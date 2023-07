Test du OnePlus Pad : le revers de la médaille de la tablette Pixel

Les tablettes Android ont eu une histoire de vie chaotique. Alors que l’iPad a maintenu une voie dominante constante depuis 2010, j’ai vu des tablettes Android aller et venir. Samsung en a régulièrement fait de bons; Google leur a remis l’accent avec le Tablette Pixel. Ensuite, il existe des options plus économiques de Amazone et Lenovo. Et maintenant, OnePlus a sa propre option de milieu de gamme, le OnePlus Pad, qui vaut également la peine d’être considérée. La bonne nouvelle est qu’environ 500 $ peuvent vous offrir de bonnes options dès maintenant si vous voulez une tablette qui exécute des applications Android. La nouvelle peu claire est à quel point le système d’exploitation Android et les applications Android continueront de s’adapter pour faire de ces tablettes tout ce que nous voulons qu’elles soient.

Si vous avez suivi les conceptions Galaxy Tab de Samsung, OnePlus emprunte un chemin similaire avec son Pad mais à un prix inférieur. Le OnePlus Pad est suffisamment haut de gamme pour répondre à tous vos besoins quotidiens de base en matière de tablette, et il dispose d’accessoires pour lui donner l’impression d’être une sorte d’ordinateur portable, un peu comme un iPad. Mais, en tant qu’appareil qui est toujours séparé spirituellement de la nouvelle tablette Pixel de Google, il exécute une variante de type de système d’exploitation Android. Je veux la tablette où OnePlus Pad rencontre Pixel Tablet, mélangeant le meilleur des deux. C’est proche. Mais en ce moment, le paysage des tablettes Android vous oblige à choisir votre objectif.

J’écris mon avis OnePlus Pad sur le OnePlus Pad, car il possède son propre étui de clavier en option avec un trackpad. Ceci, et un stylet, en font une tablette à considérer si vous êtes principalement dans l’idée de travailler sur des applications grand écran en déplacement avec des accessoires de travail.

Désolé, je suis un grand fan de ce clavier. Scott Stein/Crumpe

La tablette Pixel de Google, d’autre part, a évolué avec une interface logicielle plus fluide qui fonctionne de manière plus intuitive pour le multitâche sur écran partagé – bien que le OnePlus Pad prenne également en charge l’écran partagé – et le Pixel dispose d’une station d’accueil qui tourne également transformez-le en une meilleure option de maison décontractée si vous préférez cette route par rapport à une tablette personnelle équipée d’un clavier.

Je préfère le design de la tablette Pixel mais l’ensemble d’accessoires du OnePlus Pad. Je pense que vous seriez probablement satisfait de l’un ou l’autre pour le prix, mais avec le OnePlus Pad, vous devez tenir compte du coût des mises à niveau : l’étui clavier coûte 150 $ de plus, tandis que le stylet à fixation magnétique coûte 99 $. Cela fait que le package OnePlus Pad total que je voudrais utiliser 727 $, ce qui est cher. (Si vous achetez l’étui pour clavier et le stylet en même temps que le Pad, cependant, OnePlus réduit les accessoires de 50 %, ce qui réduit le coût total à 605 $.) Les tablettes de la série S plus chères de Samsung sont au moins livrées avec le stylet S. stylet dans l’emballage.

Pas de capteur d’empreintes digitales, mais déverrouillage du visage

Je ne suis pas fou que le OnePlus Pad utilise le déverrouillage du visage au lieu d’un capteur d’empreintes digitales, car je porte encore beaucoup de masque et cette tablette ne reconnaît pas du tout mon visage masqué. J’aime davantage la puce de sécurité et le système d’empreintes digitales de la tablette Pixel.

Le multitâche sur ce grand écran de 11,6 pouces est facile. Scott Stein/Crumpe

Affichage : Grand et haute résolution

L’écran de 11,6 pouces et sa résolution de 2 000 x 2 800 pixels sont parfaits pour naviguer sur le Web en plein écran, regarder des films et travailler sur des documents. Il est également plus que suffisant pour le multitâche à écran partagé et à deux applications.

Design : Agréablement compact

Le cadre en aluminium mince et la lunette relativement petite le rendent également assez portable. L’étui pour clavier magnétique vendu séparément de OnePlus est également très fin et permet à l’ensemble de se glisser facilement dans un petit sac, tout en restant adapté aux genoux. C’est essentiellement la conception et la sensation de l’étui pour clavier de la tablette que je voudrais … et étrangement, qu’Apple n’a pas réalisé avec ses différents étuis pour clavier iPad.

Mais : Pourquoi la tablette est-elle verte ? Et la caméra arrière, avec sa bosse centrale étonnamment grande, dépasse étrangement à moins que vous n’ayez un étui pour absorber son renflement. Les bords lisses et arrondis sont réconfortants, et je les préfère aux bords tranchants.

Les bords arrondis et la construction en aluminium sont agréables (sauf pourquoi cette couleur verte ?). Scott Stein/Crumpe

OS : Un peu bizarre ?

La version OnePlus d’Android 13, appelée OxygenOS, permet le multitâche, le balayage et d’autres raccourcis de navigation qui devraient sembler familiers aux propriétaires de téléphones et d’iPad. Et pourtant, c’est un peu bizarre. L’accès aux volets multitâches pour les applications nécessite d’appuyer sur de petits boutons et de balayer vers le haut. De plus, pour une raison quelconque, OnePlus ignore l’utilisation d’un dock d’application comme moyen de faire glisser des applications dans des volets multitâches, même s’il s’agit de l’interface logique par défaut sur la tablette Google Pixel et l’iPad.

Avant la Pixel Tablet de Google, je pouvais peut-être comprendre que OnePlus veuille suivre sa propre voie sur un langage d’interface. Mais je souhaite maintenant que la tablette adopte simplement les raccourcis gestuels plus intuitifs (pour moi) de la tablette Pixel.

OxygenOS n’est pas mauvais et fonctionne. Mais c’est juste… bizarre.

Cela vaut la peine d’acheter l’étui clavier pour celui-ci… il suffit de le prévoir. Scott Stein/Crumpe

Pour une belle tablette Android avec un bon clavier, Pad est une valeur sûre

Je préfère toujours la tablette Google Pixel comme appareil domestique partageable, mais le OnePlus Pad a conquis mon côté « tablette personnelle ». Le grand écran riche, les accessoires solides et les bonnes performances de cette tablette me rendraient heureux si je devais choisir une tablette Android. Il se sent premium, même malgré son prix inférieur. Cela étant dit, je ne pense pas que le paysage des tablettes Android soit totalement solidifié ou perfectionné en ce moment. Mais en 2023, pour son prix, c’est l’un de vos meilleurs paris.