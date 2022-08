Test du OnePlus Nord 2T – Tests GSMArena.com

Introduction

OnePlus Nord 2T a été créé en mai, venant remplacer le Nord 2 dans les rayons des magasins. C’est la première fois que nous voyons un modèle « T » pour la série Nord, ces modèles rafraîchis auparavant réservés à la série phare OnePlus.

La formule est cependant conservée et cette itération T se concentre également sur les améliorations de la vitesse – performances et charge. Le Nord 2T est livré avec un nouveau chipset Dimensity 1300 et une charge filaire plus rapide de 80 W. Celles-ci, ainsi que la conception légèrement modifiée, sont les seules différences par rapport au Nord 2 d’origine. Certainement pas un modèle pour rendre jaloux les propriétaires de Nord 2, le Nord 2T est destiné à maintenir la ligne pertinente à mesure que la concurrence s’améliore.

Et sur le papier, le OnePlus Nord 2T est certainement un smartphone très tentant, celui qui fait partie de notre catégorie Flagship Killer Buyers’ Guide. Il offre une solide construction double Gorilla Glass 5 avec de belles couvertures arrière givrées noires ou brillantes à la menthe. Ensuite, il y a un Fluid AMOLED à 90 Hz au-dessus d’un chipset Dimensity 1300 5G capable.

La triple caméra à l’arrière a été reprise du Nord 2 et est conforme à la plupart des concurrents du Nord 2T – un appareil photo principal de 50MP avec OIS pour la plupart de vos prises de vue, un ultra large de 8MP pour la perspective rare plus dramatique, et un capteur de profondeur 2MP qui est principalement là à des fins de marketing. La caméra selfie 32MP dans le trou de perforation est également inchangée par rapport au Nord 2.

Ce OnePlus Nord 2T dispose d’une batterie de 4 500 mAh divisée en deux cellules distinctes, ce qui permet désormais une charge encore plus rapide de 80 W. L’adaptateur 80W est livré avec le téléphone, naturellement.

Enfin, le nouveau Nord 2T fonctionne sur Android 12 avec le lanceur OxygenOS 12.1. OxygenOS 13 a déjà été annoncé, nous supposons donc qu’il arrivera également sur ce Nord 2T plus tard cette année.

Caractéristiques du OnePlus Nord 2T en un coup d’œil :

Corps: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm, 190 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique.

159,1 x 73,2 x 8,2 mm, 190 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique. Affichage: 6,43″ AMOLED, 90Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi.

6,43″ AMOLED, 90Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 1300 : Octa-core (1×3,0 GHz Cortex-A78 & 3×2,6 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9.

MediaTek Dimensity 1300 : Octa-core (1×3,0 GHz Cortex-A78 & 3×2,6 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, OxygenOS 12.1.

Android 12, OxygenOS 12.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚ ; Profondeur : 2 MP, f/2.2.

: 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 120˚ ; : 2 MP, f/2.2. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, (large), 1/2.8″, 0.8µm.

32 MP, f/2.4, (large), 1/2.8″, 0.8µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120/480fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], gyro-EIS.

: [email protected], [email protected]/60/120/480fps, gyro-EIS ; : [email protected], gyro-EIS. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 80W, alimentation USB.

4500 mAh ; Charge rapide 80W, alimentation USB. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Le OnePlus Nord 2T, tout comme le Nord 2, n’est pas classé IP et officiellement, il ne dispose d’aucune protection contre les infiltrations. Officieusement, nous avons remarqué une isolation en caoutchouc sur certaines ouvertures, elle n’est donc pas entièrement sans protection. Pourtant, si le fabricant ne fait aucune promesse quant à sa survie lorsqu’il est submergé, nous ne le risquerions pas.

Passons maintenant au déballage !

Déballage du OnePlus Nord 2T

Le OnePlus Nord 2T est livré dans une boîte noire épaisse. Il contient un adaptateur secteur de 80 W, un câble USB-AC de 10 A et un étui de protection cool avec deux textures différentes.

Le téléphone arrive également avec un mince film protecteur appliqué sur son écran. Bien qu’il ne soit pas de la plus haute qualité, ce n’est pas assez mauvais pour lui donner immédiatement envie de le décoller non plus.