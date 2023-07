Test du Oppo Reno10 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

La série Reno 10 a été lancée en Chine en mai, et maintenant Oppo emmène la famille à l’international, à commencer par la Malaisie. Le modèle devrait également être progressivement déployé dans les pays européens. Il existe au total trois modèles Reno 10 – le vanilla, le Pro et le Pro+. Dès le départ, il convient de préciser que les modèles internationaux sont quelque peu différents des modèles chinois. Plus précisément, la vanille et le Pro ont des spécifications légèrement différentes, tandis que le Pro+ est le même.

Aujourd’hui, nous avons la version internationale Reno10 Pro pour examen. Il est assez différent par rapport au modèle chinois du même nom, y compris sa conception et un tas de ses spécifications.

Spécifications Oppo Reno10 Pro en un coup d’œil :

Corps: 162,3 x 74,2 x 7,9 mm, 185 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre.

162,3 x 74,2 x 7,9 mm, 185 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre. Afficher: 6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (pic), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (pic), résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,4 GHz Cortex-A78 & 3×2,2 GHz Cortex-A78 & 4×1,9 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L.

Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,4 GHz Cortex-A78 & 3×2,2 GHz Cortex-A78 & 4×1,9 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 2.2.

256 Go 12 Go de RAM ; UFS 2.2. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, ColorOS 13.1.

Android 13, ColorOS 13.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; Téléobjectif : 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74″, 0.8µm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 112 degrés, 1/4.0″, 1.12µm.

: 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; : 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74″, 0.8µm, PDAF, zoom optique 2x ; : 8 MP, f/2.2, 112 degrés, 1/4.0″, 1.12µm. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, 22mm (large), 1/2.74″, 0.8µm, AF.

32 MP, f/2.4, 22mm (large), 1/2.74″, 0.8µm, AF. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS ; Caméra frontale : [email protected], gyro-EIS.

: [email protected], [email protected]/60/120/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS ; : [email protected], gyro-EIS. Batterie: 4600 mAh ; 80W filaire, PD3, QC3, filaire inversé.

4600 mAh ; 80W filaire, PD3, QC3, filaire inversé. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2, aptX HD ; NFC ; Port infrarouge.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2, aptX HD ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique).

Le Malaysian Reno10 Pro est essentiellement un appareil de milieu de gamme à haut de gamme basé sur le chipset Qualcomm Snapdragon 778G. En revanche, le modèle chinois utilise le chipset MediaTek Dimensity 8200. Le modèle chinois semble avoir un écran légèrement meilleur et plus grand de 6,74 pouces, mais celui de la version internationale n’est pas minable du tout. Il mesure 6,7 pouces, a une couleur 10 bits avec prise en charge HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une luminosité maximale annoncée de 950 nits.

Le taux de charge de la variante internationale a également été légèrement abaissé de 100 W sur la version chinoise à 80 W. La capacité de la batterie est la même à 4 600 mAh. La variante internationale est également livrée avec un peu moins de RAM à 12 Go au lieu de 16 Go. De plus, le stockage est de la variété UFS 2.2 plus lente au lieu de UFS 3.1.

Une chose qui n’a pas été rétrogradée est l’impressionnante configuration de la caméra sur papier. La configuration du Reno10 Pro comprend une caméra principale de 50MP (avec OIS), un téléobjectif de 32MP et des caméras ultra-larges de 8MP. Il y a une caméra selfie 32MP à l’avant.

Mais nous verrons tout cela. Tout d’abord, déballons le Oppo Reno10 Pro.

Déballage

Le Reno10 Pro est livré dans une boîte en carton en deux parties assez épaisse et robuste. La palette de couleurs de la boîte est un peu simple à notre avis, mais c’est un peu tatillon. L’important est que l’emballage de vente au détail fasse parfaitement son travail de protection du téléphone.

Il n’y a pas grand chose à dire en termes d’accessoires. Le Reno10 Pro est livré avec un chargeur et un câble USB Type-A vers Type-C. C’est à peu près tout, cependant, pas de cas ou quoi que ce soit du genre. Le téléphone a un protecteur d’écran en plastique pré-appliqué.