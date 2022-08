Test du OnePlus 10T – Tests GSMArena.com

Introduction

Une mise à jour du téléphone qui n’a jamais été, le OnePlus 10T arrive à la fin de l’été pour combler un créneau un cran en dessous du 10 Pro. Il n’y avait pas de OnePlus 10 à réussir, et il n’y a pas non plus de 10T Pro maintenant, donc le 10T est dans un endroit un peu bizarre – supérieur au 10 Pro à certains égards, pas aussi bon dans d’autres.

Les mises à niveau viennent dans des domaines que l’on associe facilement à OnePlus. D’une part, la performance – le nouveau modèle utilise le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1, la version fabriquée par TSMC offrant une vitesse et une efficacité améliorées. Il est associé au système de refroidissement le plus avancé de la société, ce qui lui permet de tirer le meilleur parti de cette puce. Et puis il y a la vitesse de charge – la capacité de charge de 150 W de l’OP10T semble excessive sur le papier, mais cela en fait l’un des combinés de charge les plus rapides que nous ayons vus.

N’étant pas un Pro, le 10T fait quelques concessions dans d’autres domaines, parmi lesquels l’appareil photo. La configuration plutôt peu impressionnante manque un appareil photo à zoom (un 3x présent sur le 10 Pro), et l’ultra large est une unité de milieu de gamme (si même cela). Cela ne laisse que la caméra principale avec quelques côtelettes d’imagerie appropriées, mais elle aussi n’est pas à la pointe de la technologie.

Un élément similaire pas tout à fait phare est l’affichage – bien sûr, il s’agit d’un OLED capable de 120 Hz, mais il omet le taux de rafraîchissement adaptatif granulaire que nous attendons des modèles haut de gamme.

Mais présenter le 10T comme un produit phare et souligner les façons dont il rate la cible peut être injuste pour ses aspirations. Il y a une raison pour laquelle il n’y a pas de Pro dans son nom, et avec un prix de départ de 650 $/740 €, il mène une bataille différente. Voyons comment ça marche.

Caractéristiques du OnePlus 10T en un coup d’œil :

Corps: 163,0 x 75,4 x 8,8 mm, 204 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en verre (Gorilla Glass 5).

163,0 x 75,4 x 8,8 mm, 204 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en verre (Gorilla Glass 5). Affichage: AMOLED fluide 6,70″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

AMOLED fluide 6,70″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 16 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 16 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, OxygenOS 12.1.

Android 12, OxygenOS 12.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.4, 24mm (large), 1/3″, 1.0µm.

16 MP, f/2.4, 24mm (large), 1/3″, 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS ; : 1080p@30fps. La batterie: 4800 mAh ; Charge rapide 150W (125W pour les prises 110V).

4800 mAh ; Charge rapide 150W (125W pour les prises 110V). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Déballage du OnePlus 10T

Il n’y a pas de surprises dans la présentation – le 10T arrive dans une boîte en carton rouge vif familière. C’est aussi un modèle pleine grandeur – il doit être en mesure de s’adapter à l’adaptateur secteur volumineux. Il y a un tampon de 160 W dessus, mais le téléphone fonctionnera au maximum à juste 150W, comme mentionné précédemment. Aux États-Unis, la puissance de sortie sera également plafonnée à 125 W – dommage. Il convient de mentionner que le chargeur est également compatible USB PowerDelivery et fournira jusqu’à 45 W via son port USB-C.

Il n’y a guère plus en termes d’accessoires à l’intérieur de la boîte autre que l’adaptateur et le câble qui vont avec. Il y a quelques autocollants 1+, pour ce que ça vaut.

Il n’y a pas d’étui de protection fourni, mais OnePlus nous en a envoyé quelques-uns de leur liste d’étuis que vous pouvez acheter moyennant des frais supplémentaires. L’un d’eux est noir et imite la texture de grès des modèles précédents de la société – à partir du moment où ils faisaient encore des choses pour se démarquer du peloton. L’autre est le type de refroidissement, similaire à celui que nous avions pour l’Oppo Find X5 Pro. Il a des découpes dans un motif rayé, et avec un peu d’imagination, vous pouvez y voir des éclairs stylisés.