Test du OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC

Cela fait une minute chaude que nous n’avons pas eu de casque sans fil de type tour de cou dans ces régions. C’est plutôt dommage, car à bien des égards, ils étaient supérieurs aux écouteurs TWS actuellement populaires, avec une durée de vie de la batterie plus longue, des commandes physiques et de meilleures performances de connectivité.

Le dernier modèle que nous avons testé avec cette conception était d’ailleurs le OnePlus Bullets Wireless Z2 et nous avons maintenant la version mise à jour avec ANC ou suppression active du bruit. À 2 299 INR, les Bullets Wireless Z2 ANC, exclusifs en Inde, ne sont que légèrement plus chers que le Z2. Cela en fait toujours l’un des écouteurs sans fil les moins chers de la gamme OnePlus et les moins chers avec ANC.

Design et confort

Les Bullets Wireless Z2 ANC ont un design assez basique que nous connaissons tous à ce stade. Le corps entier a une texture caoutchoutée et le tour de cou est extrêmement flexible.

La manette gauche comprend l’ensemble complet des commandes pour le volume, la lecture et la fonctionnalité ANC, ce qui me manque beaucoup sur les modèles TWS. Le bouton du milieu peut être enfoncé une fois pour lire/mettre en pause, deux et trois fois pour passer d’une piste à l’autre, et maintenu enfoncé pour changer de mode ANC.

Un bouton multifonction est également fourni, qui ne fait en réalité que deux choses. Vous pouvez appuyer longuement dessus pour démarrer le mode d’appairage ou vous pouvez appuyer deux fois dessus pour passer instantanément à l’appareil précédemment connecté. Tous les boutons fonctionnent bien et ont une bonne sensation de qualité.

En termes de qualité de fabrication, le tour de cou est robuste et les câbles des écouteurs sont fiables. Vous bénéficiez également de l’indice IP55 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Le confort est subjectif et dépendra de l’utilisateur. J’avais oublié à quel point au début il pouvait être ennuyeux d’avoir le tour de cou sur le cou nu ou les câbles effleurant le visage. Mais il était également extrêmement pratique de simplement retirer les écouteurs et de les verrouiller magnétiquement ensemble pour les éteindre sans avoir à fouiller avec un étui et potentiellement faire tomber les écouteurs. Il est également impossible de perdre un seul écouteur ou son étui. Selon la façon dont vous voulez le voir, il faut choisir entre ce qui est le plus pratique, le TWS ou le tour de cou.

Logiciel et fonctionnalités

Les Bullets Wireless Z2 ANC se connectent à votre téléphone à l’aide du logiciel HeyMelody, une application créée par HeyTap et un produit d’une société basée à Singapour appelée Bravo Unicorn. Il s’agit de la même application utilisée par tous les produits audio OnePlus, Oppo et Realme et est disponible sur Android et iOS.

Sur les téléphones OnePlus, les fonctions des écouteurs peuvent être contrôlées directement via les paramètres Bluetooth sans avoir à installer une application distincte.

Le Bullets Wireless Z2 ANC n’a pas beaucoup de fonctionnalités, les options sont donc limitées ici. Vous pouvez basculer entre l’activation, la désactivation et le mode transparence de l’ANC. Vous pouvez basculer entre les quatre préréglages d’égalisation et également créer le vôtre. Et enfin, vous pouvez effectuer des personnalisations très basiques des commutateurs physiques.



















Application HeyMelody

Toutes les modifications que vous apportez dans l’application sont enregistrées sur les écouteurs, ce qui signifie qu’elles sont transférées sur l’appareil suivant, même si l’appareil ressemble à un PC qui ne prend pas en charge l’application.

Performance

Les Bullets Wireless Z2 ANC sont dotés de pilotes dynamiques de 12,4 mm recouverts de titane. Les écouteurs prennent en charge les codecs SBC et AAC via une connexion Bluetooth 5.2.

Les Bullets Wireless Z2 ANC ont une qualité audio médiocre par défaut. Le son est le même assaut écrasant de basses lourdes qui est maintenant devenu le son maison OnePlus.

Les basses du Z2 ANC sont beaucoup trop fortes par défaut et portent le nom ridicule du préréglage Balanced. Il recouvre toute la gamme de fréquences d’une épaisse couche de bouillie dont les médiums et les aigus ne peuvent jamais vraiment sortir. Ce n’est pas particulièrement précis, articulé ou même de bon goût

Le médium peut être bon lorsqu’il n’est pas masqué par les basses. Les voix ont un bon timbre, bien que légèrement trop chaudes et étouffantes, et peuvent parfois être assez agréables.

Le haut de gamme est décevant. Il n’y a tout simplement pas assez d’énergie dans les aigus pour équilibrer le son, ce qui rend particulièrement la signature sonore globale sombre, boueuse et déséquilibrée.

OnePlus semble au moins partiellement conscient des défauts de son réglage par défaut, c’est pourquoi il existe deux préréglages dédiés à la réduction des basses. Le préréglage Bold présenté réduit un peu les basses, ce qui permet de faire ressortir les médiums du mix. Malheureusement, cela ne contribue pas beaucoup à améliorer les aigus, encore trop voilés. La Serenade baisse encore plus les basses, ce qui pousse ensuite les médiums encore plus loin dans le mixage, ce qui donne au son une forme en V inversé alors que les aigus refusent de bouger.

Il existe également un préréglage Bass, qui ressemble au préréglage Balanced mais avec encore plus de basses, au cas où vous auriez une perte auditive (ou si vous désirez l’obtenir).

Heureusement, l’égaliseur personnalisé à six bandes est d’une grande aide. En utilisant le préréglage présenté ci-dessus, j’ai pu obtenir un réglage beaucoup plus équilibré, ce qui m’a ensuite permis de me concentrer sur d’autres aspects du son. Malheureusement, l’égaliseur personnalisé et les préréglages plus sains nécessitent l’installation de l’application, ce dont beaucoup de gens ne se soucient jamais.

Avec les aigus nivelés, le son est plus engageant et détaillé. Cela est particulièrement vrai à des volumes faibles, où il est difficile d’entendre quoi que ce soit dans les basses sans augmenter le volume, ce qui rend les basses encore plus dominantes et fatigantes.

Le son global n’est toujours pas très détaillé ou résolu ; la faute à la qualité des pilotes plutôt qu’à l’absence d’un codec à plus haute résolution. L’imagerie et la scène sonore sont également décevantes et banales. Pourtant, avec un réglage personnalisé, vous pouvez obtenir un son raisonnablement agréable avec ces écouteurs et je n’avais pas grand-chose à redire lorsque je suis en déplacement. Pour le prix, cela semble tout à fait convenable mais est gâché par le réglage par défaut.

Ce que le Bullets Wireless Z2 ANC perd en qualité audio, il le compense en qualité du microphone. L’audio enregistré avait une performance très impressionnante pour les voix, avec le seul problème de bruit sec occasionnel. Même en présence de quelques bruits de fond, la qualité d’enregistrement est restée bonne avec peu ou pas de bruit de fond audible. Cela fait du Bullets Wireless Z2 ANC une excellente option pour passer des appels vocaux ou vidéo.

Le nouveau mode ANC du Bullets Wireless Z2 ANC a également assez bien fonctionné. Il fait de son mieux avec les sons de basse fréquence, comme le bruit d’un moteur d’avion ou de bus, tout en étant également adapté aux sons domestiques tels que les climatiseurs et les ventilateurs. Il ne fonctionne pas très bien avec les sons de moyennes et hautes fréquences, mais c’est généralement le domaine des écouteurs plus gros et plus chers.

Ce qui est décevant, cependant, c’est le mode transparence, qui semble étouffé et pas particulièrement transparent. C’est bien si vous voulez simplement vous promener sans complètement ignorer votre environnement, mais j’ai quand même trouvé préférable de simplement débrancher les écouteurs pour mieux entendre.

Le changement de mode ANC n’a qu’un léger effet sur la qualité audio. Le son est légèrement plus brillant et moins riche en basses avec l’ANC désactivé qu’activé, puis encore légèrement plus brillant avec le mode transparence activé.

Les performances de latence peuvent être décentes. Si vous possédez un appareil OnePlus et que l’application est détectée comme un jeu, vous obtenez alors une latence très faible et à peine perceptible. S’il n’est pas détecté comme un jeu ou si vous ne possédez pas d’appareil OnePlus, la latence peut être assez élevée et serait inutilisable pour les jeux. Cependant, cela reste correct pour la lecture vidéo, même avec un PC.

Enfin, les performances de connectivité étaient stables avec le Bullets Wireless Z2 ANC et aucun problème de qualité ou de stabilité de connexion n’a été observé.

Batterie et chargement

Le Bullets Wireless Z2 ANC a une autonomie revendiquée de 20 heures avec ANC et de 28 heures sans ANC. OnePlus revendique également 20 heures de lecture après une charge de 10 minutes et même si OnePlus ne précise pas, on peut supposer que c’est avec ANC désactivé.

Lors de mes tests, le Bullets Wireless Z2 ANC a duré 19 heures et 38 minutes avec ANC activé et 27 heures et 7 minutes avec ANC désactivé. Après une charge de 10 minutes, les écouteurs ont joué pendant 14 heures et 36 minutes avec ANC activé et 20 heures et 21 minutes avec ANC désactivé.

La longue durée de vie de la batterie est probablement la principale raison de s’en tenir à la conception du tour de cou. Vous pourriez prendre le vol sans escale le plus long au monde tout en vous rendant à l’autre bout avec une seule charge. Ou vous pouvez simplement vous gaver d’une émission entière d’une saison sans faire de pause. Ou passez un appel téléphonique de plusieurs heures.

Étant donné que la batterie n’a pas besoin d’être rechargée fréquemment, elle s’use également lentement, ce qui signifie que vous pouvez avoir une seule paire pendant plusieurs années par rapport à la durée de vie moyenne de 1 à 2 ans pour les écouteurs TWS, ce qui les rend faciles à emporter et respectueux de l’environnement. .

Conclusion

Le OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC est un produit d’un bon rapport qualité-prix. Il peut être confortable, selon ce que vous pensez des conceptions de tour de cou, bien construit, avec une bonne qualité de microphone et une grande autonomie de la batterie. L’ANC fonctionne également assez bien et les performances de connectivité étaient solides. Lorsqu’il est associé à des appareils OnePlus, vous obtenez également de bonnes performances de latence pour les jeux.

Reste la qualité audio et le Bullets Wireless Z2 ANC est la dernière victime du mauvais réglage audio par défaut de OnePlus. Heureusement, il est facile de contourner ce problème et d’obtenir une expérience d’écoute décente et suffisamment intéressante pour le prix.

Dans l’ensemble, le OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC mérite d’être considéré si vous êtes toujours à la recherche de casques sans fil de type tour de cou.