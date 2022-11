Test du OnePlus Nord N300 – Tests GSMArena.com

Introduction

Bien que la série phare OnePlus Nord n’arrive pas sur les côtes nord-américaines, la série Nord N d’entrée de gamme a réussi à capturer une partie du segment budgétaire chez Metro par les clients T-Mobile et T-Mobile Prepaid. Le OnePlus Nord N300 5G n’est disponible qu’aux États-Unis, mais il s’agit d’un Oppo K10 5G renommé avec quelques modifications et Oxygen OS au lieu de Color OS.

Comparé à son prédécesseur (le Nord N200 5G), le N300 abandonne un appareil photo macro 2MP. OnePlus vante sa fonction Nightscape sur le N300, qui devrait se coupler correctement avec l’appareil photo principal de 48 MP.

Le grand écran 90 Hz et le lecteur d’empreintes digitales latéral en font un produit d’entrée de gamme attrayant. La charge rapide, le NFC et la prise en charge de la 5G adoucissent l’affaire. Dans le profil mince du téléphone se trouve une batterie lourde de 5000 mAh, et nous nous attendons à voir une excellente autonomie de la batterie.

Caractéristiques du OnePlus Nord N300 5G en un coup d’œil :

Corps: 163,8 x 75,1 x 8,0 mm, 190 g ; Verre 2.5D, cadre en plastique, dos en plastique.

163,8 x 75,1 x 8,0 mm, 190 g ; Verre 2.5D, cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: Écran LCD IPS de 6,56 pouces, 90 Hz, résolution de 1 612 x 720 px, format d’image de 20,15:9, 269 ppi.

Écran LCD IPS de 6,56 pouces, 90 Hz, résolution de 1 612 x 720 px, format d’image de 20,15:9, 269 ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6877 Dimensity 810 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Bras Mali-G57 MC2.

MediaTek MT6877 Dimensity 810 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Bras Mali-G57 MC2. Mémoire: 64 Go UFS 2.2, 4 Go de RAM LPDDR4X, extensible jusqu’à 1 To via un emplacement pour carte microSD dédié.

64 Go UFS 2.2, 4 Go de RAM LPDDR4X, extensible jusqu’à 1 To via un emplacement pour carte microSD dédié. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, OxygenOS 12.

Android 12, OxygenOS 12. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.7, 26 mm (large), PDAF ; Capteur de profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 48 MP, f/1.7, 26 mm (large), PDAF ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.0.

16 MP, f/2.0. Capture vidéo: Caméra arrière : vidéo 1080p/720p à 30 ips ; Caméra frontale : vidéo 1080p/720p à 30 ips.

: vidéo 1080p/720p à 30 ips ; : vidéo 1080p/720p à 30 ips. La batterie: 5000 mAh ; SuperVOOC Charge rapide 33W (11V@3A).

5000 mAh ; SuperVOOC Charge rapide 33W (11V@3A). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (latéral, optique) ; NFC, Bluetooth 5.3, déverrouillage par reconnaissance faciale

Le N300 5G apporte un nouveau design tendance avec des bords plats. Ce n’est pas tout à fait comme un iPhone, mais l’inspiration est clairement là. La construction entièrement en plastique est jolie, avec une texture ressemblant à du métal sur le cadre et une finition mate brillante sur le panneau arrière. Les deux caméras sont prises en charge par deux flashs LED – oui, il y en a deux de chaque.

Nous nous attendons à voir des gains de performances avec le N300. Le N300 passe de l’utilisation d’un Snapdragon 480 sur le N200 à un MediaTek Dimensity 810 plus costaud. Il y a aussi une charge plus rapide cette fois, avec un adaptateur de charge SuperVOOC 33W inclus dans la boîte.

Déballage

Comme les autres appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme de OnePlus, le Nord N300 est livré dans une boîte bicolore standard avec un lettrage en relief brillant sur le côté de la boîte. Il n’y a pas beaucoup de plastique à l’intérieur de l’emballage, à l’exception de l’emballage en plastique sur lequel l’appareil est enveloppé.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez un pack de documents en carton, qui contient un outil de suppression de carte SIM et des guides de démarrage rapide. En dessous se trouve l’appareil, un câble USB-C vers USB-A et un adaptateur de charge USB-A SuperVOOC 33W.

À la manière typique de OnePlus, le câble de charge est rouge et il est exclusif à l’appareil et à l’adaptateur de prendre en charge les vitesses SuperVOOC. L’adaptateur mural produira 5V @ 10A, ou 5-11V @ 3A.