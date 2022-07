Test du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Construction solide

Forte autonomie de la batterie

Caméra principale décente Les inconvénients Mauvaise valeur

LCD pas OLED

Pas de caméra ultra large Notre avis Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est un smartphone solide et abordable, mais il se retrouve contrecarré par des rivaux moins chers et surpassé par le supérieur OnePlus Nord CE 2. Il ne laissera personne tomber, mais il existe tout simplement des options meilleures et plus excitantes. .

Meilleurs prix aujourd’hui : OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

279 £

La gamme OnePlus est devenue de plus en plus alambiquée en 2022. Vous pourriez supposer que le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G partage une bonne partie de l’ADN avec le OnePlus Nord CE 2 5G avant lui, mais vous vous trompez.

Ce nouvel entrant sur le marché abordable du milieu de gamme est une marmite de poisson complètement différente avec une liste de spécifications différente, mais le prix est à seulement 20 £ de moins que son frère au nom presque identique. OnePlus est effectivement en concurrence avec lui-même, ce qui est quelque peu déroutant.

Bien qu’il s’agisse d’un téléphone sans aucun doute solide, le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G n’a pas le flair, l’équilibre et le sens de la valeur des autres téléphones OnePlus. C’est un peu terne et un peu cher.

Conception et construction

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est un téléphone plus gros et plus lourd que le OnePlus Nord CE 2 5G. Vous ne l’appelleriez pas encombrant, mais avec une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 195 g, il défie certainement toutes les attentes en matière de légèreté que vous pourriez avoir en raison de sa construction entièrement en plastique.

L’arrière du téléphone a une disposition et une forme assez génériques, avec le panneau arrière incurvé habituel et le module de caméra oblong.

Deux détails présentent un certain intérêt. L’une est la couleur Blue Tide de mon modèle de test, qui semble passer d’un bleu profond à une teinte presque turquoise, avec des reflets jaune vif. Il existe également un modèle Black Dusk si vous insistez sur un look plus furtif.

Jon Mundy / Fonderie

L’autre détail à noter est un patch de fines lignes verticales qui s’étend sur la largeur du téléphone et la longueur du module de caméra. Il n’y a pas de texture ou de fonction, mais cela rend le téléphone un peu moins banal qu’il ne le ferait autrement.

Il y a un capteur d’empreintes digitales latéral sous le bouton d’alimentation, ce qui est agréable et fiable. Le bord inférieur du téléphone est doté d’un port USB-C, d’une prise casque 3,5 mm et d’un haut-parleur mono légèrement chétif.

Affichage

Le Nord CE 2 Lite s’éloigne de l’écran fiable utilisé dans le Nord CE 2 et d’autres combinés Nord, et c’est un peu déprimant.

Plutôt que l’AMOLED 6,43 pouces de son frère, vous obtenez un écran LCD IPS 6,59 pouces. Oui, cela signifie qu’il est plus grand. Il est également plus fluide, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz plutôt que les 90 Hz du Nord CE 2.

Les deux écrans ont des résolutions FHD+, mais l’écran LCD IPS utilisé ici ne produit rien comme les mêmes couleurs vives ou les mêmes noirs profonds que le CE 2. Il n’a tout simplement pas l’air aussi haut de gamme.

Jon Mundy / Fonderie

Il ne se sent pas aussi premium non plus. L’écran a une sensation grasse et tachetée qui m’a fait essayer de l’essuyer sur mon T-shirt quelques minutes après l’avoir manipulé pour la première fois. OnePlus ne mentionne pas s’il s’agit de Gorilla Glass 5, comme le Nord CE 2, ce qui me laisse penser que ce n’est pas le cas.

Dans le mode de couleur d’écran Vivid par défaut de l’écran, j’ai enregistré une couverture de gamme de 99,6 % sRGB, 80,8 % Adobe RVB et 97 % DCI P3, ce qui n’est pas mal. Cependant, vous souhaiterez passer au mode de couleur Normal si vous souhaitez optimiser l’équilibre et la précision de cette sortie.

Lorsque vous considérez que le Poco X4 Pro 5G vous offre un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz pour encore moins d’argent, l’écran du Nord CE 2 Lite n’a vraiment rien d’extraordinaire.

Spécifications et performances

Le OnePlus Nord CE 2 Lite fonctionne sur le Snapdragon 695 5G de Qualcomm, qui est la même puce bas de gamme qui alimente le Poco X4 Pro 5G au prix similaire. Ceci est soutenu par 6 Go de RAM, bien que cela puisse être étendu à la volée jusqu’à 5 Go de RAM virtuelle temporaire.

C’est une configuration qui aide le CE 2 Lite à se sentir raisonnablement rapide et fluide dans la navigation générale. Il peut même gérer raisonnablement bien des tâches plus avancées. Genshin Impact reste jouable, même s’il est loin d’être soyeux, sur les paramètres High / 60fps.

Dans les tests de référence, le téléphone est un peu en retard sur le OnePlus Nord CE 2, à la fois en termes de CPU et de GPU. Il est plus ou moins égal au Poco X4 Pro, comme on peut s’y attendre compte tenu des composants identiques.

Sur le plan du stockage, vous obtenez 128 Go en standard, plus le bonus supplémentaire d’un slot microSD.

Caméra

OnePlus a emballé ce téléphone bon marché avec l’un de ces systèmes à triple caméra qui est vraiment un système à caméra unique. Vous obtenez un capteur grand angle principal de 64Mp, ce qui est très bien, mais ensuite une macro de 2Mp et un capteur de profondeur de 2Mp qui ne font pas grand-chose.

En d’autres termes, il s’agit d’une configuration similaire à celle du Nord CE 2, moins l’ultra large. Comme avec ce téléphone, le Nord CE 2 Lite offre principalement la marchandise dans un éclairage décent.

Jon Mundy / Fonderie

Les couleurs sont profondes et vibrantes sans paraître totalement fausses, les détails sont bons et la plage dynamique est au rendez-vous. C’est à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter à ce prix.

Il se débat un peu une fois que la lumière baisse, où le capteur plus petit et le manque de stabilisation optique de l’image (OIS) commencent à mordre, mais j’ai quand même obtenu des résultats utilisables avec le mode Nuit fourni.

Il n’y a pas de téléobjectif dédié, mais ce capteur principal est suffisamment dense en pixels pour que les prises de vue 2x recadrées numériquement semblent passables. C’est cette omission ultra large qui mord vraiment ici.

Autour de l’avant se trouve une caméra selfie 16MP, qui a un peu de mal avec l’exposition et avec une certaine douceur, mais qui est par ailleurs passable.

L’enregistrement vidéo ne s’étend qu’à 1080p et 30fps. Cela est bien en deçà du Nord CE 2 et de son 4K à 30 ips ou 1080p à 120 ips.

Autonomie et charge de la batterie

OnePlus a équipé son téléphone abordable d’une batterie de 5000 mAh, qui correspond au Poco X4 Pro 5G et dépasse le modèle non Lite.

C’est suffisant pour faire rouler le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G pendant une journée complète d’utilisation modérée (3h30 d’écran à l’heure) avec plus de 50% d’autonomie. C’est un bon résultat, même si le Poco X4 Pro 5G a réalisé quelque chose de similaire.

Pour une raison quelconque, le test de batterie PCMark Work 3.0 a échoué à plusieurs reprises pendant mon temps avec le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, je ne peux donc proposer aucune des comparaisons de référence habituelles.

Côté recharge, OnePlus embarque son téléphone avec un chargeur 33W. Cela vous fera passer de 0 à 51 % en 30 minutes, et vous amènera à 100 % en 1 heure 15 minutes.

Il convient de noter que le OnePlus Nord CE 2 5G vous offre un chargeur de 65 W pour un peu plus d’argent, tandis que le Poco X4 Pro 5G vous offre un chargeur de 67 W pour un peu moins.

Jon Mundy / Fonderie

Logiciel

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est livré avec Android 12 et l’OxygenOS 12.1 personnalisé de la société.

Ce dernier n’est plus tout à fait l’interface utilisateur Android audacieusement indépendante qu’il était, la prise de contrôle d’Oppo en faisant essentiellement une version différente de son propre ColorOS. Mais il conserve au moins ses polices et ses icônes attrayantes, et son utilisation est agréable et fluide.

Je ne suis pas un grand fan de l’étagère OnePlus, un menu rempli de widgets accessible en faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran. Il a l’air un peu maladroit et semble étrangement séparé du reste de l’interface utilisateur. Pourtant, au moins, il est possible de désactiver dans le menu Paramètres.

OnePlus promet deux mises à jour Android majeures et trois ans de mises à jour de sécurité. C’est à peu près aussi bon que possible à cette extrémité du marché, et devrait voir le téléphone passer à Android 14.

Prix ​​et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est disponible sur le Site Web de OnePlus et Amazone au Royaume-Uni. Le seul modèle disponible au Royaume-Uni coûte 279 £, ce qui vous offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en standard.

En Europe, il est en vente chez OnePlus en France pour 319 € et en Espagne pour 309 €.

Il est également en vente en Inde pour 19 999 ₹ directement de OnePlus.

Bien que cela place bel et bien le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dans la catégorie des téléphones abordables, il semble toujours un peu trop cher. Les goûts du Poxo X4 Pro 5G et du Realme 9 5G sont similaires, mais coûtent 20 £ à 30 £ de moins.

Peut-être plus problématique est le défi de l’intérieur. Le OnePlus Nord 2 CE 5G est un meilleur téléphone dans la plupart des cas qui comptent, mais il ne coûte que 20 £ de plus.

Découvrez nos meilleurs téléphones économiques et nos meilleurs articles sur les téléphones de milieu de gamme pour plus de challengers.

Jon Mundy / Fonderie

Verdict

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est un autre téléphone abordable très compétent d’une marque désormais établie.

Il est solidement construit, dispose d’un affichage fluide à 120 Hz et fonctionne de manière raisonnablement fluide. La caméra principale de 64Mp, quant à elle, est capable de capturer des images avec une vraie pop.

Cependant, il est indéniable qu’il s’agit de l’un des téléphones OnePlus les moins excitants que nous ayons vus depuis un certain temps. À certains égards, cela semble carrément inutile.

Pour seulement 20 £ de moins que le OnePlus Nord CE 2, vous obtenez un téléphone avec un écran LCD inférieur, des performances inférieures, une charge plus lente et un système de caméra moins flexible. Pendant ce temps, les efforts rivaux de Xiaomi et Realme fournissent des spécifications similaires ou même légèrement meilleures pour moins d’argent.

Spécifications