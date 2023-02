Test du Oppo Find N2 Flip

Introduction

Au début des années 2000, tout le monde et leur grand-mère avaient un téléphone à clapet. À l’ère des smartphones, c’est plus un gros problème puisque cela signifie désormais plier l’écran. Pas étonnant alors qu’Oppo ait choisi ce nom en particulier pour son premier pliable vendu dans le monde entier, le Find N2 Flip, que nous avons pour vous aujourd’hui.

Dans le cadre de la deuxième génération de pliables disponibles dans le commerce d’Oppo, le Find N2 Flip rejoint le Find N2 proprement dit pour former un duo similaire à la situation Galaxies Flip and Fold. Le grand (-ish) Find N2 reste exclusif à son marché domestique, mais le N2 Flip devient international et affronte le Z Flip4 dans la bataille des Flips.

Le Find N2 Flip ressemble en effet beaucoup au Galaxy, mais suit son propre chemin dans quelques domaines majeurs. Le plus remarquable est l’écran de couverture – une grande (enfin, plus grande) unité de 3,26″ qui ouvre plus de possibilités et utilise des étuis que le petit écran de 1,9″ du Galaxy. Il est encore plus grand que l’écran extérieur de 2,7 pouces du Motorola Razr 2022.

Ensuite, il y a le chipset – ce n’est pas un Snapdragon comme vous le trouveriez sur le Galaxy. Le Flip d’Oppo opte pour le Dimensity 9000+, l’un des Mediateks haut de gamme.

Deux Flips côte à côte : Galaxy Z Flip4 (à gauche) à côté de Find N2 Flip

Les autres bits sont plus étroitement alignés. Le système de caméra plutôt banal de l’Oppo bat le Galaxy en ce qui concerne le module principal (50MP contre 12MP), mais son ultra large n’est pas aussi bon (8MP contre 12MP). Le Razr 2022 possède le système de caméra le plus performant des trois, avec un primaire de 50MP et un ultra large de 13MP, avec AF. Le Find a ce qui semble être la caméra selfie la plus performante des trois, cependant – pour ce que cela vaut sur un appareil qui n’a pas nécessairement besoin d’une caméra « selfie ».

L’écran pliable du Find N2 Flip a une diagonale de 6,8 pouces, plus ou moins en ligne avec les deux autres, bien que les chiffres puissent être un peu trompeurs en ce qui concerne la manipulation – plus à ce sujet à la page suivante. Les spécifications de charge du Find promettent certaines des recharges les plus rapides du segment, et cela s’ajoute au fait que le N2 Flip a la plus grande batterie parmi ses pairs. Les haut-parleurs stéréo vont sans dire, mais il convient de souligner que le Galaxy Flip reste le seul ici avec un indice IP68 approprié – le Find n’est pas résistant à l’eau, pas officiellement du moins.

Spécifications Oppo Find N2 Flip en un coup d’œil :

Corps: 166,2×75,2×7,5mm, 191g.

166,2×75,2×7,5mm, 191g. Afficher: AMOLED pliable de 6,8″, 120 Hz, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 1 600 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 520 px, format d’image 21:9, 403 ppi ; écran de couverture : 3,26 pouces AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 382 x 720 pixels, 250 PPI , 800 nits (HBM), 900 nits (pic).

AMOLED pliable de 6,8″, 120 Hz, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 1 600 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 520 px, format d’image 21:9, 403 ppi ; écran de couverture : 3,26 pouces AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 382 x 720 pixels, 250 PPI , 800 nits (HBM), 900 nits (pic). Jeu de puces : Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) : Octa-core (1×3,20 GHz Cortex-X2 & 3×2,85 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10.

Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) : Octa-core (1×3,20 GHz Cortex-X2 & 3×2,85 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, ColorOS 13.

Android 13, ColorOS 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23 mm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 112˚.

: 50 MP, f/1.8, 23 mm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 112˚. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, 22 mm (large), AF.

32 MP, f/2.4, 22 mm (large), AF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps ; : 1080p@30fps. Batterie: 4300 mAh ; 44W filaire, filaire inversé.

4300 mAh ; 44W filaire, filaire inversé. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo.

Oppo Find N2 Flip déballage

Aussi demi-taille qu’il soit, le Find N2 Flip arrive dans la même boîte que le Find N2 proprement dit, uniquement blanc cassé par opposition à la livrée noir cassé du plus grand modèle (gris, certains l’appellent). Il présente également le même design cinétique qui soulève le téléphone vers vous lorsque vous ouvrez le couvercle.

À l’intérieur, le contenu est également le même que dans le package du plus grand téléphone. Eh bien, en principe, au moins – le cas est évidemment différent. Nous avons deux morceaux de couvercles encliquetables en plastique dur transparent – un pour chaque moitié du Find. La moitié supérieure a une découpe comique pour l’écran extérieur, mais c’est le cas lorsque vous avez le plus grand écran extérieur du marché.

Le chargeur et le câble qui va avec sont en effet les mêmes – cela signifie que le Flip est livré avec un adaptateur 67W, même s’il n’est conçu que pour une charge de 44W.