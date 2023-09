Test du Plugable UD-6950PDZ : Besoin de trois écrans 4K ? Achetez ce quai

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Prise en charge de trois écrans

DisplayPort et HDMI sont pris en charge

Six ports USB-A

60 W de puissance pour ordinateur portable

Trois écrans sur seulement un câble de 5 Gbit/s, c’est vraiment bien Les inconvénients La qualité d’image excellente et stable se dégrade légèrement avec la vidéo

Pas de ports USB-C

Pas de ports de charge rapide Notre verdict La station d’accueil triple affichage USB-C UD-6950PDZ de Plugable est une station d’accueil DisplayLink de niche, admirable pour ce qu’elle peut faire mais avec des limites définies.

Prix ​​une fois examiné

199,95 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Station d’accueil horizontale à triple écran HDMI 4K et DisplayPort USB-C enfichable (UD-6950PDZ)

Trois écrans ? Trois? Si vous êtes le genre de personne qui adopte une approche maximaliste des écrans, alors la station d’accueil pour écran USB-C triple 4K HDMI et DisplayPort enfichable (UD-6950PDZ) est faite pour vous. Cette station d’accueil DisplayLink USB-C vous offre la puissance du Thunderbolt, mais sans le coût – et certaines fonctionnalités.

Vous pourriez considérer le Plugable UD-6950PDZ comme le plus grand cousin du Plugable UD-6950PDH, une station d’accueil à double écran. Ni l’UD-6950PDZ ni l’UD-6950PDH ne sont de « véritables » stations d’accueil Thunderbolt. Au lieu de cela, ils utilisent tous deux le protocole DisplayLink, qui se rapproche des capacités de Thunderbolt mais utilise les pilotes et le protocole DisplayLink comme moyen de compression des données. La différence entre les deux est que l’UD-6950PDH achemine deux écrans via ce bus, tandis que l’UD-6950PDZ que nous examinons ici connecte trois écrans à la place.

L’un des arguments de vente de nombreuses stations d’accueil enfichables, mais pas toutes, est l’inclusion de plus de ports d’affichage que vous ne pourriez jamais souhaiter. La plupart des stations d’accueil vous demandent de choisir entre DisplayPort et HDMI, ou même d’utiliser une connexion directe Thunderbolt. Plugable offre les deux : à l’arrière de la station d’accueil UD-6950PDZ se trouvent trois ensembles de ports DisplayPort 1.2 et HDMI 1.4/2.0, afin que vous puissiez utiliser tous les écrans et câbles que vous avez sous la main. C’est bien plus de flexibilité que tout ce qui existe sur le marché. Il existe également quatre autres ports USB-A 5 Gbit/s.

Le Plugable UD-6950PDZ n’offre que deux ports USB-A 5 Gbit/s à l’avant de la station d’accueil, ainsi qu’une prise micro/casque 3,5 mm. Un emplacement pour verrou Kensington est monté sur le côté.

Le quai est en plastique, avec une ventilation en bas. Il fait chaud sous charge, mais pas à des niveaux inquiétants.

Lectures complémentaires : Consultez notre tour d’horizon des meilleures stations d’accueil Thunderbolt, qui incluent les stations d’accueil USB-C DisplayLink, pour en savoir plus sur les produits concurrents.

L’avant de l’UD-6950PDZ de Plugable comprend une paire de ports USB-A et une prise casque/micro. Mark Hachman / IDG

Quelques mots sur DisplayLink

Les stations d’accueil DisplayLink ne sont pas une version « bon marché » de Thunderbolt. Au lieu de cela, ils se sont révélés être une alternative stable et peu coûteuse à une station d’accueil Thunderbolt, suffisamment pour que nous les regroupions dans la même catégorie. Ils n’ont pas la puissance brute d’une station d’accueil Thunderbolt à 40 Gbit/s, fonctionnant plutôt sur un bus à 10 Gbit/s. D’un autre côté, les écrans de conduite ont tendance à consommer la majeure partie de cette bande passante – exactement ce pour quoi DisplayLink a été conçu.

C’est encore plus étrange : Plugable indique que le câble de 3 pieds entre sa station d’accueil et votre PC fonctionne à seulement 5 Gbit/s, et compresse d’une manière ou d’une autre trois écrans 4K de données. Magie noire! Le câble inclus était cependant plus rigide que je ne le souhaiterais, avec peu de tolérance pour le port USB-C de mon ordinateur portable. J’avais presque l’impression de le forcer à entrer dans la fente.

Cette station d’accueil est alimentée par la puce Synaptics DL-6950, qui intègre ce que la société appelle DL Compression 3.0, qui s’adapte mieux aux exigences de ce que vous voyez à l’écran. L’UD-6950PDZ utilise la puce DL-6950 pour former deux ensembles de connexion HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.2, ainsi que pour utiliser la capacité de votre ordinateur portable à piloter directement HDMI ou DisplayPort sur un troisième canal. C’est confu! Essentiellement, la station d’accueil fait les deux tiers du travail pour activer trois écrans, votre ordinateur portable contribuant à l’autre tiers. Comme pour la plupart des docks de ce type, votre expérience bénéficiera d’un ordinateur portable moderne.

Le fait que le Plugable UD-6950PDZ serve un créneau assez petit ne devrait pas sous-estimer ce qu’il peut faire : rassembler trois écrans 4K sur votre bureau est toujours impressionnant.

Le Plugable UD-6950PDZ dépend également de votre PC. Si le port USB-C de votre PC peut sortir DisplayPort 1.4, la station d’accueil prendra en charge un écran 4K à 60 Hz. S’il ne prend en charge que DisplayPort 1.2, 4K30 est la résolution maximale qu’il prendra en charge. Malheureusement, cela peut être l’une des choses frustrantes d’une station d’accueil DisplayLink ou Thunderbolt, car cela dépend de fonctionnalités que souvent le fabricant de votre ordinateur portable ne met pas nécessairement en évidence.

L’arrière du Plugable UD-6950PDZ regorge de ports : l’entrée d’alimentation, la connexion USB-C en aval, trois ensembles de connexions DisplayPort et HDMI, plus quatre ports USB-A. Bien que la documentation de Plugable indique qu’un port HDMI est 1.4 et un autre est HDMI 2.0, ils semblent produire la même sortie. Mark Hachman / IDG

Dans quelle mesure le Plugable UD-6950PDZ fonctionne-t-il ?

Sur nos ordinateurs portables de test, le Plugable UD-6950PDZ prenait en charge trois écrans : un écran large 1440p à 100 Hz et deux écrans 4K fonctionnant à 60 Hz. (Les sorties d’affichage de la station d’accueil ne sont pas réellement verrouillées sur une résolution particulière ; c’est simplement que la bande passante disponible est mieux adaptée à plusieurs écrans à certaines résolutions fixes.) J’ai essayé plusieurs configurations et câbles, et cela ne semble pas avoir d’importance. J’ai utilisé un câble DisplayPort ou HDMI, et là où je l’ai branché, la sortie était la même.

Si vous travaillez dans un courrier électronique, dans Excel, ou sur une page Web avec un contenu fixe et immobile, ce dock devrait vous convenir parfaitement.

Ne poussez pas trop fort, cependant. L’un des tests que nous effectuons lit une vidéo YouTube 4K, juste pour voir ce que l’algorithme de YouTube va offrir. La station d’accueil a également lu les vidéos Netflix sur les trois écrans, prouvant que les DRM n’interféraient pas.

La résolution réelle de YouTube (mesurée par la description de la « fenêtre d’affichage » de YouTube) était inférieure à ce à quoi nous nous attendions, variant entre une résolution légèrement inférieure à 1080p et 1440p selon la configuration. Presque aucune image n’a été perdue. Cependant, il y avait quelques légères saccades notables dans la façon dont les images étaient lues, ce qui pourrait s’avérer ennuyeux.

Nous avons constaté quelque chose de similaire avec nos tests de stockage. En exécutant le test de stockage de PCMark, nous avons enregistré environ 10 Mo/s de bande passante en moins (120,79 Mo/s) par rapport aux autres stations d’accueil que nous avons testées, ce qui n’est pas mal. Mais lorsque nous avons testé le test de stockage lors de la diffusion de notre vidéo de test, la vidéo a perdu 234 images sur 10 000, ce qui est bien plus que ce que nous espérions. C’est vraiment perceptible.

Il y a un autre problème : il n’y a pas de ports USB-C du tout, ce qui signifie que cette station d’accueil n’est pas une excellente solution pour charger un smartphone à partir des chargeurs USB-C les plus courants. Ne vous inquiétez pas non plus pour l’achat d’un adaptateur : les ports USB-A ne fournissent que 2,4 W d’après nos mesures, soit suffisamment pour charger lentement un smartphone sur plusieurs heures.

Le Plugable UD-6950PDZ fournit également un peu moins de puissance que les autres stations d’accueil, une puissance nominale de 60 W qui équivaut à 56,7 W lors de nos tests. C’est parfaitement bien pour un ordinateur portable de productivité, mais si votre ordinateur portable dispose d’un GPU discret actif ou si vous le faites fonctionner en mode hautes performances, le port peut ne pas fournir suffisamment d’énergie pour le charger lorsqu’il est sur la station d’accueil. (Dans ce cas, l’ordinateur portable consommera de l’énergie, quoique plus lentement que s’il fonctionnait uniquement sur batterie.)

Prix ​​et verdict

Le Plugable UD-6950PDZ coûte 199,95 $ et est disponible sur Amazon, Walmart et Newegg aux États-Unis. Ce modèle exact n’est pas disponible au Royaume-Uni. Le modèle le plus proche que nous ayons pu trouver est ce modèle, qui offre une charge de 100 W, mais au prix élevé de 299 £.

Notre conclusion ? Il s’agit d’un dock de niche pour ceux qui ont besoin de trois écrans. Sinon on pencherait pour la version double affichage, le UD-6950H enfichable. Le manque de recharge des smartphones nous manque également, même si ce n’est pas un facteur décisif. Ce que le Plugable UD-6950PDZ accomplit est impressionnant, même s’il a ses limites.

Cet article a été syndiqué et localisé. Vous pouvez lire la critique originale sur PC World.