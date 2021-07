Test du OnePlus Nord 2 5G

introduction

Inondations, ouragans, incendies, pandémie… Même si on dirait que c’est Ragnarök là-bas, ce n’est pas encore le cas. Mais quelque chose avec des vibrations nordiques arrive, et c’est le OnePlus Nord 2. La suite a un objectif clair comme du cristal : être le prochain tueur phare dans le cadre des innovations « Never Settle » de la société. Rencontrons-nous le OnePlus Nord 2 5G.

OnePlus a déjà une gamme phare appropriée avec la série de numéros, et ils vont tous bien. Mais la série 9 a également des prix phares. C’est là que les Nords et Nord 2 viennent spécifiquement – pour offrir des fonctionnalités phares à un prix moyen et récupérer le titre perdu de « tueur phare ».

Le OnePlus Nord 2 5G apporte quelques améliorations par rapport au premier Nord – un matériel plus rapide grâce au nouveau chipset Dimensity 1200, un meilleur appareil photo principal avec un nouveau capteur Sony IMX766, deux haut-parleurs et une batterie plus grande de 4 500 mAh avec une prise en charge plus rapide de 65 W Warp Charge .

Le OnePlus Nord 2 5G est proposé dans de nouvelles finitions cool – vous pouvez choisir entre mat, similicuir ou brillant pour son panneau arrière Gorilla Glass 5.

Ce n’est pas tout nouveau, cependant. Le nouveau Nord semble emprunter l’écran Fluid AMOLED du Nord d’origine, mais heureusement, il n’a qu’une seule caméra selfie, et l’horreur d’une encoche n’est plus qu’un petit trou de perforation. Le vivaneau à l’intérieur du trou est identique au selfie principal de l’OG Nord – une caméra 32MP f/2.5.

OnePlus Nord 2 est le premier smartphone à fonctionner sous Oxygen OS 11.3. Bien que cela ne semble pas être une mise à jour importante et qu’il soit toujours basé sur Android 11, il s’agit du premier firmware avec un code ColorOS et OxygenOS unifié après la fusion Oppo et OnePlus. Cela facilitera la distribution de nouvelles fonctionnalités sur les téléphones Oppo et OnePlus. Espérons que ce soit pour le mieux à long terme.

Parcourons maintenant quelques spécifications.

Caractéristiques du OnePlus Nord 2 5G en un coup d’œil :

Corps: 158,9 x 73,2 x 8,25 mm, 189 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique.

158,9 x 73,2 x 8,25 mm, 189 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique. Affichage: AMOLED fluide 6,43″, 90Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi.

AMOLED fluide 6,43″, 90Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) : Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) ; GPU Mali-G77 MC9.

MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) : Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) ; GPU Mali-G77 MC9. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 11, OxygenOS 11.3.

Android 11, OxygenOS 11.3. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1,8, 24 mm, 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.3, 119˚ ; Profondeur : 2 mégapixels, f/2.4.

: 50 MP, f/1,8, 24 mm, 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.3, 119˚ ; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2,5, 1/2,8″, 0,8 µm.

32 MP, f/2,5, 1/2,8″, 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS; : 1080p@30fps. La batterie: 4500 mAh ; Charge de chaîne 65W.

4500 mAh ; Charge de chaîne 65W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique); 5G, double SIM, Wi-Fi 6, NFC ; haut-parleurs stéréo.

Nous avons été un peu déçus que la seule nouvelle mise à jour de l’écran soit la taille de découpe réduite. Mais nous choisirions toujours une seule caméra frontale et une encoche plus petite sur un selfie ultra-large à peine utile et un horrible trou en forme de pilule.

Une dernière chose, alors que le Nord 2 ne dispose d’aucune sorte de protection contre les intrusions. Officiellement c’est ça. Mais il est officieusement protégé contre les éclaboussures, comme en témoignent les joints en caoutchouc. Pour faire court, il survivra sous la pluie. Probablement, aucune promesse.

Déballage du OnePlus Nord 2 5G

La boîte Nord 2 a l’air brillante, et elle crie un téléphone tueur à l’intérieur. Et vous allez vous régaler – à l’intérieur, vous trouverez un chargeur de 65 W, un câble USB-A vers C de 6,5 A et un étui souple et transparent.

Si vous habitez en France, vous recevrez également une paire d’écouteurs filaires car c’est comme ça que les choses fonctionnent en France (c’est la loi).

Le téléphone est également livré avec un protecteur d’écran pré-appliqué, mais nous ne sommes pas sûrs protecteur est le mot juste. Cela ressemble plus à un film bon marché pour éviter les rayures, mais il devient extrêmement sale et, pire encore, il est difficile à nettoyer. Nous l’avons retiré immédiatement.

OnePlus vend un tas de coques Nord 2 uniques, et nous les avons toutes aimées. En fait, nous avons eu du mal à choisir un favori, ce qui signifie que c’est un travail bien fait.