Test du PC pliable HP Spectre : c’est élégant mais original

7.9 Ordinateur pliable HP Spectre Comme Excellent écran

Conception réfléchie

Slick en package complet Je n’aime pas Cher

Lent

Pas de prise audio ni de rétroéclairage du clavier

les ports sont à des endroits étranges en mode ordinateur portable

Chaque fabricant crée des produits simplement pour maintenir son image d’innovation ; on ne s’attend pas vraiment à ce que ces produits se vendent beaucoup. HP a tendance à le faire beaucoup moins que ses concurrents, semblant se concentrer davantage sur le perfectionnement des concepts que d’autres ont présentés plutôt que sur l’implantation d’un « Premier ! » drapeau. Le PC pliable HP Spectre est l’un des exemples les plus élégants d’ordinateur portable pliable ou à double écran que j’ai vu, mais cela ne veut pas dire grand-chose dans une catégorie aussi jeune.

Mais j’ai eu la même réaction que je fais fréquemment avec ces appareils. Je pense que cela ferait un excellent moniteur portable – un moniteur de 17 pouces qui tient dans un sac pour un ordinateur portable de 12 pouces – au lieu d’un ordinateur flexible, mais coûteux et original.

HP le présente comme un trois-en-un puisqu’il peut être utilisé comme une tablette de 17 pouces, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau de 17 pouces. Asus a fait la même chose en lançant son concurrent direct similaire, l’Asus ZenBook Fold 17 OLED. À 5 000 $, cet ordinateur portable n’est clairement pas destiné à un marché de masse – le modèle d’Asus est légèrement inférieur grâce à son stylet en option – mais je ne l’ai pas trouvé en vente aux États-Unis, ce qui renforce ce point.

Vous pouvez précommander le HP dès maintenant auprès de Best Buy, et HP prévoit de l’expédier en quantités limitées (un autre signe d’un test de marché) à partir d’octobre sur le site HP. Il sera également disponible dans un petit ensemble de magasins physiques Best Buy.

Josh Goldman/CNET

Quand je dis que c’est similaire à l’Asus ZenBook, je veux dire qu’il est presque identique à bien des égards. Je pense que les deux ordinateurs portables sont basés sur le même panneau d’affichage, ils ont la même classe de composants : le même processeur Intel et la même quantité de mémoire et de stockage, éventuellement la même webcam 5MP et des conceptions comparables qui prennent en sandwich un clavier Bluetooth entre les moitiés pliées. une fois fermé.

Mais c’est là que s’arrêtent les similitudes. HP a ajouté quelques extras comme le stylet (le HP MPP 2.0 Tilt Pen), qui sont en option pour le ZenBook, et a un design plus nuancé et flexible, plus fin (de 0,1 pouce/3 mm). L’Asus gagne cependant quelques points Brownie, pour l’inclusion d’une pochette.

Caractéristiques Prix ​​tel que révisé 5 000 $ Afficher 17 pouces 1 920 x 2 560 60 Hz 188 ppp ; Mode ordinateur portable 12,3 pouces 1 920 x 1 255 ; 400 nits SDR, 500 nits HDR CPU Intel Core i7-1250U à 1,1 GHz Mémoire 16 Go LPDDR5X Graphique Carte graphique Intel Iris Xe de 128 Mo Stockage SSD NVMe de 1 To Ports 2 ports USB-C (2 ports Thunderbolt 4) ; le hub fourni comprend 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI La mise en réseau Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2), Bluetooth 5.3 Système opérateur Microsoft Windows 11 Famille 22H2 Poids 3,6 lb/1,6 kg (avec clavier) ; 3 lb/1,4 kg (sans clavier)

Déplié, l’écran OLED est une tablette de 17 pouces avec une résolution de 1 920 x 2 560 pixels et DisplayHDR True Black 500 et une nouvelle certification (pour les ordinateurs portables) Imax Enhanced (le seul service qui diffuse actuellement des films Imax Enhanced est Disney Plus). Perché sur son bord long à l’aide de la fine béquille intégrée et associé au clavier, il est destiné à une utilisation de bureau, de la même manière que les appareils détachables comme le Microsoft Surface Pro 9 fonctionnent sans que le clavier soit physiquement connecté.

Le clavier Bluetooth fourni peut être positionné entièrement sur la moitié inférieure de l’écran ou glissé vers le bas pour une disposition d’écran et demi. Josh Goldman/CNET

Si vous le pliez en biais, vous pouvez l’utiliser de deux manières : avec le clavier posé complètement sur la moitié inférieure de l’écran, imitant un ordinateur portable à clapet de 12 pouces, ou avec le clavier posé sur la moitié inférieure de l’écran mais tiré. vers vous, laissant la moitié de l’écran visible, imitant un Asus ZenBook Pro Duo (mais avec le pavé tactile et la section repose-poignet inclinés vers le bas). C’est l’un des avantages de conception offerts par HP par rapport au clavier à dalle du ZenBook Fold.

Il existe une charge magnétique inductive pour le clavier et le stylet ; le stylet s’enclenche sur le bord de l’écran devant le clavier et le clavier se fixe via le même point magnétisé. HP regroupe un câble court, USB-C vers un connecteur propriétaire, pour charger le clavier séparément.

Ces points magnétiques aident également à certains comportements automatiques. Par exemple, lorsqu’il détecte le mouvement du clavier, il peut modifier la disposition de l’écran à l’aide de la fonction Snap de Windows. Mais le gros avantage est que lorsque vous le « fermez » avec le clavier pris en sandwich entre les côtés, il se met automatiquement en veille comme un ordinateur portable à clapet. Devoir franchir beaucoup plus d’obstacles avant d’être prêt à voyager est un gros ennui avec certains autres appareils.

Le clavier s’insère à l’intérieur du Fold lorsqu’il est fermé. Josh Goldman/CNET

HP a divisé la batterie à six cellules de 94 watts-heure en deux parties à chaque extrémité de l’écran pour un meilleur équilibre lorsque vous la tenez, par exemple pour une utilisation sur tablette. Le dessus (lorsqu’il est utilisé comme ordinateur portable – c’est la gauche lorsqu’il est utilisé comme ordinateur de bureau ou tablette) devient un peu chaud lors du chargement.

Il y a des inconvénients. Parce qu’il est relativement fin et que la façon dont l’électronique est disposée, il n’y a pas de place pour une antenne cellulaire, c’est donc uniquement du Wi-Fi. Lorsque vous le pliez en deux, il y a un espace de 0,2 pouce (3 mm). Cet écart est intentionnel puisque c’est là que vous placez le clavier en sandwich pour plus de portabilité. L’espace permet également ses charnières fines et présente moins de problèmes pour l’écran. Mais sans le clavier, il est potentiellement vulnérable aux dommages.

Il contient pas mal d’électronique à l’intérieur, donc l’écran n’est pas exceptionnellement fin – environ 8,2 mm, soit à peu près l’épaisseur du iPhone 15 Pro mais plus épais qu’un iPad Pro 12.9. Il est également plus lourd que le LG Gram 17, même sans le clavier (le LG pèse un peu moins de 3 livres, tandis que le Fold pèse 3 livres sans le clavier et 3,6 livres avec). Les cadres sont relativement épais pour un écran en 2023, mais avec ses quatre haut-parleurs et ses entrailles complètes pour ordinateur portable, il doit y avoir un endroit pour les placer. De plus, vous ne voulez pas quelque chose qui sera facile à manipuler car il n’y a aucun endroit où le tenir. Ce n’est ni lourd ni épais, mais si c’est votre besoin ou votre esthétique, c’est à prendre en considération.

Sans le clavier, il y a un sacré écart lorsque le HP est fermé. Lori Grunin/CNET

Une fois plié, l’aimant puissant et le sandwich du clavier rendent presque impossible son ouverture d’une seule main. Même à deux mains, c’est délicat. Il est également naturel de l’ouvrir en saisissant les deux côtés proches du haut : c’est là que se trouvent les boutons de volume, et c’est un peu déconcertant de les sentir bouger pendant qu’on les déplie. Et vous ne pouvez pas l’ouvrir par l’avant au milieu sans retirer le stylet, car cela gênerait.

Et même si une fixation magnétique semble et agit plus facilement, je préférerais de loin un garage ou un autre moyen plus sûr d’ancrer le stylet, au moins quelque chose comme la lèvre sous laquelle vous chargez le stylet sur le Microsoft Surface Studio. Jusqu’à présent, j’ai perdu deux Apple Pencils parce qu’ils se sont envolés du côté de mon iPad Pro dans un trou noir qui, j’en suis convaincu, se cache dans ma chambre, et chaque fois que je prends le HP, j’ai l’impression qu’il est sur le point de se détacher. Et le clavier n’est pas rétroéclairé, ce qui peut être un frein pour certaines personnes, comme moi. Je travaille dans le noir et j’ai eu du mal à voir les pochoirs des touches.

L’OLED de 17 pouces vous offre une grande toile. Josh Goldman/CNET

Bien qu’il ne dispose que de deux ports USB-C, l’un d’entre eux est bien placé pour le chargement lorsque vous utilisez la machine en mode ordinateur portable ou de bureau. Vous pouvez trouver ce port près de la charnière. Mais le deuxième port se trouve en haut à gauche lorsqu’on l’utilise comme ordinateur portable, ce qui est gênant. En mode bureau (plein écran, paysage), ils changent : celui du haut est à gauche et l’autre est en haut de l’écran.

Outre le clavier et le stylet, HP comprend un hub USB-C avec deux ports USB-A, une sortie HDMI et un port USB-C pour l’alimentation. Mais le câble intégré est court – environ 3 pouces (76 mm), vous devez donc soit l’utiliser uniquement sur le port inférieur, soit le suspendre à la section supérieure.

La béquille vous permet de positionner l’écran selon quelques angles, mais il ne semble pas stable si vous le bousculez. Cependant, il se plie parfaitement à l’arrière de l’écran.

La béquille est assez solide, mais elle pourrait être un peu plus large. Josh Goldman/CNET

L’ensemble de l’appareil présente l’ajustement et la finition des autres ordinateurs portables Spectre haut de gamme de HP. En le regardant fermé, personne ne soupçonnerait qu’il s’agit d’autre chose qu’un ordinateur portable compact.

Performance

Il est lent – ​​pas seulement sur les benchmarks, mais pour un usage quotidien – malgré des composants raisonnables. Cela m’a rendu triste. La durée de vie de la batterie pour les vidéos en streaming n’est pas excellente, avec une moyenne d’un peu moins de 8 heures. J’ai dû connecter un casque USB (il n’y a pas de prise audio, notre méthode habituelle), ce qui aurait pu consommer un peu plus d’énergie que d’habitude.

Mais l’écran est génial ; telle que mesurée, sa luminosité atteint 410 nits en SDR et entre 510 et 525 nits en HDR, avec une couverture de 98 % de P3 et un calibrage correct, un gamma de 2,2 et une très bonne uniformité. De plus, il a un noir effectivement nul pour un contraste essentiellement infini. le profil HDR pourrait cependant nécessiter quelques ajustements : la luminosité atteint son maximum trop tôt, ce qui donne un court aperçu des tons moyens dans les vidéos. (Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la version la plus récente de Calman Ultimate de Portrait Display logiciel utilisant un Écran Calibrite Plus HL En savoir plus sur notre méthodologie de test des moniteurs.)

Le système devenait un peu confus lorsqu’une application ou une vidéo était maximisée en plein écran à un moment donné, mais je ne pouvais pas la reproduire.

La sensation du stylet sur l’écran m’a irrité. Il semble trop caoutchouteux et traînant, une combinaison de la pointe et de la superposition de capteur particulière utilisée pour rendre l’écran sensible au toucher et au stylet. Et je ne pouvais pas en être certain, mais j’ai toujours senti que les deux sensibilités n’étaient pas si bonnes – il semble que j’ai dû essayer plusieurs fois pour obtenir quelques touches pour m’enregistrer. La sensation du stylet est cependant une préférence personnelle. Si vous l’envisagez pour des travaux de conception, gardez à l’esprit que la légère ondulation sur le pli présente des problèmes lors du dessin ou de l’esquisse. Cette ondulation n’est pas vraiment un problème pour la plupart des autres activités, même si le fait qu’elle soit vraiment réfléchissante pourrait l’être.

La charnière est assez rigide, donc l’écran reste en position sous différents angles. Cependant, sans le clavier sur la moitié inférieure, il devient lourd et peut tomber en arrière. Lori Grunin/CNET

La webcam est en haut en orientation portrait, une position dont les gens se plaignent depuis des années sur les iPad. Techniquement, il ne serait pas possible de le poser sur le bord long à cause du pli et de la charnière, mais il n’en reste pas moins que ce n’est pas pratique. Surtout si vous utilisez le Spectre comme ordinateur de bureau.

Autant de sentiments mitigés à propos du PC pliable HP Spectre. Je voulais l’aimer beaucoup plus, surtout compte tenu du prix élevé. Je comprends pourquoi les aspects les plus délicats de la conception sont nécessaires, mais certaines personnes peuvent les trouver trop peu pratiques. Dans l’ensemble, cependant, cela ressemble toujours à une incursion « nous essayons de comprendre à quoi cela devrait ressembler et à quoi cela devrait ressembler » dans une catégorie naissante. Je pense qu’il faut encore une série d’ajustements de conception avant que les produits ne semblent réels. Et je ne peux toujours pas m’empêcher de souhaiter que ces ordinateurs portables pliables soient plutôt des moniteurs portables, car des moniteurs portables plus grands sans encombrement de transport sont une bonne chose.

Geekbench 5 (multicœur) Ordinateur pliable HP Spectre 4 480Asus ZenBook 17 fois OLED 6 749 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Pro Ordinateur pliable HP Spectre 4 499Asus ZenBook 17 fois OLED 4 909 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Wild Life Extrême Illimité Ordinateur pliable HP Spectre 2 367Asus ZenBook 17 fois OLED 3 015 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances