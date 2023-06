Test du Nokia C32 : pas cher comme des puces

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bon marché

Caméra principale raisonnable

Bien fait

Stockage extensible Les inconvénients Performances lentes

Mauvaises performances de la caméra en basse lumière

Connectivité limitée

Chargement lent Notre avis Pas mal à la recherche mais lent à fonctionner, le Nokia C32 est un téléphone bon marché et fonctionne comme tel. C’est un choix raisonnable si vous êtes à court d’argent et que vous n’avez que des besoins de base.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Le nouveau téléphone économique de Nokia est à la hauteur de son titre, bien que le pionnier scandinave du combiné avec la sonnerie immédiatement reconnaissable ait des modèles moins chers. Le C32 est un combiné de 6,5 pouces avec un écran IPS, un chipset octa-core et un appareil photo principal de 50 Mp qui semble être un peu plus cher qu’il ne l’est réellement.

Cependant, les choses changent lorsque vous l’allumez. Les temps de démarrage peuvent être longs et le téléphone lui-même semble lent. C’est généralement bien, et je suis prêt à pardonner beaucoup pour quelque chose à ce prix avantageux, mais c’est un téléphone pour ceux qui ne veulent pas faire beaucoup plus que passer des appels et consulter leurs e-mails.

Concevoir et construire

Semble solide

Bon lecteur d’empreintes digitales

Beaucoup de plastique

Nokia n’a pas dérogé au forfait téléphonique Android de base, un rectangle noir aux coins arrondis et quelques interrupteurs d’un côté. Et pourquoi devrait-il? Il y a très peu à dire sur le design du C32 car il est tellement générique, même si j’apprécie la façon dont le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation – cela semble toujours être une meilleure solution que de le mettre sous l’écran – et il s’active à chaque fois Je l’ai touché.

Ian Evenden / Fonderie

Mon modèle d’examen a un dos vert (le rose et le gris sont également disponibles) avec un renflement d’appareil photo gris compact, et Nokia a choisi de conserver la prise casque tant manquée en haut du téléphone.

Le dos est en verre trempé (tout comme le devant, pas de verre Gorilla ici) et les côtés sont en plastique, ce qui signifie au moins qu’il est un peu moins glissant que certains modèles, et en raison de sa construction est léger dans la main et facile à prise.

Écran et haut-parleurs

Écran IPS 720p

Assez lumineux

Haut-parleur mono et prise casque

Nous sommes habitués aux téléphones avec des résolutions de 1080p ou plus depuis longtemps maintenant, donc la résolution de 720×1600 de l’écran du C32 ressemble à un pas en arrière. Le Realme C35 du même nom n’est pas beaucoup plus cher et vous offre Ful HD.

Cela correspond à la nature budgétaire de l’appareil, bien que vous puissiez trouver des résolutions plus élevées si vous le souhaitez. Vous n’allez pas vous plaindre des icônes basse résolution sur l’écran d’accueil comme s’il s’agissait d’un iPhone de première génération, mais vous n’allez pas non plus tirer le meilleur parti de toute vidéo 1080p que vous diffusez.

Ian Evenden / Fonderie

La technologie IPS derrière l’écran est également démodée. Bien qu’il soit encore assez courant sur les moniteurs d’ordinateurs de bureau, IPS a été dépassé par OLED ou AMOLED dans les meilleurs téléphones, ce qui peut fournir une image plus lumineuse et plus colorée.

Encore une fois, l’écran du C32 est généralement bon – ce n’est que sous le soleil le plus brillant que vous aurez du mal à distinguer ce qui est à l’écran, même si j’ai également trouvé que c’était sa réflectivité plutôt que le manque de luminosité qui a donné le plus de problèmes .

Il y a une seule grille de haut-parleur au bas du téléphone, et elle perpétue la belle tradition des haut-parleurs de téléphone en étant passable pour les appels téléphoniques mais ne sonnant vraiment pas bien pour autre chose. Une paire des meilleurs écouteurs sans fil (ou même une paire filaire, grâce au port casque) est indispensable si vous avez l’intention de l’utiliser comme lecteur de musique.

Spécifications et performances

Processeur octa-core Unisoc

Mémoire et stockage 4/64 Go

Fente pour carte microSD

Pas de 5G ni de NFC

Le chipset octa-core au cœur du C32 est l’Unisoc SC9863A1 avec 4 Go de RAM et une fonction de RAM virtuelle qui lui permet de presser trois Go de plus en volant un peu du stockage de 65 Go du téléphone.

Le processeur se compose de huit cœurs Arm Cortex A55, dont quatre cadencés à 1,6 GHz et quatre à 1,2 GHz. L’A55 est le type de noyau utilisé comme noyau « d’efficacité » dans les téléphones phares, permettant à des noyaux plus rapides et plus puissants de prendre en charge le gros du travail. En tant que tel, bien qu’il soit parfaitement capable d’exécuter le système d’exploitation Android 13 avec lequel le téléphone est livré en termes de base, les performances ne sont pas exactement à la hauteur des meilleures.

Ian Evenden / Fonderie

Si vous êtes habitué à un téléphone haut de gamme moderne tel qu’un Samsung Galaxy S23 ou Google Pixel 7 sorti au cours des deux dernières années, vous apprécierez la façon dont ils entrent en action et ne vous laisseront pas attendre. Les applications sur le C32 sont sensiblement lentes à s’ouvrir. Le clavier n’apparaît pas lorsque vous sélectionnez une zone de saisie de texte ou de recherche telle que celle du Play Store tant que votre pouce n’a pas survolé l’endroit où vous vous attendez pendant un moment.

Il a également fallu une éternité pour configurer la bibliothèque Google Photos et m’a même fait attendre pendant que le téléphone démarrait. En appuyant sur le bouton Modifier sur une image dans Photos, le C32 ne faisait rien pendant un moment avant que le cercle « occupé » tourbillonnant n’apparaisse et que l’interface d’édition ne se charge. Cependant, l’édition de l’image semblait réactive, les changements de luminosité et de point blanc étant immédiatement reflétés dans l’aperçu.

Les performances de GFXbench sont inférieures à celles du Samsung Galaxy S7 de 2016, et il est impossible de recommander le téléphone pour jouer, à moins que vous ne souhaitiez jouer aux jeux 2D les plus basiques.

Ailleurs, il y a un emplacement pour carte microSD pour compléter le stockage interne, ce qui est agréable à voir et quelque chose qui me manque des téléphones du passé, même s’il ne prend en charge que les cartes jusqu’à 256 Go. La radio FM est également une bonne surprise, bien que les services de streaming aient pris le relais de ces fonctionnalités, qui étaient courantes, cela donne au téléphone une couche supplémentaire de fonctionnalités que j’apprécie. Un balayage de station avec le téléphone posé sur un bureau près d’une fenêtre n’a cependant trouvé que deux programmes disponibles.

L’absence de connexion de données sans fil 5G posera également un problème à certains acheteurs potentiels. Une chose pour laquelle le téléphone est bon est le streaming, et avoir la vitesse supplémentaire de la 5G pour éliminer les blips et la mise en mémoire tampon, même avec un flux 720p, aurait été bien.

Le Wi-Fi est bloqué sur l’ancien 802.11n, ou Wi-Fi 4, ce qui signifie que même si votre connectivité sera probablement correcte, vous n’atteindrez pas les vitesses de transfert les plus élevées ou ne vous connecterez pas aux réseaux 5 GHz. Il n’y a pas non plus de NFC à bord, vous ne l’utiliserez donc pas non plus pour les paiements.

Il est prudent de dire que le Nokia C32 est limité.

Appareils photo

Caméra principale 50Mp

Caméra frontale 8Mp

Caméra macro 2Mp

Ce qui manque au Nokia C32 en matière de connectivité, il le rattrape un peu dans le département de l’appareil photo.

L’appareil photo principal de 50Mp à l’arrière est rejoint par un appareil photo macro de 2Mp au lieu de quelque chose d’utile comme un objectif ultra large, mais les fichiers de 12,5Mp produits par le vivaneau grand angle sont en fait assez bons.

Ian Evenden / Fonderie

Il y a un bon niveau de détail dans ses prises de vue, capturant les poils sur les tiges des plantes de pavot sur lesquelles je l’ai testé, bien qu’il y ait quelques coupures dans les pétales blancs des marguerites causées par la lumière du soleil. Même la prise de vue directement dans le soleil a donné une image décente. Cela montre la caméra à son meilleur, mais il y a pire à venir.

Nokia est fier de ses capacités en basse lumière, mais j’ai trouvé que le mode nuit était si lent qu’il produisait des images floues à partir de l’appareil photo ou du mouvement du sujet, et les prises de vue en mode normal étaient délavées en basse lumière. Il l’appelle également une « caméra AI », allant jusqu’à écrire cela sur le renflement arrière du téléphone, mais je n’ai vu aucune preuve d’intelligence au-delà de la reconnaissance faciale et du mode HDR automatique.

Il y a un zoom numérique 2x sur la caméra arrière et la possibilité de basculer entre l’enregistrement vidéo 720p et 1080p. C’est l’étendue des options vidéo, il n’y a pas de fréquences d’images alternatives.

Autour de l’avant, vous trouverez une caméra selfie 8Mp, et l’application a l’astuce de passer l’interface de la caméra autrement sombre en blanc dans ce mode si elle détecte un sujet sombre, afin qu’elle puisse injecter un peu plus de lumière dans l’image .

Les images de la caméra frontale conviennent pour un appel vidéo, mais les photos pleine résolution qu’elle produit, bien qu’elles soient bien détaillées sous un bon éclairage, ne correspondront jamais au dynamisme de celles de l’unité principale à l’arrière. La vidéo de la caméra frontale est uniquement en 720p, et elle est tout aussi médiocre lorsque la lumière commence à s’estomper.

Autonomie et charge de la batterie

Batterie toute la journée et plus

Charge de seulement 10 W

Pas de charge sans fil

Le Nokia C32 contient une batterie de 5000 mAh et la société revendique une autonomie de trois jours entiers. Cela pourrait être possible si vous le laissez simplement en veille, mais l’utilisation du téléphone va le faire tomber.

Il ne tombe pas trop vite, cependant. Les tests d’analyse comparative CPU et GPU que j’ai effectués sur le téléphone n’ont fait chuter le niveau de la batterie que d’environ 25%, et vous pouvez en tirer un jour et demi de vie si vous l’utilisez pour le streaming, les médias sociaux, les photos et textos. Notre test de batterie maintient l’écran allumé et simule une utilisation constante, et le téléphone a géré dix heures, ce qui signifie qu’il durera beaucoup plus longtemps lorsqu’il est utilisé par intermittence.

Ian Evenden / Fonderie

Le remplir n’est pas aussi rapide que sur d’autres téléphones, car le C32 ne prend en charge que la charge filaire de 10 W, ce qui vous rapporte un maigre 16 % en une demi-heure. Il n’y a pas non plus de capacité de charge sans fil, vous serez donc obligé de connecter le port USB-C à une prise murale.

Logiciels et applications

Android 13

Pas beaucoup de bloatware

Les performances sont lentes

Heureusement, comme le téléphone ne dispose que de 64 Go de stockage interne, Nokia a choisi de ne pas le surcharger avec des applications bloatware que vous n’utiliserez jamais. Il y a Netflix, LinkedIn et quelques autres qui sont facilement supprimés, mais sinon, le système d’exploitation est laissé en grande partie seul.

C’était probablement une bonne idée, car un habillage lourd au-dessus d’Android aurait encore ralenti le téléphone. Dans l’état actuel des choses, l’interface est juste assez réactive, avec quelques attentes notables lorsque vous ouvrez des applications, mais en laissant des choses comme ouvrir le tiroir de l’application ou faire fonctionner le commutateur à une vitesse décente.

Prix ​​et disponibilité

Le Nokia C32 est vraiment bon marché et je l’ai déjà vu pour aussi peu que 109 £ sur certains sites. C’est un bon morceau inférieur au RRP de 129 £.

Vous obtenez un montant surprenant pour votre argent, mais avec seulement deux ans de mises à jour de sécurité proposées, sa longévité est mise en doute.

Au moment de la rédaction, le téléphone est largement disponible, avec de grands détaillants tels que Amazone, Argos et Très en le stockant à côté de la boutique officielle – la puissance du nom Nokia se manifestant. Il n’est pas disponible aux États-Unis au moment de la rédaction.

Jetez un œil à notre tableau des meilleurs téléphones économiques pour voir plus d’options.

Ian Evenden / Fonderie

Verdict

Je peux pardonner beaucoup de défauts du Nokia C32 en raison de son prix.

Quand vous pensez à qui ce téléphone est destiné – un premier téléphone, peut-être, ou un pour les personnes qui ne sont pas collées à leur combiné toute la journée (elles sont là-bas) et qui en veulent un qui sera disponible pour les appels, les photos et messagerie – cela commence à avoir beaucoup de sens. Inutile d’acheter un iPhone 14 Pro Max ou un Samsung Galaxy S23 Ultra si c’est tout ce à quoi il va servir.

Ainsi, bien que le C32 puisse être lent, sous-alimenté, ne pas avoir de NFC, de 5G ou de la dernière capacité Wi-Fi, et avoir une faible résolution d’écran, ces choses n’ont probablement pas d’importance pour les personnes qui vont l’acheter.

Je ne serais pas surpris si, à 129 £, il se déplace de quelques unités. Après tout, il est bien conçu et remplit la plupart des fonctions d’un smartphone moderne.

Spécifications