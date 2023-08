Test du Nokia G42 5G : un correctif rapide

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Réparable

Bon marché

Bonne performance

5G Les inconvénients Mises à jour limitées du système d’exploitation

écran 720p Notre avis Un téléphone 5G d’un bon rapport qualité-prix avec l’éclat supplémentaire de la réparabilité pour attirer les acheteurs. C’est un interprète très décent, il a l’air bien en violet et offre un système de caméra raisonnable tant que vous l’utilisez sous un bon éclairage. À un prix abordable, les performances de milieu de gamme inférieure proposées ici en font une perspective tentante, mais des questions subsistent quant à sa longévité.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Ce qui aurait autrement pu être un smartphone banal et économique de Nokia est rendu plus intéressant par sa réparabilité. Vous pouvez casser le boîtier du téléphone et éteindre l’écran, la batterie et le port de charge à l’aide des outils et des pièces fournis par iFixit.

Ce n’est pas la première réponse de Nokia à la série de lois sur le droit à la réparation qui sont arrivées en Europe et aux États-Unis, avec le Nokia G22 moins cher et moins performant déjà disponible, mais c’est certainement le plus intéressant, car il mélange performances, autonomie de la batterie, et la possibilité d’arracher cette batterie en cas de panne.

Conception et construction

Couleur vive au dos

Étroitement assemblés

Pièces délicates

C’est un smartphone 2023, vous savez à quoi il ressemble. La principale caractéristique externe déterminante du G42 est son dos violet, qui est extrêmement distinctif et presque dommage de se cacher sous un étui. Des variantes grises et roses sont également disponibles, mais aucune n’est à la hauteur de la teinte riche du téléphone violet.

La batterie, le port de charge et l’écran sont prêts à basculer s’ils cessent de fonctionner, ce qui en fait un téléphone idéal pour les doigts de beurre

De face, bien sûr, il ressemble à tous les autres téléphones Android, sans bouton d’accueil et juste une petite caméra frontale pour percer le noir transparent de l’écran Gorilla Glass.

Une couture d’un genre plus important se retrouve sur le côté du téléphone. Avec le bon outil – l’unité d’examen que j’ai reçue était livrée avec une boîte à outils de marque iFixIt qui comprenait des tournevis, des pincettes, une ventouse, un spudger et plusieurs outils de type médiator – vous pouvez ouvrir le boîtier en plastique via le plateau SIM et remplacer certaines pièces .

La batterie, le port de charge et l’écran sont prêts à basculer s’ils cessent de fonctionner, ce qui en fait un téléphone idéal pour les doigts de beurre qui n’ont pas peur d’un peu de bricolage électronique.

Ian Evenden / Fonderie

L’ouvrir et le préparer pour le remplacement des pièces implique de dévisser beaucoup de vis et de clips, donc ce n’est pas quelque chose à faire à la légère s’il s’agit de votre seul téléphone. Travailler le médiator dans les coins est délicat, tandis que le fait de retirer la batterie comporte un risque d’incendie si vous percez le mauvais morceau, et les vis de 3,8 mm sont assez petites pour se perdre facilement – et vous devrez défaire dix de juste pour retirer le couvercle sur la carte mère du téléphone pour accéder au câble de la batterie.

L’arrière du téléphone se soulève facilement une fois les clips défaits, mais le lecteur d’empreintes digitales logé dans le bouton d’alimentation est attaché au boîtier avec un câble ruban qui est lui-même maintenu par une petite vis. Déchirer ce câble gâchera certainement votre journée.

Si vous avez construit un PC à partir de pièces, cela ne sera pas complètement hors de vos capacités, et obtenir un écran de remplacement après avoir laissé tomber votre téléphone sur le trottoir est beaucoup moins cher qu’un tout nouveau téléphone. Des guides sont disponibles sur le site iFixit, et si vous avez déjà utilisé des démonte-pneus pour remplacer la chambre à air sur un vélo, vous aurez une bonne idée de la façon dont le retrait du boîtier est réalisé.

C’est un téléphone assez lourd à 193 g et ne vient pas, comme on pourrait s’y attendre étant donné qu’il se démonte, sans poussière IP ni indice d’étanchéité.

Écran et haut-parleurs

Écran IPS

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Seulement 720p

À 6,5 pouces sur la diagonale, le G42 est une belle taille qui convient à une utilisation à une main pour tous sauf les plus petits utilisateurs.

Une résolution de 720p est vraiment la plus basse que vous voudrez dans un téléphone ces jours-ci, et compte tenu de la taille de l’écran et de la distance à partir de laquelle vous le verrez, ce n’est vraiment pas trop un problème. Full HD (1080p) serait préférable, bien sûr, mais conduit à une durée de vie de la batterie plus courte.

Le taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz aide à garder les choses fluides lorsque vous faites défiler, et le plus gros problème avec l’écran est son manque de luminosité. Je ne m’attends pas à ce qu’un panneau IPS suive les derniers écrans AMOLED, mais la lumière du soleil n’est pas un ami du G42.

Au bas du boîtier se trouve un seul haut-parleur qui peut produire suffisamment de son pour un appel vidéo mais devrait vraiment être remplacé par une paire de bons écouteurs (la prise casque de plus en plus rare se trouve à l’autre bout du téléphone) si vous ‘ re l’utiliser pour le streaming vidéo ou écouter de la musique – il y a une radio FM à bord si le streaming de musique sur 5G ou Wi-Fi 6 ne fait pas appel.

L’un des points forts de la fiche technique est la prise en charge de la 5G, qui n’est pas une donnée même dans le haut de gamme du marché budgétaire.

Spécifications et performances

Jeu de puces à six cœurs

Bonnes performances dans le bas du milieu de gamme

Pas pour les jeux

Le Nokia G42 se situe en bas du milieu de gamme en termes de performances. Son chipset Snapdragon 480+ n’est pas à la hauteur des téléphones Snapdragon 7 comme le Honor 90 et il traîne derrière le Google Pixel 7a de 600 points dans le classement Geekbench.

Ian Evenden / Fonderie

Mais c’est aussi moins de la moitié du prix du dernier téléphone de Google, et il correspond à peu près au Moto G62 du même nom de l’année dernière lors de nos tests. Cela ne devrait pas surprendre, car le Moto utilise le même chipset que le Nokia, mais le G42 l’emporte en termes de réparabilité – avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran plutôt que le bouton d’alimentation, le téléphone de Motorola n’a pas les mêmes options si vous le cassez.

Sinon, il n’y a pas grand-chose à redire sur les performances du G42 au quotidien. Ce n’est pas un téléphone qui répondra bien à la demande de jouer aux derniers jeux Android 3D, mais rien ne vous empêche de jouer à quelque chose de moins intensif dessus.

Les applications changent en douceur, bien qu’elles puissent prendre un certain temps à se charger lorsque vous les utilisez pour la première fois, et il y avait peu de décalage lors de l’utilisation de l’application Google Photos pour annoter et apporter des modifications aux images.

L’un des points forts de la fiche technique est la prise en charge de la 5G, qui n’est pas une donnée même dans le haut de gamme du marché budgétaire. Il y a aussi 6 Go de RAM et 128 Go de stockage décents, ainsi qu’un emplacement pour carte microSD.

Benchmarks Nokia G42 5G

Appareils photo

Caméra principale 50Mp

Pas d’ultra large

Mauvaise performance 2x

Il y a un appareil photo 50Mp f/1.8 à l’arrière du G42, à côté d’un objectif macro 2Mp, d’un capteur de profondeur et d’un flash LED. C’est généralement assez bon si vous l’alimentez suffisamment de lumière, mais la qualité de l’image s’effondre à mesure qu’elle s’assombrit, en particulier dans les zones éloignées du point de mise au point — pas de surprise à ce prix.

Il y a un zoom numérique 2x qui utilise le fait que le capteur 50Mp classe ses fichiers jusqu’à 12,5Mp pour recadrer l’image et fournir un cadrage plus serré.

Ian Evenden / Fonderie

Les résultats ne sont pas excellents, surtout en vidéo. Le maculage s’installe tôt si vous essayez d’utiliser le zoom en mode vidéo, où 1080p/60fps est votre option la plus élevée. La lumière du jour est votre meilleure option pour l’imagerie avec ce téléphone, mais j’ai trouvé que le mode auto-HDR était tout à fait capable d’empêcher la silhouette d’arbres sombres sur un ciel blanc – quelque chose que je ne m’attendais pas à voir.

Vous pouvez également prendre une image pleine résolution de 50Mp, mais vous devez vraiment être sous un bon éclairage pour essayer cela, car il ne bénéficie pas des gains de qualité d’image du processus de binning.

La caméra macro est un modèle 2Mp mieux utilisé pour agrandir les choses intéressantes que vous trouvez en vous promenant plutôt que pour prendre des images que vous voudrez peut-être conserver. De même, l’appareil photo 8Mp orienté vers l’avant est assez bon pour un appel vidéo ou un selfie dans une lumière décente, mais souffre de la même baisse de détails et de reproduction des couleurs que l’objectif arrière une fois que le soleil commence à se coucher.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie de la batterie très bonne

Charge rapide 20W

Difficile de rapporter précisément la durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est difficile à juger avec précision pour le Nokia G42, car le test standard que nous utilisons pour comparer l’endurance des modèles – qui simule une utilisation constante avec l’écran allumé – ne fonctionnerait pas dessus. Le plus bas qu’il a obtenu était de 47% avant de lancer une erreur qui a mis fin aux tests, et cela a pris plusieurs heures pour y arriver. Nous avons trouvé la même chose avec le Motorola G62, qui partage le même chipset, il semble donc y avoir un affrontement entre Qualcomm et Geekbench.

Je dirais que deux jours d’utilisation sont facilement à la portée du G42

À partir de cela, et après avoir utilisé le téléphone, il est possible d’extrapoler que la durée de vie de la batterie de ce téléphone est en fait très bonne. S’il atteindra jamais la revendication de Nokia de trois jours entre les recharges dépend énormément de l’utilisation individuelle et de l’application judicieuse du mode économiseur de batterie, mais je pense qu’il est capable de se rapprocher, surtout s’il passe beaucoup de temps avec l’écran désactivé.

Après avoir observé la baisse progressive du pourcentage de batterie, je dirais que deux jours d’utilisation sont facilement à la portée du G42.

Ian Evenden / Fonderie

La charge rapide de 20 W fonctionne exactement comme vous vous y attendez, le port USB-C se gorgeant d’électricité pour remplir la batterie de 5000 mAh à un rythme très décent (pour un téléphone à petit budget de toute façon). J’ai obtenu 26% en 30 minutes avec un chargeur suffisamment rapide car il convient de noter qu’il n’y a pas de chargeur inclus dans la boîte.

Logiciels et applications

Android 13

Pas trop d’applications groupées

Seulement deux ans de mises à jour du système d’exploitation

Vous pourriez penser que l’obtention d’un téléphone réparable signifie qu’il dure plus longtemps que les autres, mais le matériel ne représente que la moitié de l’équation du smartphone moderne. Les mises à jour logicielles qu’un combiné reçoit sont aussi essentielles à son utilité continue que sa batterie et son écran, et le G42 a un avenir légèrement décevant devant lui.

Nokia propose deux ans de mises à jour du système d’exploitation et trois de correctifs de sécurité. Il est livré avec Android 13 prêt à l’emploi, qui est un système d’exploitation agréable à utiliser, mais le fait qu’il ne verra jamais Android 16 signifie que vous envisagerez probablement un remplacement bien avant que la batterie ou le port de charge ne s’use.

Pourtant, une fois que vous démarrez le téléphone, il est agréable de voir qu’il n’y a pas trop d’applications indésirables préinstallées sur le téléphone. J’ai repéré l’application omniprésente Booking.com, mais rien d’autre en termes de bloatware.

Ian Evenden / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Pour 199 £, c’est un téléphone d’un bon rapport qualité-prix. Je préfère avoir cela plutôt que quelque chose de moins cher, comme le Nokia C32 ostensiblement similaire, qui sacrifie trop sur l’autel d’être extrêmement bon marché. Malheureusement, il n’est pas disponible aux États-Unis – le G400 5G à 269,99 $ partage certaines spécifications mais n’est pas réparable de la même manière.

C’est un bon prix à payer pour un téléphone avec 5G, 128 Go de stockage et le type de performances et d’autonomie de la batterie proposés ici et il est déjà réduit à 179 £ sur la boutique officielle au moment de la rédaction.

Il est disponible chez Argos, AO, Very, Ebuyer et Amazon, ainsi que directement auprès de Nokia.

Consultez notre tableau des meilleurs téléphones économiques pour voir plus d’options.

Verdict

Le Nokia G42 est un téléphone d’un bon rapport qualité-prix qui combine de nombreuses spécifications surprenantes et la réparabilité QuickFix dans un combiné particulièrement violet (gris également disponible).

Il y a cependant quelques déceptions. La qualité de la caméra diminue rapidement à mesure que la lumière s’estompe. Et avec seulement deux ans de mises à jour du système d’exploitation proposées, je doute de sa longévité malgré la possibilité pour le propriétaire de remplacer un écran brisé.

Cependant, il se sent bien dans la main, il est réactif lorsque vous ouvrez et changez d’application, et avoir une radio FM et une prise casque physique est quelque chose qui me manque d’une ancienne génération de smartphones qui semble avoir été perdue dans cette ère actuelle de streaming sans fil .

Au prix auquel Nokia propose ce téléphone, cela ressemble à un vol. Un bon milieu de gamme à petit prix, avec un boîtier violet qui attirera l’attention chaque fois que vous le flasherez.

