Test du Nokia X30 – Tests GSMArena.com

Introduction

Jouez le jeu long. Le slogan du Nokia X30 laisse entendre qu’il est important pour la préservation de l’environnement, et Nokia l’appelle son « téléphone le plus écologique à ce jour ». Cela inclut des matériaux recyclés (et recyclables) dans la mesure du possible, mais également 3 ans de garantie et de support logiciel. Et dans une gamme sans véritable produit phare comme les autres le comprennent, le X30 doit en quelque sorte assumer cette responsabilité.

Ce n’est pas un chipset phare qui alimente le X30 – le Snapdragon 695 est tout sauf cela. Un système de caméra sans téléobjectif ne crie pas non plus « haut de gamme ». Certaines petites omissions comme les haut-parleurs stéréo et la charge sans fil continuent de coincer le X30 dans une position de milieu de gamme conventionnelle.

Mais pour environ 450 € pour la version de base 6 Go/128 Go, vous obtenez une fiche technique assez intéressante. Une bonne protection contre la poussière et l’eau est encore rare dans le milieu de gamme, tout comme la protection d’écran Gorilla Glass Victus – toutes deux présentes ici. Et depuis que nous l’avons mentionné, l’écran est maintenant OLED – cela fait trois ans et demi depuis le dernier écran de ce type sur un Nokia.

En revenant aux caméras et avec une perspective déjà ajustée en fonction des prix, les choses ne semblent pas si sombres après tout. Plus particulièrement, l’unité principale de 50MP à l’arrière utilise le même capteur que le Galaxy S22 – c’est assez phare. Les deux autres caméras ne sont pas aussi remarquables – l’ultra large 13MP manque d’AF et sans les gros plans “macro” dédiés sont apparemment interdits, et la caméra selfie 16MP n’est ni ici ni là – mais tout cela équivaut à un très configuration raisonnable.

“Raisonnable” peut également décrire d’autres éléments concernant le X30. Petite à première vue, la capacité de la batterie devrait être suffisante pour les internes pas trop exigeants, et la capacité de charge de 33 W semble prête à fournir des recharges assez rapides sans aller dans les extrêmes. Parallèlement à l’écran OLED, le capteur d’empreintes digitales sous-écran fait également son retour.

Caractéristiques du Nokia X30 en un coup d’œil :

Corps: 158,9 x 73,9 x 8,0 mm, 185 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium, dos en plastique; IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes).

Affichage: 6,43″ AMOLED, 90 Hz, 450 nits (typ), 700 nits (pic), résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi.

6,43″ AMOLED, 90 Hz, 450 nits (typ), 700 nits (pic), résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 – 128 Go, UFS 3.0 – 256 Go.

128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2 – 128 Go, UFS 3.0 – 256 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.4, 123˚, 1/3.06″.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.4, 123˚, 1/3.06″. Caméra frontale: 16 MP, f/2.4, (large), 1/3.06″, 1.0µm.

16 MP, f/2.4, (large), 1/3.06″, 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30/60fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30/60fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 4200 mAh ; 33W filaire, PD3.0.

4200 mAh ; 33W filaire, PD3.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Radio FM.

Déballage du Nokia X30

Dans le cadre de l’engagement pour l’environnement, le Nokia X3 arrive dans une boîte en carton brunâtre recyclé à mi-hauteur – vous savez ce que cela signifie. Il manque le chargeur, mais un câble est quand même fourni, et c’est à peu près tout. Nokia vous vendra séparément un étui en silicone souple transparent (lui-même emballé dans du papier recyclé), mais ce n’est pas inclus avec le téléphone.









Emballage de vente au détail • Étui en option

Remarquez qu’il y a beaucoup de paperasse à l’intérieur de la boîte, qui a elle-même demandé du papier et des efforts, sans oublier qu’elle a potentiellement contribué au volume global – un guide de démarrage rapide d’une page et un code QR avec un lien vers le le reste des choses en ligne aurait semblé (et, peut-être, été) plus durable. Là encore, divers régulateurs peuvent imposer tel ou tel élément de littérature physique et ainsi empêcher de sauver un arbre, nous ne sommes donc pas prêts à tout blâmer sur Nokia.