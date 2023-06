Test du OnePlus Nord N30 5G

Introduction

Le Nord N30 5G est la dernière entrée de la gamme Nord N mais est loin d’être un appareil inconnu. Le Nord N30 5G est en fait le nom de l’appareil américain pour le OnePlus Nord CE 3 Lite – un appareil identique destiné à l’Europe et à l’Asie que nous avons déjà examiné. En creusant un peu plus, il n’est pas difficile de repérer les similitudes entre le Nord N30 5G et le Realme 10 Pro.

Ce n’est un secret pour personne que la société mère Oppo réutilise et diffuse fréquemment une partie de sa conception, et c’est exactement le cas avec le Nord N30 5G. En tant que tel, le téléphone manque certaines fonctionnalités spécifiques à OnePlus, telles qu’un curseur d’alerte, mais bénéficie toujours du traitement OxygenOS complet.

Caractéristiques du OnePlus Nord N30 5G en un coup d’œil :

Corps: 165,5 x 76,0 x 8,3 mm, 195 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

165,5 x 76,0 x 8,3 mm, 195 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Afficher: Écran LCD IPS de 6,72 pouces, 120 Hz, 550 nits (typique), 680 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 391 ppi.

Écran LCD IPS de 6,72 pouces, 120 Hz, 550 nits (typique), 680 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 391 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, OxygenOS 13.1.

Android 13, OxygenOS 13.1. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF ; Macro : 2 MP, f/2.4 ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF ; : 2 MP, f/2.4 ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.4, (large), 1.0µm.

16 MP, f/2.4, (large), 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected] ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected] ; : [email protected]. Batterie: 5000 mAh ; 50W filaire.

5000 mAh ; 50W filaire. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; Bluetooth 5.1, aptX HD ; NFC ; Prise jack 3,5 mm.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; Bluetooth 5.1, aptX HD ; NFC ; Prise jack 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo.

Les acheteurs potentiels du Nord N30 5G bénéficient également de fonctionnalités telles qu’un grand appareil photo principal de 108 MP – nouveau pour cette génération, ainsi que d’une charge filaire rapide sur la grande batterie de 5 000 mAh. Cependant, contrairement à son frère Nord CE 3 Lite, le Nord N30 5G à destination des États-Unis reçoit une charge SUPERVOOC de 50 W au lieu de 67 W, peut-être en raison d’exigences de certification locales. A part ça, les deux appareils semblent identiques.

Déballage

Le Nord N30 5G est livré dans une simple boîte en deux parties. Il est assez solide et devrait bien protéger le téléphone. De plus, un support solide maintient le téléphone en place à l’intérieur de la boîte.

OnePlus est un peu avare avec les accessoires inclus. Contrairement au Nord CE 3 Lite, qui a un boîtier en TPU transparent dans sa boîte, aucun accessoire de ce type n’est inclus avec le Nord N30 5G. Vous obtenez juste un chargeur dans la boîte, un câble USB Type-A vers Type-C et de la documentation et des dépliants. Le chargeur est évalué pour une sortie de [email protected] lorsqu’il est connecté à un circuit 100-130V ou [email protected] lorsqu’il est sur un circuit 200-240V. Cela le rend surapprovisionné pour les besoins du téléphone.