Test du OnePlus 10R | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Belle performance

Vitesse de charge rapide

Excellent affichage

Bon rapport qualité prix Les inconvénients Performances médiocres de la caméra

Charge de 150 W uniquement pour le modèle haut de gamme

Curseur d’alerte manquant

Manque d’indice IP et de charge sans fil Notre avis Le 10R est un choix convaincant pour un téléphone de milieu de gamme si vous cherchez à dépenser moins que les prix phares. Les points forts incluent la charge la plus rapide au monde, un processeur phare, un écran 120 Hz et un design rayé audacieux.

Meilleurs prix aujourd’hui : OnePlus 10R

₹38999

Le OnePlus 10R est mieux considéré comme une version abordable du produit phare OnePlus 10 Pro avec quelques différences dans la conception, les composants internes et les spécifications de charge. Au moment de cet examen, l’appareil n’est disponible qu’en Inde, mais devrait être lancé sur certains marchés du monde entier.

Il convient de noter que le téléphone est presque identique au Realme GT Neo 3 – OnePlus et Realme appartiennent au géant chinois de la technologie BBK Group.

Conception et construction

Fin et léger

Conception en plastique

Pas d’indice IP

Le 10R a un nouveau design carré et ne ressemble à aucun appareil OnePlus que vous auriez pu voir jusqu’à présent. Le téléphone pèse 186 g et mesure environ 8,2 mm d’épaisseur. La qualité de construction est correcte, mais semble plastifiée et pas tout à fait la sensation premium que vous attendez sur les appareils OnePlus. Étonnamment, j’ai trouvé que la qualité de construction du Realme GT Neo 3 était légèrement meilleure car il dispose d’un dos en verre. Même le OnePlus 9RT semble plus premium que le 10R.

Alors que le 10R devrait être confortable à tenir et à utiliser pour la plupart des utilisateurs, ceux qui ont de petites mains pourraient le trouver difficile à manier. Il semble presque impossible de croire que OnePlus a décidé d’omettre le curseur d’alerte familier sur le 10R que la plupart des utilisateurs de OnePlus ne jurent que par, une fonctionnalité matérielle également absente du OnePlus 10T. Le téléphone n’a pas non plus d’indice IP.

Varun Krishnan / Fonderie

Le dos mat n’attire pas les empreintes digitales, mais la bosse de l’appareil photo est perceptible et a tendance à attirer la poussière et les taches en raison de la finition brillante de la couleur Sierra Black de mon appareil d’examen. Le plateau SIM en bas vous permet d’utiliser deux cartes nano-SIM dans une configuration Dual SIM. La prise casque 3,5 mm est manquante, mais un adaptateur dans la boîte aurait été bien d’avoir étant donné que la marque comprend un chargeur et un étui de protection dans l’emballage. Le boîtier est de qualité décente étonnamment et devrait protéger l’appareil pendant une période de temps raisonnable.

Affichage et haut-parleurs

Grand écran OLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Expérience de visionnage fantastique

Haut-parleurs stéréo avec audio Dirac

Le téléphone contient un grand écran Full HD + Fluid OLED 120 Hz de 6,7 pouces avec prise en charge HDR10 +. Le taux de rafraîchissement peut être configuré manuellement à 60 Hz ou 120 Hz. C’est une excellente expérience visuelle avec de nombreuses options dans les paramètres pour configurer l’affichage, qui est fabriqué à partir de Gorilla Glass 5. L’appareil utilise un scanner d’empreintes digitales intégré qui fonctionne bien et est recouvert d’un protecteur d’écran préinstallé.

Varun Krishnan / Fonderie

Le mode sombre est disponible et un affichage permanent peut être activé à partir des paramètres. Ma fonctionnalité préférée est le fond d’écran Canvas qui vous permet de générer un croquis à partir de n’importe quelle photo de votre galerie.

Il y a un minimum de cadres autour de l’écran et au milieu en haut de l’écran se trouve une caméra selfie perforée de 16Mp. Le son des haut-parleurs stéréo devient assez fort avec l’un des haut-parleurs descendant près du port USB-C et l’autre en haut. La qualité audio pourrait être meilleure et semble parfois grêle. La prise en charge de Dolby Atmos est manifestement absente, mais il y a l’audio Dirac à la place.

Spécifications et performances

Puissante puce Dimensity 8100-MAX

Mode hautes performances

Grande zone de refroidissement à la vapeur

Le téléphone est alimenté par le processeur Mediatek Dimensity 8100-MAX qui offre un contrôle thermique amélioré et une consommation d’énergie réduite. Il dispose également du moteur de jeu HyperBoost pour des performances de jeu améliorées.

Varun Krishnan / Fonderie

Cette puce est associée à 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. La variante que j’ai testée dans cette revue est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il n’y a pas eu de décalage notable lors d’une utilisation régulière et les performances selon les benchmarks sont presque aussi bonnes que la puce phare Snapdragon 888 du OnePlus 9 Pro de 2021. Dans une utilisation quotidienne régulière, le 10R est vif et incroyablement rapide, même lors de l’exécution d’applications gourmandes en ressources. Les performances thermiques sont remarquablement bonnes grâce au corps en plastique et au refroidissement par vapeur.

Le téléphone dispose d’une grande zone de refroidissement par vapeur qui aide le téléphone à dissiper la chaleur plus rapidement que d’habitude. Même après de longues périodes d’utilisation intensive, le 10R ne chauffe pas sensiblement. Ce n’est que pendant la charge à grande vitesse qu’il devient légèrement chaud à l’arrière, ce qui n’est pas surprenant.

L’analyse comparative du téléphone avec les applications populaires Geekbench et GFXBench montre que le 10R peut se défendre contre des téléphones beaucoup plus chers.

Appareils photo

Appareil photo principal 50Mp impressionnant

Appareil photo ultra large et macro moyen

Caméra selfie moyenne

L’appareil photo principal est un capteur de 50Mp avec une ouverture f/1.8 et les images sont prises à 12Mp par défaut, mais une option permet également de prendre des photos en pleine résolution de 50Mp. Les photos prises à la lumière du jour ou dans de bonnes conditions d’éclairage ressortent bien sans trop se plaindre. Les images capturées sur l’appareil photo principal sont très bonnes et contiennent beaucoup de détails. Les performances en basse lumière sont également bonnes.

Varun Krishnan / Fonderie

Mais je ne peux pas en dire autant de la caméra ultra-large 8Mp, qui fournit des images moyennes et semble être une dégradation par rapport au capteur 16Mp du OnePlus 9RT. L’appareil photo macro 2Mp est également un sac très mélangé.

La caméra frontale de 16Mp ne répond pas aux attentes et les images sont délavées et bruyantes. Ceci est plus évident en basse lumière.

Les différents modes de caméra sont explicites dans l’interface utilisateur de la caméra et faciles à utiliser. Le mode nuit est activé automatiquement si la lumière n’est pas suffisante, tandis que l’amélioration de l’IA est disponible et détecte l’environnement pour optimiser l’image, même si cela n’a pas fait une énorme différence.

Autonomie et charge de la batterie

Charge incroyablement rapide de 150 W

Autonomie impressionnante de la batterie

Version 80W disponible à un prix plus attractif

Il existe curieusement deux versions du 10R disponibles avec des capacités de batterie différentes. Les deux utilisent la technologie des cellules divisées, où la capacité globale de la batterie est composée de deux batteries plus petites de taille identique. Cela permet une charge plus sûre aux vitesses les plus rapides possibles.

J’ai examiné le modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage doté d’une batterie de 4 500 mAh et d’une charge filaire de 150 W. J’ai réussi à recharger le téléphone de 0 à 100% en 20 minutes environ, ce qui est un exploit incroyable. Montrer le temps de charge du téléphone à des amis pourrait très bien devenir votre nouveau passe-temps favori. L’une des meilleures choses à propos de ce téléphone est de voir le pourcentage de batterie augmenter en temps réel devant vos yeux lorsqu’il est branché. C’est incroyable et cela me manquera sûrement sur d’autres appareils. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le téléphone ne chauffe pas considérablement pendant la charge.

Varun Krishnan / Fonderie

Vous pouvez également obtenir un modèle 12 Go/256 Go avec une charge de 80 W et une batterie plus grande de 5 000 mAh, ou une version 8 Go/128 Go également avec 80 W et 5 000 mAh.

En termes d’autonomie de la batterie, la batterie intégrée de 4500 mAh que j’ai testée peut durer une journée entière avec une utilisation intensive avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz activé et peut durer plus longtemps si elle est réglée avec 60 Hz et une utilisation plus intensive. Il existe un mode hautes performances qui offre une amélioration des performances en sacrifiant la durée de vie de la batterie et une autre option pour désactiver la charge rapide pour ceux qui s’inquiètent de la santé de la batterie.

OnePlus comprend un adaptateur secteur SuperVOOC dans la boîte et il est évalué à 80 W ou 160 W selon le modèle. La recharge sans fil n’est pas intégrée au téléphone, mais cela aurait été bien d’avoir vu que de nombreux appareils de la concurrence l’offrent dans la même gamme de prix.

Logiciels et applications

Exécute Android 12 prêt à l’emploi sans bloatware

OxygenOS est riche en fonctionnalités mais doit être amélioré

Trois mises à jour Android promises

Le 10R exécute OxygenOS 12.1, qui est basé sur Android 12, et l’interface globale est fluide et sans décalage. OxygenOS dans sa forme actuelle est très similaire à ColorOS ou Realme UI, résultat du groupe BBK de la société mère qui rapproche les trois skins logiciels dans leur développement. Heureusement, il n’y a que deux applications tierces préinstallées, Netflix et Spotify, qui peuvent être désinstallées.

Il existe quelques applications OnePlus telles que Clone Phone, Store et Community qui peuvent également être supprimées. La fonction d’écran partagé qui est prise en charge sur la plupart des applications vous permet d’ouvrir 2 applications côte à côte, et il existe également un lancement rapide qui vous permet de lancer des applications à partir de l’écran de déverrouillage. En plus de plusieurs gestes, il existe une option de basculement pour couper le son, et appuyez ou soulevez pour réveiller l’écran.

Varun Krishnan / Fonderie

Bien que l’interface utilisateur soit facile à naviguer, il y a encore quelques bogues et bizarreries mineurs que j’ai rencontrés de temps en temps. J’ai accidentellement atterri sur l’écran du widget OnePlus Shelf en essayant de dérouler le plateau de notification plus d’une fois, car l’étagère est maintenant appelée avec un balayage vers le bas depuis le haut à droite.

Lors des tests de référence à l’aide de Geekbench ML, le téléphone se figeait à 60 % à moins qu’il ne passe en mode hautes performances. Les scores de référence sont légèrement plus élevés dans ce mode.

La société a livré plus d’une mise à jour logicielle depuis que j’ai commencé à utiliser l’appareil et celles-ci ont certes apporté des améliorations de performances et des corrections de bogues.

OnePlus a promis trois mises à jour Android majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui est mieux que certains concurrents mais derrière Google et Samsung.

Prix ​​et disponibilité

Le OnePlus 10R a été lancé en Inde en avril 2022 et est disponible en deux couleurs et trois configurations.

38999 ₹ (492 $ / 409 £) pour la version 8/128 Go avec une charge de 80 W

42999 ₹ (542 $ / 451 £) pour la version 12/256 Go avec une charge de 80 W

43999 ₹ (555 $ / 461 £) pour la version 12/256 Go avec une charge de 150 W

Le modèle testé dans cette revue est la version haut de gamme 12 Go/256 Go avec prise en charge de la charge de 150 W. Cette version est disponible uniquement dans la couleur Sierra Black, avec d’autres modèles disponibles en Forest Green.

Il est disponible à l’achat directement auprès de OnePlus ou Amazon en Inde.

Varun Krishnan / Fonderie

Verdict

Le OnePlus 10R n’est pas le téléphone OnePlus traditionnel auquel les utilisateurs seront tentés de passer, mais vise à attirer un nouvel ensemble d’utilisateurs vers la marque. La charge rapide de 150 W n’est pas un gadget et fonctionne bien à chaque fois, et la nouveauté ne s’est pas dissipée pour moi même après avoir utilisé l’appareil pendant plusieurs semaines.

En termes de fonctionnalités, le 10R est entièrement chargé et il n’y a pas grand-chose à redire, à l’exception des performances médiocres de l’appareil photo et des problèmes logiciels mineurs. À moins que ce qui précède ne soit une rupture pour vous, le OnePlus 10R est un excellent polyvalent et mérite d’être considéré. En termes de concurrence, vous pouvez envisager d’autres téléphones de milieu de gamme Realme GT 3 Neo, Xiaomi 11T Pro 5G ou Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Spécifications