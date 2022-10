Test du Oppo Pad Air – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

L’Oppo Pad Air et le Realme Pad X sont tous deux des tablettes fabriquées par BBK Electronics, sorties à quelques jours d’intervalle, mais des différences matérielles clés les distinguent. De plus, alors que le Pad X est un appareil uniquement indien, l’appareil d’Oppo est également disponible en Europe. C’est une tablette économique, celle-ci. À première vue, il semble s’agir d’une tablette multimédia, par opposition aux capacités étendues de Realme fournies par un clavier et un stylet magnétiques. Pad Air ne prend en charge que la saisie au stylet.

Propulsé par le Snapdragon 680, le Pad Air fonctionne sur un panneau LCD IPS relativement grand de 10,36 pouces, ce qui va encore plus loin par rapport au Realme Pad X en offrant une profondeur de couleur de 10 bits (1 milliard de couleurs). Pour une expérience multimédia complète, le Pad Air propose un ensemble de quatre haut-parleurs stéréo accordés par Dolby Atmos. Il convient de noter, cependant, que la profondeur de couleur de 10 bits n’est pas un véritable 10 bits. C’est une implémentation matérielle 8 bits + logiciel 2 bits.

Caractéristiques de l’Oppo Pad Air en un coup d’œil :

Corps: 245,1 x 154,8 x 6,9 mm, 440 g ; ; Prise en charge du stylet.

245,1 x 154,8 x 6,9 mm, 440 g ; ; Prise en charge du stylet. Affichage: LCD IPS 10,36″, couleurs 1B, 360 nits (typ), résolution 1200x2000px, format 15:9, 225ppi.

LCD IPS 10,36″, couleurs 1B, 360 nits (typ), résolution 1200x2000px, format 15:9, 225ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) ; Adréno 610.

Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) ; Adréno 610. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; UFS 2.2 ; microSDXC.

64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; UFS 2.2 ; microSDXC. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, ColorOS 12.

Android 12, ColorOS 12. Caméra arrière: 8 MP, f/2.0.

8 MP, f/2.0. Caméra frontale: 5 MP, f/2.2.

5 MP, f/2.2. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 7100 mAh ; Charge rapide 18 W, alimentation USB, charge inversée.

7100 mAh ; Charge rapide 18 W, alimentation USB, charge inversée. Divers : Accéléromètre, gyroscope, boussole ; haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs).

Le tout est alimenté par une batterie plus que raisonnable de 7 100 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W par rapport à la norme Power Delivery. Et si vous manquez de jus sur l’un de vos appareils, le Pad Air se fera un plaisir d’en partager à l’aide d’un câble.

Le dernier ColorOS 12 d’Oppo, basé sur Android 12, relie toute la pièce en offrant des fonctionnalités multitâches avancées, qui devraient parfaitement fonctionner sur l’écran 5:3.

Mais ce ne sont pas toutes les spécifications et le matériel, en particulier lorsque des tablettes sont impliquées, il y a donc beaucoup plus à explorer sous la surface. Assurez-vous de consulter le reste des pages, car nos tests approfondis répondront probablement à votre question de savoir si le Pad Air est le bon choix pour vous.

Déballage de l’Oppo Pad Air

L’Oppo Pad Air est livré dans une boîte de vente au détail relativement grande contenant les manuels d’utilisation habituels et un gros chargeur de 18 W ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C utilisé pour le chargement et le transfert de données.

La tablette peut également être couplée à un stylet, mais il faut l’acheter séparément.