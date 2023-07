Test du OnePlus Nord 3 : le luxe avec des compromis

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bonne performance

Sensation haut de gamme

Écran rapide et lumineux

Caméra compétente Les inconvénients Haut-parleurs faibles

Pas de caméra zoom

Pas la meilleure autonomie de la batterie Notre avis Avec le Nord 3, OnePlus continue de proposer de nombreux téléphones pour ceux qui estiment que les produits phares coûtent trop cher. C’est le Nord le plus haut de gamme à ce jour, et cela signifie qu’il n’est pas aussi bon qu’avant.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

La série Nord est la série de téléphones milieu de gamme de OnePlus, et le Nord 3 est le dernier de la gamme.

Comme les entrées Nord numérotées précédentes, ce téléphone n’est pas lancé aux États-Unis, et étonnamment, il ne vient pas non plus au Royaume-Uni, mais il a été lancé en Europe où il a la concurrence de Google Pixel 7a, Xiaomi 13 Lite, et Samsung Galaxy A54.

Il n’y a pas si longtemps, nous avons testé le premier téléphone Nord de la troisième génération, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un nom long et déroutant pour un téléphone pas si abordable avec trop de compromis sur les fonctionnalités, les performances et la conception. Dans le Nord 3, plus simplement nommé, OnePlus a plus raison.

Construction luxueuse

Il a un design élégant avec une sensation haut de gamme, des matériaux luxueux et une forme aussi élégante que pratique. Avec un écran de 6,74 pouces, il est tout sauf petit, mais grâce aux bords fins de l’écran et aux côtés plats du cadre en aluminium du téléphone, il n’est pas trop large pour être saisi. C’est une taille d’écran légèrement plus grande que le Nord CE 3 Lite 5G, mais un millimètre plus petit dans les dimensions extérieures.

A l’avant, il n’y a pas de Gorilla Glass mais du Dragontrail Glass d’un concurrent de Corning qui s’appelle AGC. Il est difficile de déterminer s’il est exactement aussi durable, mais il devrait offrir une bonne protection contre une chute. Le verre s’arrondit en forme de larme le long des bords directement contre le cadre en aluminium mat, et le dos est également en verre, dans ce cas Gorilla Glass 5 avec un design incurvé vers les bords. Le Nord 3 est disponible en deux styles, avec un dos gris-noir mat ou une finition verte brillante.

Nord 3 avec un design vert brillant. OnePlus

Tout comme le produit phare OnePlus 11, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir obtenir la couleur verte plus attrayante avec le dos mat confortable, mais si, comme la plupart des gens, vous mettez un étui de protection sur le téléphone, cela n’a pas d’importance. Le Nord 3 dispose d’un bouton d’alimentation et d’un contrôle du volume sur les côtés opposés du téléphone mobile, et en haut du côté droit se trouve le curseur de la marque OnePlus qui peut rapidement basculer le téléphone en mode silencieux ou ne pas déranger. Il manquait à certains modèles OnePlus précédents, c’est donc un spectacle bienvenu.

Performances moyennes élevées

Le chipset Dimensity 9000 de Mediatek offre des performances à peu près équivalentes aux meilleurs téléphones de l’année dernière. Il fournit des métriques conformes aux mobiles Pixel 7 de Google, et avec 16 Go de RAM dans le modèle haut de gamme, je n’ai ressenti presque aucun saccade ni décalage. Uniquement lors du chargement d’applications volumineuses, où il est un peu plus lent que le meilleur des derniers mobiles haut de gamme. Pas trop mal pour un téléphone milieu de gamme.

Avec des performances graphiques relativement élevées et un bon refroidissement, c’est un excellent téléphone pour les jeux. Il exécute la plupart des jeux Android les plus exigeants à une fréquence d’images élevée et fluide sur son écran 1080p, et il parvient à maintenir la fréquence d’images pendant une longue période, même à des charges très élevées.

Cependant, il existe une limite supérieure et le refroidissement du téléphone est à blâmer. Un test de résistance approfondi montre qu’il parvient à maintenir des performances de pointe pendant 10 à 15 minutes, puis il perd rapidement environ 30 % de sa puissance de calcul. Cela devrait suffire dans la plupart des situations, sauf pour les longues sessions de jeu.

La luminosité automatique est, comme dans tant de mobiles, un peu trop prudente. Mais c’est définitivement lisible au soleil. Mattias Inghe

Écran haut de gamme

Une fréquence d’images de 120 Hz et un échantillonnage tactile jusqu’à 1 000 Hz à l’écran rendent la réponse agréablement rapide. La résolution est un peu étrange de 1 240 x 2 772 pixels.

Ce n’est pas la technologie LPTO complète à l’écran, mais elle ajuste la fréquence en cinq étapes fixes entre 40 et 120 Hz. En mode automatique, c’est apparemment transparent. Mais cela ne semble pas être très bon pour maintenir la fréquence basse, car j’obtiens presque la même autonomie de batterie que lorsque je lance manuellement le téléphone en mode écran 120 Hz.

L’écran est un AMOLED avec d’excellentes couleurs et une luminosité de pointe élevée pour les journées ensoleillées. 1 450 nits est la luminosité maximale indiquée, et l’utilisation du téléphone à l’extérieur n’est jamais un problème. Avec la prise en charge de HDR10+ et le bon certificat pour le contenu HDR sur Netflix et Prime Video, vous pouvez vivre une expérience cinématographique exceptionnelle.

Les haut-parleurs stéréo intégrés offrent un son détaillé, en particulier dans les médiums. Malheureusement, il manque un peu de puissance dans les basses, donc cela peut être une expérience sonore mince. Dolby Atmos est activé et ne peut être désactivé que si vous branchez un casque, et quel que soit le profil sonore que je choisis, je n’obtiens jamais de véritable plénitude dans le son.

Deux îlots de caméra avec trois caméras. Mattias Inghe

Trois caméras

À l’arrière se trouvent deux rondelles de caméra rondes, qui contiennent trois caméras. Un capteur IMX890 de 50Mp avec stabilisation d’image optique dans le supérieur, et un appareil photo ultra large 8Mp plus simple avec mise au point fixe et macro 2Mp dans l’autre. À côté de chacun se trouvent des cercles blancs, mais il semble qu’un seul d’entre eux soit le flash LED, c’est le seul qui s’active lorsque je prends des photos. Ce que fait l’autre est sujet à conjecture. Capteur de lumière? Décoration? Qui sait.

Les photos à la lumière du soleil sont nettes et détaillées, et grâce à la mise au point rapide et à l’assistance de l’IA, il est facile de sortir le téléphone de votre poche, de pointer, de cliquer et d’obtenir une bonne image fiable. J’obtiens des couleurs naturelles dans tous mes clichés de test, mais la dynamique manque un peu de fiabilité. Si l’appareil photo a de grandes zones sombres dans l’ombre, il souhaite les mettre en évidence pour obtenir des détails, ce qui signifie que les zones claires sont surexposées.

Pour la plupart, cependant, cela a l’air bien, et la caméra ultra-large et selfie correspond à la caméra principale en termes de couleurs et de niveaux de lumière. La petite caméra macro a une saturation des couleurs plus pâle et un bruit constant dans l’image. En mode pro, vous pouvez contrôler l’exposition en détail et vous pouvez choisir de prendre des photos au format RAW.

Ce n’était certainement pas aussi brillant quand je tournais, même si nous sommes proches du milieu de l’été. Mattias Inghe

Photographie de nuit avec une sensation de jour

OnePlus tient à souligner à quel point le Nord 3 est bon en photographie de nuit, avec son grand capteur, sa stabilisation d’image optique et sa propre technologie multi-exposition appelée Turbo RAW. Alors je suis allé dans le quartier et j’ai essayé quelques coups. Les résultats montrent que OnePlus ne ment pas : vous pouvez obtenir beaucoup de détails et de nuances avec une image nette, presque sans bruit.

Il n’y a qu’un seul problème : c’est aussi brillant. Au lieu de me donner de superbes couleurs, il pousse la compensation de la lumière au maximum, de sorte qu’il semble soudainement que je photographie en début de soirée plutôt qu’au milieu de la nuit. Les meilleurs appareils photo que j’ai vus parviennent à capturer les détails et les couleurs tout en conservant une sensation réaliste de nuit dans l’image. Il est possible de modifier cela dans le mode professionnel manuel de l’application, mais ce n’est pas facile.

En tant que caméra vidéo, le Nord 3 est pratique. Vous obtenez une image stable avec une combinaison de stabilisation optique et numérique, et vous pouvez filmer jusqu’à 4K et 60 ips, avec des commandes simples mais intuitives. En mode horizontal, vous obtenez même un microphone stéréo, qui, à mon avis, semble convaincant, et avec de bons filtres contre le bruit et le bruit du vent. Si vous souhaitez connecter un microphone externe via USB ou Bluetooth, c’est bien, mais malheureusement, il n’est pas possible d’y basculer dans l’application ; vous devrez creuser dans le menu des paramètres du système pour cela.

Oxygène OS 13.1. M3

Système et batterie

L’interface est l’OxygenOS habituelle de OnePlus, maintenant en version 13.1, avec quelques améliorations par rapport à la 13.0 fournie avec OnePlus 11, notamment un mode Zen étendu que vous pouvez activer pour vous déconnecter et vous détendre.

Il est bien sûr basé sur Android 13, et OnePlus promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Ce n’est pas aussi bon que le OnePlus 11 premium, mais c’est à égalité avec ce que Google lui-même propose.

OxygenOS est, comme toujours, élégant et bien réglé pour une expérience rapide, et on dit également qu’il aide à l’optimisation de la batterie pour aider à maintenir la santé de la batterie et à maximiser les cycles de charge. Cela signifie qu’il n’a qu’une perte de capacité marginale après jusqu’à 1 600 cycles de charge. Dit OnePlus. Bien sûr, il m’est impossible de tester sans avoir utilisé le téléphone si longtemps qu’on ne peut plus l’acheter et qu’il faut plutôt tester le Nord 6 ou le Nord 7.

Une batterie de 5 000 mAh alimente le téléphone et suffit pour une journée complète d’utilisation active. Le téléphone n’est pas extrêmement économe en énergie dans certaines situations où d’autres brillent, comme le streaming vidéo, mais vous pouvez toujours regarder une saison de votre émission préférée avant que la batterie ne soit épuisée. La luminosité et le volume audio affectent davantage la durée de vie de la batterie que la fréquence d’images.

Lorsqu’il est temps de recharger, vous bénéficiez d’une charge très rapide avec le chargeur propriétaire Supervooc de 80 W inclus. Il faut un peu plus d’une demi-heure pour recharger une batterie pleine, donc c’est facile à faire avec votre café du matin.

Mattias Inghe

Le premier OnePlus Nord a été un succès, et le Nord 2 était encore meilleur. Désormais, OnePlus a misé sur ses bonnes qualités et offre surtout un sentiment de luxe plus élevé qu’auparavant, mais à un prix plus élevé.

Le Nord 3 commence à partir de 499 € pour 8 Go + 128 Go, passant à 549 € pour 16 Go + 256 Go, une forte hausse par rapport au prix de départ précédent de 399 € pour le Nord 2 et le Nord 2T.

Caractéristiques

Nom du produit : OnePlus Nord 3

Fabricant: OnePlus

Circuiterie: Mediatek Dimension 9000

Processeur: Cortex-X2 3.05GHz, 3x Cortex-A710 2.85GHz, 4x Cortex-A510 1.8GHz

Graphique: Mali-G710 MC10, 848MHz

Mémoire: 8/16 Go

Stockage: 128/256 Go

Modèle testé: 16/256 Go

Afficher: 6,74 pouces AMOLED, 1240 x 2772 pixels, 120Hz

Appareils photo: 50Mp + 8MP ultra large, 2Mp macro, 16Mp avant

Connexions: USB 3 Type C

Communication: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC

Système opérateur: Android 13 avec OxygenOS 13.1

Autre: Double SIM, scanner d’empreintes digitales à l’écran, curseur d’alerte, résistant aux éclaboussures (IP54)

Batterie: 5000mAh, 16h40 de vidéo en ligne (Wi-Fi, haute luminosité, 60 Hz), environ 15h d’utilisation mixte (4G, faible luminosité, 120Hz), environ 36h d’appels

Batterie en charge: 80W USB-C (SuperVooc), chargeur USB 30W inclus.

Taille: 16,2 x 7,5 x 0,82 cm

Lester: 194g

Performance

Antutu Benchmark 10: 850 773 points*

Geek Bench 6: 3 297 points

Geekbench 6 monocœur: 1 093 points

Calcul Geekbench 6: 6 040 points

3dmark Wild Life Illimité :8 663 points

3dmark Vie Sauvage Extrême :2 302 points

Stockage lu: 1 687,7 Mo/s

Ecriture de stockage: 1 628,3 Mo/s

* Nouvelle version d’Antutu. Que le score soit comparable aux mesures effectuées avec Antutu 9 n’est pas confirmé.