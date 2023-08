Test du Oppo Reno10 – Tests GSMArena.com

Introduction

La série Reno 10 a été lancée en Chine en mai, et maintenant Oppo emmène la famille dans une tournée internationale. Il existe au total trois modèles Reno 10 – le vanilla, le Pro et le Pro+. Cependant, les modèles internationaux vanille et Pro sont différents des homologues chinois, le Pro+ étant le seul à rester le même.

Aujourd’hui, nous avons la version internationale Reno10 pour examen. Les changements ici vont au-delà des éléments internes et même la conception est différente de l’homonyme chinois.

Spécifications Oppo Reno10 en un coup d’œil :

Corps: 162,4 x 74,2 x 8,0 mm, 185 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre.

162,4 x 74,2 x 8,0 mm, 185 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre. Afficher: 6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (pic), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (pic), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : Mediatek MT6877V Dimension 7050 (6 nm) : Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G68 MC4.

Mediatek MT6877V Dimension 7050 (6 nm) : Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G68 MC4. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, ColorOS 13.1.

Android 13, ColorOS 13.1. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.7, 25mm, 1/2″, 0.7µm, PDAF; Téléobjectif : 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74″, 0.8µm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 112 degrés, 1/4.0″, 1.12µm.

: 64 MP, f/1.7, 25mm, 1/2″, 0.7µm, PDAF; : 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74″, 0.8µm, PDAF, zoom optique 2x ; : 8 MP, f/2.2, 112 degrés, 1/4.0″, 1.12µm. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, 22mm (large), 1/2.74″, 0.8µm.

32 MP, f/2.4, 22mm (large), 1/2.74″, 0.8µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS.

: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS. Batterie: 5000 mAh ; 67W filaire, PD3, filaire inversé.

5000 mAh ; 67W filaire, PD3, filaire inversé. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.3, aptX HD ; NFC ; Port infrarouge.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.3, aptX HD ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

L’international Reno10 est essentiellement un appareil de milieu de gamme basé sur le chipset Dimensity 7050. En revanche, le modèle chinois utilise le Snapdragon 778G. Le Reno10 international est également légèrement plus épais à 8 mm et plus lourd à 185 grammes que son homologue, probablement en raison de l’inclusion d’une plus grande batterie de 5 000 mAh, par rapport aux 4 600 mAh du modèle chinois. La version internationale se charge légèrement plus lentement à 67 W au lieu de 80 W, bien que nous ne puissions pas imaginer que la différence pratique soit énorme.

Le Reno10 international est également livré avec moins d’options de mémoire et ne monte que jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le niveau supérieur UFS 3.1 de 12 Go/512 Go de la version chinoise est notamment absent, mais sur une note positive, la version internationale dispose d’une carte microSD pour l’extension de stockage. Une autre chose que le Reno10 international a sur son frère est une configuration de haut-parleurs stéréo.

Nous reviendrons dans les détails dans un instant. Mais déballons maintenant l’Oppo Reno10.

Déballage

L’Oppo Reno10 est livré dans votre boîte en carton épaisse standard en deux parties. Il n’est pas particulièrement accrocheur, mais il est assez robuste et dispose d’un support interne en plastique pour maintenir le téléphone en place, nous ne pouvons donc pas nous plaindre.

Il n’y a pas beaucoup d’accessoires. Vous ne recevez pas d’étui ou quoi que ce soit de plus, mais le téléphone est au moins livré avec un joli câble USB Type-A vers Type-C et un chargeur SuperVOOC de 67 W. Le câble n’est pas standard et possède une broche supplémentaire, vous devez donc en garder une trace si vous souhaitez utiliser la pleine vitesse de charge du Reno10.