un appareil photo principal à stabilisation optique. L’appareil se vend également avec 256 Go de stockage interne en standard, mais sans emplacement pour carte microSD. Et enfin, le F5 Pro offre un panneau 1440p+ amélioré avec 1 000 nits de luminosité maximale et les certifications HDR10+/Dolby Vision pour une expérience de visionnement multimédia moderne.

Le Poco F5 Pro prend le rôle de « phare pour les masses » dans le portefeuille de Poco pour 2023 après que le Poco F4 GT de l’année dernière n’ait pas répondu à la plupart des utilisateurs puisque son objectif principal était de fournir des fonctionnalités de jeu de niche à un prix inférieur. Le F5 Pro veut juste séduire la majorité des utilisateurs. C’est une formule assez simple, nous sommes donc impatients de voir comment cela se passe, en particulier avec le Poco F5 moins cher au menu, qui offre des performances similaires avec son rapide SoC Snapdragon 7+ Gen 2 sous le capot.

Déballage du Poco F5 Pro

Le combiné est livré dans une boîte de vente au détail standard contenant tous les manuels d’utilisation habituels, le chargeur rapide 67 W approprié et un câble USB-A vers USB-C pour le transfert de données et la charge.

Il y a aussi un étui en silicone transparent en prime, de sorte qu’il ne cache pas le travail de peinture soigné.