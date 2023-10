Test du Panasonic MZ2000 : 4K OLED avec MLA

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Panneau OLED haute luminosité

Système audio Dolby Atmos entièrement intégré

Prise en charge universelle du HDR Les inconvénients Seuls deux HDMI sont à 120 Hz

Cher Notre verdict Le Panasonic MZ2000 apporte une visualisation OLED haute luminosité à la maison avec un effet spectaculaire – mais une superbe qualité d’image et un son Dolby Atmos immersif ont un prix…

Indisponible aux États-Unis

Le téléviseur phare de Panasonic bénéficie d’une sérieuse mise à niveau avec l’adoption d’un écran OLED MLA (Micro Lens Array) haute luminosité et de nouvelles technologies d’amplification de la luminance. Panasonic désigne ce combo comme « Master OLED Ultimate ».

Le panneau MLA utilise de minuscules lentilles pour mieux réfléchir la lumière hors de l’écran, augmentant ainsi la luminance sans nécessiter de puissance supplémentaire. Le résultat est le plus performant de la marque à ce jour.

Pour renforcer ses références cinématographiques, il est livré avec une IA HCX Pro adaptée à Hollywood et une prise en charge universelle HDR. Il n’est pas non plus nécessaire de prévoir un budget pour une barre de son supplémentaire, car l’ensemble est livré avec un ensemble audio de 150 W conçu sur mesure pour le cinéma maison.

Alors, est-ce la télé à succès que vous attendiez ?

le MZ2000 est à la fois beau et facile à installer

Caractéristiques de conception

Cadre ultra fin et support pivotant

Plateforme intelligente My Home Screen TV

Entrées HDMI 4K 120 Hz

Avec une bordure de panneau fine et tendance et un socle pivotant, le MZ2000 est à la fois beau et facile à installer.

Certes, ce modèle n’est pas aussi fin que certains concurrents, à 69 mm, mais pour cause. Il embarque un ensemble complet de haut-parleurs, qui composent son système 360°Soundscape Pro Dolby Atmos. En plus d’un ensemble de style barre de son orienté vers l’avant, il y a une paire de haut-parleurs latéraux et deux haut-parleurs orientés vers le haut à l’arrière.

Steve May / Fonderie

La connectivité comprend quatre entrées HDMI, dont les deux premières sont compatibles 4K 120 Hz. L’un d’eux est également compatible eARC.

De plus, il existe une sortie audio numérique optique, une entrée mini-jack AV, trois ports USB, Ethernet, fournis comme alternative au Wi-Fi, au Bluetooth et à un emplacement d’interface commune.

L’ensemble offre à la fois un tuner terrestre Freeview Play et deux connexions de tuner satellite. Le contrôle s’effectue via une seule et grande télécommande dotée de boutons dédiés pour Netflix, Rakuten TV, Prime Video, Disney+, YouTube et Freeview Play.

Steve May / Fonderie

Alors que Panasonic s’essaye aux plates-formes intelligentes Google TV et Fire TV sur des téléviseurs moins chers, il a conservé sa propre plate-forme My Home Screen pour ce haut de gamme.

Il en est désormais à sa huitième itération et se distingue par sa facilité d’utilisation et sa personnalisation rapide. Les utilisateurs peuvent « épingler » n’importe quel service ou entrée sur l’écran d’accueil pour un accès instantané.

Sous ces boutons de raccourci se trouvent des rails de curation de contenu, pour les services et les chaînes, à commencer par Freeview Play. De là, vous pouvez accéder à des services de rattrapage, tels que BBC iPlayer, ITVx, All4, My five et CBS rattrapage.

Il existe également un tableau de contrôle de jeu dédié aux propriétaires de consoles. Cela fournit des informations en un coup d’œil sur la résolution, la fréquence d’images, le décalage d’entrée, le VRR et le HDR. Vous pouvez également basculer entre les préréglages audio de genre pour les jeux FPS et RTS, mais les différences sonores sont subtiles.

Quelle est l’efficacité du nouveau panneau MLA OLED ? Très bien, comme cela arrive.

Qualité de l’image

Réseau de microlentilles

Panneau OLED

Processeur IA HCX Pro

Alors, quelle est l’efficacité du nouveau panneau MLA OLED ? Très bien, comme cela arrive.

La luminosité maximale HDR a été mesurée à un peu moins de 1 700 nits, en utilisant un patch de 10 %, et à plus de 1 800 nits avec une fenêtre plus petite de 5 %, en utilisant le préréglage d’image dynamique. C’est nettement plus élevé que le modèle Panasonic LZ2000 de l’année dernière.

Mesurés en mode d’image Normal, les pics HDR chutent à (toujours impressionnants) 1 200 nits avec un patch de 10 %, et 1 500 nits à 5 %.

Il est suffisamment lumineux pour présenter la plupart des contenus HDR disponibles dans le commerce, sans avoir besoin d’un mappage de tons onéreux.

Steve May / Fonderie

Le HDR n’est pas le seul à bénéficier du panneau haute luminosité et des technologies d’amélioration de la luminance de l’ensemble. Le niveau d’image moyen de tout le contenu est amélioré, ce qui fait de cet ensemble une option solide pour un visionnage de jour.

La clarté globale de l’image est exceptionnelle. Panasonic a toujours été un maître du traitement cinématographique, et cela continue ici. Même si les images sont nettes, elles ne semblent jamais trop traitées. Il y a une profondeur naturaliste, idéale pour les films qui couvrent toute la gamme de transitoires lumineux et de décors maussades.

La précision des couleurs est élevée. Le coloriste hollywoodien Stefan Sonnenfeld est responsable du réglage final ici, et lorsque l’on regarde dans l’un des nombreux modes cinéma, il est facile d’imaginer que ce Panasonic est à la hauteur d’un moniteur maître de studio.

Les préréglages d’image couvrent la plupart des éventualités. Il existe les modes Normal, Dynamique, Cinéma, Cinéaste, True Cinema, Personnalisé, Professionnel 1 et 2 et Sport. Si vous ne voulez pas vous embêter, je vous suggère de laisser l’ensemble sur son réglage Auto AI, qui fait un travail remarquablement bon pour gérer différents contenus (qu’il s’agisse de sport, d’informations ou de télévision cinématographique).

Lorsque je regarde des films, mon option préférée ici est le mode Cinéaste, bien que Normal offre un punch légèrement plus dynamique. Avec le contenu Dolby Vision, les préréglages d’image passent à Dolby Vision Vivid, Dolby Vision IQ et Dolby Vision Dark.

Contrairement aux écrans concurrents de LG et Samsung, le MZ2000 offre une prise en charge universelle du format HDR.

Steve May / Fonderie

Vous bénéficiez de Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG et HDR Photo. Il existe également un mode calibré Netflix spécifique au service et un mode Filmmaker, tous deux désormais adaptatifs et capables de s’ajuster dynamiquement à l’éclairage de la pièce.

La mise à l’échelle de la HD est excellente et ne s’accompagne d’aucune amélioration évidente du traitement. Un aperçu du drame d’action réaliste de Paramount +, Lioness, diffusé en HD, semble tout aussi dense et net en pixels que les originaux Ultra HD.

Pour les jeux, j’ai mesuré le décalage d’entrée à 14,5 ms (1080p/60fps), ce qui peut être considéré comme bon, mais pas exceptionnel.

Le MZ2000 sonne aussi bien qu’une barre de son Dolby Atmos bien spécifiée

Qualité sonore

Système Dolby Atmos 360°Soundscape Pro

Direction du faisceau

Dolby Atmos

Amplification 150W

Le MZ2000 sonne aussi bien qu’une barre de son Dolby Atmos bien spécifiée, grâce à son système audio 360°Soundscape Pro. La scène sonore, créée par ces haut-parleurs latéraux et en hauteur, est large et spectaculaire, tandis que le réseau d’enceintes gauche/centre/droite orienté vers l’avant assure une excellente clarté des dialogues.

Le volume ne manque pas non plus, avec quelques 150 W cumulés disponibles.

Une nouveauté qui pourrait présenter un certain attrait est l’orientation du faisceau. À l’aide d’un graphique à l’écran, vous pouvez diriger la sortie de l’enceinte avant vers une partie spécifique de la pièce, afin qu’elle sonne plus fort à sa destination cible.

Steve May / Fonderie

Le son est peut-être monophonique mais il pourrait s’avérer utile si vous souhaitez suivre l’actualité, sans déranger les autres membres de votre clan.

Vous pouvez également profiter de tous ces haut-parleurs physiques à l’aide d’un menu de création de champ sonore. Vous pouvez sélectionner différents degrés de DSP pour convenir à différents genres : sport, théâtre en direct, standard ou conversation. Optez pour Direct et le son passe sans entrave.

Prix ​​et disponibilité

En magasin maintenant, le Panasonic MZ2000 est disponible en trois tailles d’écran, 55, 65 et 77 pouces (TX-55MZ2000, TX-65MZ2000 et TX-77MZ2000). Ceux-ci sont au prix respectivement de 2 699 £, 3 599 £ et 4 499 £.

Vous pouvez l’acheter auprès de Panasonic, John Lewis, Peter Tyson, Richer Sounds et Hughes.

Nous avons le modèle 55 pouces sur le banc d’essai. Il convient de noter que le modèle 77 pouces n’utilise pas de panneau MLA, contrairement à ses camarades plus petits et que le MZ2000 n’est pas disponible en Amérique du Nord.

C’est un téléviseur cher avec le LG G3 OLED qui dispose également d’un panneau MLA. Si vous avez besoin de quelque chose de moins cher, le MZ980 de Panasonic pourrait vous convenir ou nous avons d’autres options dans notre meilleur classement TV.

Faut-il acheter le Panasonic MZ2000 ?

Le Panasonic MZ2000 peut être considéré comme un superbe téléviseur 4K. L’adoption d’un panneau MLA a apporté une luminance considérablement accrue, ce qui profite au contenu HDR et SDR quotidien.

Il est tout simplement plus lumineux et plus tridimensionnel que n’importe quel OLED Panasonic que nous avons vu jusqu’à présent.

Ajoutez à cela une plate-forme intelligente solide et intuitive et un système audio Dolby Atmos extrêmement abouti, et vous obtenez un téléviseur haut de gamme qui vaut la peine d’économiser.

