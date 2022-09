En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design brillant et raffiné

Chargement rapide

Des performances puissantes pour le prix

Appareil photo principal décent, même en basse lumière Les inconvénients Caméras secondaires médiocres

Seulement deux ans de mises à jour logicielles garanties

Pas de taux de rafraîchissement variable Notre avis Le Reno 8 Pro excelle dans de nombreux domaines, avec une sensation haut de gamme, des performances haut de gamme et un appareil photo qui fonctionne bien dans de nombreuses conditions. Cependant, Oppo fait face à une concurrence féroce dans cette gamme de prix.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Oppo a récemment introduit sa gamme Reno 8 au Royaume-Uni et en Europe – une série de téléphones de milieu de gamme axés sur la vidéographie nocturne et la charge rapide. La gamme est dirigée par le Reno 8 Pro, qui possède la même technologie de caméra que celle de la série phare Find X5 d’Oppo.

J’ai passé du temps avec le Reno 8 Pro pour voir comment ce modèle de milieu de gamme à 599£/799€ tient dans la vie de tous les jours.

Conception et construction

L’Oppo Reno 8 Pro suit le langage de conception typique d’Oppo d’avoir l’air haut de gamme, propre et distinctif. Le téléphone est livré avec un dos en verre et des bords incurvés, il est donc de qualité supérieure et a un éclat brillant qui capte la lumière sous tous les angles.

Cependant, le matériel a quelques problèmes. Non seulement il a tendance à ramasser les empreintes digitales sales, mais il est également glissant et a tendance à glisser des surfaces s’il n’est pas correctement calé.

Le Reno 8 Pro est disponible en deux options de couleur : vert et noir. Nous avons testé ce dernier, mais la finition vert pastel est l’option la plus remarquable des deux.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le module de caméra occupe une bonne partie de l’arrière du téléphone, mais il s’intègre bien à l’aspect général. Le téléphone est mince et léger, avec une largeur de 7,34 mm et un poids de 183 g. Il a un indice de protection IP54, ce qui signifie qu’il est protégé contre les éclaboussures et certaines particules de poussière, mais vous ne pourrez pas l’immerger complètement sans quelques dommages.

Vous obtenez un port USB-C au bas du téléphone et un emplacement double SIM. Il n’y a pas de prise casque sur le Reno 8 Pro, mais Oppo inclut un adaptateur dans la boîte. On ne peut pas en dire autant d’un cas – Oppo en a abandonné un, prétendument pour réduire les déchets. Mais le Reno 8 Pro n’est pas exactement le téléphone le plus courant sur le marché, donc se procurer un étui peut s’avérer délicat.

Écran et haut-parleurs

L’écran du Reno 8 Pro est lumineux, grand et audacieux. Il est livré avec un écran FHD AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz avec Gorilla Glass 5. Les lunettes sont également parmi les plus minces vues sur un Reno à ce jour, offrant un rapport écran/corps de 93,4 %.

Le téléphone n’est pas livré avec un taux de rafraîchissement variable, vous ne pouvez donc choisir qu’entre l’option 120 Hz plus élevée et l’option 60 Hz plus économe en batterie. Dans l’ensemble, l’écran a l’air soyeux et est super réactif au toucher. Il rencontre peu d’éblouissement et a très rarement besoin d’être réglé à pleine luminosité pour être lisible.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il y a un capteur d’empreintes digitales sous l’écran sur le Reno 8 Pro, qui réagit au toucher. L’haptique est réglable, vous pouvez donc modifier l’intensité des vibrations tactiles en fonction de vos préférences. L’option par défaut semble rapide et pas trop puissante – pratiquement identique à ce que l’on trouve sur le Find X5 Pro.

Le Reno 8 Pro est livré avec deux haut-parleurs stéréo. Il n’y a pas de logiciel de traitement du son, donc bien que l’audio soit fort et même des deux extrémités de l’appareil, il manque la couleur et la profondeur que d’autres téléphones plus chers peuvent offrir.

Spécifications et performances

Le Reno 8 Pro est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et c’est la seule configuration dans laquelle vous pouvez l’obtenir. Il est associé à un MediaTek Dimensity 8100-Max, le même processeur que celui du OnePlus 10R.

Cela signifie des performances rapides et efficaces, même lors de l’exécution de nombreuses applications côte à côte. Le téléphone est même capable de jouer à des jeux légers – j’ai pu jouer à Genshin Impact sur des paramètres moyens avec seulement un peu de décalage, bien que le téléphone ait un peu chauffé.

Le téléphone a obtenu des scores d’analyse comparative similaires à ceux d’autres milieu de gamme haut de gamme, et même à certains produits phares. Jetez un oeil à ceux-ci ci-dessous:

Autonomie et charge de la batterie

Sous le capot, le Reno 8 Pro dispose d’une batterie de 4 500 mAh. Bien que ce ne soit pas le plus gros du marché, le téléphone est plus durable que ce à quoi je m’attendais. Il gère environ une journée et demie de fonctionnement avec un taux de rafraîchissement maximal, ce qui inclut la navigation sur les réseaux sociaux, le streaming, etc. Lors de notre test de batterie, il a réussi un respectable 10 heures et 42 minutes.

Vous pouvez activer le mode d’économie de batterie, ainsi que le taux de rafraîchissement de 60 Hz, pour économiser encore plus.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le Reno 8 Pro est doté de la technologie SuperVooc à chargement rapide d’Oppo. Dans la boîte, vous obtenez une brique de 80 W et le câble USB-C qui l’accompagne. Cela peut charger le téléphone à 98% en 30 minutes. Heureusement, le téléphone ne devient pas si chaud – souvent un problème courant dans les appareils avec des vitesses de charge comme celle-ci.

Le téléphone ne prend pas en charge la charge sans fil. Bien que cela soit attendu sur certains appareils de milieu de gamme moins chers, il existe d’autres téléphones proches du coût du Reno 8 Pro qui le proposent.

Caméras et vidéo

L’Oppo Reno 8 Pro dispose d’une configuration à trois caméras, composée d’un objectif principal de 50Mp, d’un objectif ultra large de 8Mp et d’un objectif macro de 2Mp. Tout cela est soutenu par le Marisilicon X NPU, le processeur d’image dédié d’Oppo qui n’a été vu auparavant que sur la série phare Find X5.

L’objectif principal de 50Mp est associé à un capteur Sony IMX766. Il donne des couleurs vives et vives sans la sursaturation que l’on trouve généralement sur certains téléphones de milieu de gamme. Les textures ressortent bien et sont toujours conservées dans les environnements à faible luminosité.

La nuit, les couleurs contrastent toujours bien, même si certains détails ne sont pas aussi nets que pendant la journée. Le temps nécessaire au traitement d’une image est également plus long, mais ce n’est pas énorme.

En l’absence de téléobjectif, le zoom de l’Oppo Reno 8 Pro n’a malheureusement pas de quoi crier. Les détails sont toujours bons jusqu’au zoom X2, mais à mesure que vous l’augmentez, il y a une baisse notable de la qualité, les couleurs devenant beaucoup plus délavées.

Les lentilles secondaires ne correspondent pas tout à fait à la norme établie par le vivaneau héros. L’objectif ultra-large semble lutter contre l’éblouissement et les détails semblent moins raffinés. Il est possible d’obtenir un gros plan relativement correct avec l’objectif macro — mais encore une fois, il n’y a pas de quoi se déchaîner.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Vous pouvez enregistrer en 4K jusqu’à 30 ips et en 1080p jusqu’à 60 ips. Un mode ultra-stable à 1080p minimise la poignée de main mais l’effet global semble assez superficiel.

Le NPU entre en jeu principalement lors de la prise de vue vidéo la nuit. Les couleurs sont convenablement levées avec le mode AI activé — bien que vous ne reproduisiez pas tout à fait le niveau de détail que vous obtiendriez lors de l’enregistrement pendant la journée.

L’auto-shooter 32Mp est plutôt impressionnant. Oppo a dit que c’est le même que celui vu sur le Find X5, et vous verrez que les couleurs sont belles et audacieuses, et l’effet bokeh en mode portrait atteint le point idéal avec la quantité de flou. Il dispose également d’un mode grand angle, ce qui le rend idéal pour les selfies de groupe.

Le Reno 8 Pro est livré avec ColorOS 12.1, le skin Oppo d’Android 12. Bien qu’il ne soit pas stocké sur Android, ce système d’exploitation est propre et facile à utiliser – personnalisant les icônes et les widgets en fonction de vos préférences en un clin d’œil. Il existe quelques applications préinstallées ennuyeuses, mais loin du même niveau que ce que vous trouverez sur les marques de téléphones telles que Xiaomi ou Huawei.

Pour les multitâches, l’Oppo Reno 8 est livré avec un mode écran partagé, des fenêtres flexibles, des fonctions de lancement rapide lors du déverrouillage du téléphone et une barre latérale pour ouvrir les applications plus rapidement.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le Reno 8 Pro fera fonctionner Android 13 sur ColorOS 13, mais ce ne sera pas avant la fin de cette année ou le début de 2023. Ce nouveau système d’exploitation est livré avec une refonte des dossiers, de nouvelles fonctionnalités dédiées au bien-être numérique et plus .

Vous bénéficiez de deux ans de mises à jour garanties du système d’exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité avec le Reno 8 Pro. Ce n’est pas aussi généreux que Samsung, qui propose quatre ans du premier et cinq ans du second. Oppo devrait tenir compte de la longévité de ses appareils s’il veut attirer davantage les clients, en particulier avec l’augmentation du coût de la vie.

Pour plus d’informations sur Oppo, vous pouvez également lire sur la nouvelle tablette, l’Oppo Pad Air, et pourquoi le prochain Find N pliable pourrait arriver en Europe.

Prix ​​et disponibilité

L’Oppo Reno 8 coûte 599 £ / 799 € et est disponible à l’achat au Royaume-Uni auprès d’Oppo, Amazone, Carphone Warehouse et plus encore. Vous pouvez également obtenir le téléphone sous contrat auprès de personnes comme O2, VodafoneEE et plus encore.

Oppo ne vend généralement pas ses téléphones en Amérique, et le Reno 8 Pro n’est pas différent. Cependant, vous pouvez toujours l’importer d’AliExpress.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le prix de ce téléphone n’est pas le plus compétitif dans l’espace de milieu de gamme. Pour le même prix au Royaume-Uni et un peu moins en Europe, vous pouvez opter pour le Pixel 6, qui offre une recharge sans fil et un ensemble de caméras brillant.

Notre téléphone de milieu de gamme préféré au moment de la rédaction, le Pixel 6a, coûte 200 £ moins cher et a une meilleure étanchéité. Cependant, les performances ne sont pas aussi bonnes que celles du Reno et les vitesses de charge sont beaucoup plus lentes. Le OnePlus Nord 2T est également une excellente option qui a un design similaire et conserve la technologie de charge rapide.

Vous pouvez trouver d’autres options dans notre liste des meilleurs téléphones de milieu de gamme.

Verdict

L’Oppo Reno 8 Pro offre des performances proches du niveau phare, un design élégant et une charge rapide, ce qui en fait un choix tentant. La caméra principale de 50Mp fonctionne extrêmement bien, mais il est dommage que les caméras secondaires ne correspondent pas à cette norme.

De plus, la courte promesse de mise à jour de sécurité signifie que les clients seront moins susceptibles de conserver cet appareil pendant des années, et il y a une concurrence féroce de la part des rivaux en matière de prix. Quoi qu’il en soit, Oppo a une fois de plus livré un mid-ranger fiable.

Spécifications

Android 12 avec ColorOS 12.1

Écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz Full HD (2412 × 1080)

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

MediaTek Dimension 8100-Max

8 RAM

256 stockage

Appareil photo principal 50Mp, f/1.8

Caméra ultra large 8Mp, f/2.2

Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra frontale perforée 32Mp, f/2.4

USB-C

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Batterie 4500mAh

Charge filaire jusqu’à 80W

183g

161,2 x 74,2 x 7,34 mm