Test du Oppo Reno8 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Il semble que la confusion soit désormais inévitable lors du lancement d’un téléphone Oppo. Ce que nous avons au bureau pour examen aujourd’hui, c’est l’international Oppo Reno8 Pro. Assez simple en surface, à droite – Oppo a récemment lancé un trio de téléphones Reno8 en Chine et maintenant ils se dirigent vers d’autres marchés. Eh bien, en quelque sorte, puisque le Reno8 Pro international n’est pas le Reno8 Pro chinois – celui qui est en quelque sorte le pionnier du chipset Snapdragon 7 Gen 1. Au lieu de cela, Oppo a pris le chinois Reno8 Pro + et l’a rebaptisé Reno8 Pro pour d’autres marchés, tout comme les rumeurs l’avaient annoncé.

Ainsi, l’appareil que nous examinons actuellement est l’Oppo CPH2357, connu sous le nom de Reno8 Pro, mais à ne pas confondre avec l’un des modèles chinois Reno8, Reno8 Pro ou Reno8 Pro+. Aussi, à ne pas confondre avec le Reno8 Lite, qui est également une version internationale et déjà disponible en Europe. Mais il s’agit en fait d’un Reno7 Lite renommé. Une salve d’applaudissements rapide pour Oppo pour garder les choses “simples” tout autour.

Spécifications Oppo Reno8 Pro en un coup d’œil :

Corps: 161,2 x 74,2 x 7,3 mm, 183 g ; Façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre.

161,2 x 74,2 x 7,3 mm, 183 g ; Façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre. Affichage: 6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (pic), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (pic), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) : Octa-core (4×2,85 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G610 MC6.

MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) : Octa-core (4×2,85 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G610 MC6. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, ColorOS 12.1.

Android 12, ColorOS 12.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112 degrés, 1/4.0″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel ; : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112 degrés, 1/4.0″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, 22mm (large), 1/2.74″, 0.8µm, AF.

32 MP, f/2.4, 22mm (large), 1/2.74″, 0.8µm, AF. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], gyro-EIS.

: [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS ; : [email protected], gyro-EIS. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 80W, 1-45% en 10 min, 1-100% en 31 min (annoncé), Recharge inversée.

4500 mAh ; Charge rapide 80W, 1-45% en 10 min, 1-100% en 31 min (annoncé), Recharge inversée. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Mais, on s’égare. Le Reno8 Pro (CPH2357) n’est peut-être pas l’introduction du Snapdragon 7 Gen 1 que nous espérions à l’origine obtenir, mais cela n’en fait pas moins un appareil excellent et intéressant. D’une part, son chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX, bien qu’un peu plus courant, est également plutôt exotique. Il n’a fait le tour du bureau qu’une seule fois auparavant dans le OnePlus 10R. Par conséquent, nous attendons avec impatience ses résultats de référence et ses numéros de batterie. En parlant de cela, nous sommes impatients de voir à quel point le Reno8 Pro résiste à sa batterie de 4 500 mAh, car Oppo a clairement donné la priorité à un profil mince et sexy pour le téléphone plutôt qu’à une batterie plus grande. Que vous trouviez personnellement attrayant ou non le design de l’îlot de caméra plutôt polarisant, le Reno8 Pro est incontestablement un appareil « lourd en design » avec son profil fin, ses matériaux haut de gamme, sa construction et ses finitions.

C’est aussi un gros frappeur dans le département du matériel. Son écran AMOLED de 6,7 pouces se distingue notamment par des fonctionnalités telles que la couleur 10 bits, le taux de rafraîchissement de 120 Hz, la certification HDR10+ et des valeurs de luminosité maximales annoncées impressionnantes. Nous avons déjà évoqué le chipset Dimensity 8100-MAX. Il est associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1 rapide. Le Reno8 Pro dispose également d’une impressionnante caméra selfie Quad-Bayer de 32 MP équipée d’une mise au point automatique. Le reste de ses appareils photo semble également bon sur le papier, avec un vivaneau principal de 50MP, un ultra large de 8MP et une macro de 2MP.

Déballage

Avant d’aborder tout cela, nous devons examiner le package de vente au détail du Reno8 Pro. Il est livré dans une boîte en carton épais et solide en deux parties. Sa couleur bleu clair ou peut-être bébé est assez accrocheuse, et il fait un excellent travail pour protéger le téléphone pendant l’expédition.

Le Reno8 Pro dispose d’un riche ensemble d’accessoires. Eh bien, du moins en termes modernes. Il y a un chargeur SUPERVOOC 80W dans la boîte. Il est évalué pour [email protected] ou [email protected] de sortie. Malheureusement, Oppo s’en tient toujours aux ports de type A sur ses chargeurs. Vous obtenez un câble USB Type-A vers Type-C agréable et épais dans la boîte, que vous voudrez peut-être conserver car il est conçu pour gérer les 7,3 A élevés requis pour que la charge rapide fonctionne.

Enfin et surtout, un étui en TPU transparent épais se trouve à l’intérieur de la boîte, vous pouvez donc le coller sur le téléphone et commencer à l’utiliser immédiatement. Un petit plus sympa.