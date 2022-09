Test du Nokia C21 Plus : prix économique, grandes ambitions

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des performances solides à ce prix

Grand écran

Prix ​​très bas Les inconvénients Chargement lent

Port micro-USB

La caméra manque de cloches et de sifflets Notre avis Le C21 Plus de Nokia, soucieux de son budget, offre un écran de grande taille et des performances quotidiennes solides malgré des performances peu spectaculaires dans les tests de référence. Avec des fonctionnalités telles que le déverrouillage du visage et un scanner d’empreintes digitales, c’est un téléphone bon marché avec de nombreuses fonctionnalités avant-gardistes, y compris deux années supplémentaires de support Android garanti.

Prix ​​lors de l'examen

124,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Nokia C21 Plus

124,99 $

Les téléphones moins chers font fureur dans les temps modernes, ce qui rend le marché beaucoup plus compétitif. Nokia, autrefois le roi du mobile, fait maintenant un jeu pour le consommateur soucieux de son budget qui ne veut pas que son appareil coupe aussi beaucoup de coins.

Le Nokia C21 Plus est presque cela. Il offre un grand écran, des performances quotidiennes solides et des fonctionnalités telles qu’un scanner d’empreintes digitales et le déverrouillage du visage pour environ 100 £. Bien qu’il y ait des compromis à faire pour y arriver, il est vraiment difficile de discuter avec le prix de 109£/129€ étant donné ce qui est proposé ici.

Conception et construction

Grand écran avec lunette et menton

Port micro-USB

Scanner d’empreintes digitales à l’arrière

Les téléphones plus grands commencent à s’homogénéiser un peu, et le dernier né de Nokia ne fait pas grand-chose pour s’éloigner de la foule ici. Le C21 Plus offre la façade presque tout écran que vous attendez ailleurs, à l’exception d’un petit menton à la base de l’écran.

Il y a toujours des lunettes, cependant, et contrairement à quelque chose comme le Motorola Moto G22, vous ne trouverez pas de caméra perforée — le vivaneau orienté vers l’avant est enterré dans la lunette supérieure via une encoche en forme de larme.

Lloyd Coombes / Fonderie

Le bord supérieur a une prise casque 3,5 mm, tandis que le côté gauche est nu, à l’exception d’un plateau SIM sur le côté supérieur. Sur la droite, il y a une bascule de volume et un bouton veille/réveil/alimentation. Il y a aussi un petit scanner d’empreintes digitales circulaire sur le panneau arrière, mais pour quelqu’un avec de grandes mains, il peut être difficile à repérer — mais il y a aussi le déverrouillage de la reconnaissance faciale.

La plus grande déception, cependant, est le port micro-USB en bas. Cela fait un moment que je n’en ai pas vu, en vérité, et sa nature irréversible fait du branchement du C21 Plus sur le chargeur inclus un problème mineur que je pensais que l’USB-C avait atténué.

Mon unité d’examen est la variante Dark Cyan, mais l’autre option est Warm Grey. La finition mate fait un bon travail pour atténuer les empreintes digitales, mais vous êtes toujours obligé de ramasser des taches.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD 6,2 pouces à 60 Hz

Résolution 720×1200

Un seul orateur

J’ai critiqué les écrans LCD dans le passé, en particulier à cette résolution, mais le prix bas ici rend un écran 720p au moins un peu plus facile à avaler que sur certains téléphones qui coûtent plus cher.

Regarder des vidéos dessus, soit via des émissions Netflix téléchargées, soit en streaming via YouTube, était une expérience passable. Cela peut sembler accablant avec de faibles éloges, mais j’ai testé certains téléphones où la résolution fait apparaître le contenu sans couleur ni détail. Malheureusement, les angles de vision ne sont pas excellents.

Lloyd Coombes / Fonderie

Un autre problème, et quelque chose de très courant avec les téléphones de cette gamme de prix, est le manque de haut-parleurs doubles. Il n’y en a qu’un ici, basé au bas du téléphone, ce qui signifie que les aigus, les médiums et les basses passent tous par le même point.

Bien que les choses deviennent un peu minuscules à mesure que le volume augmente, nous devons donner du crédit à Nokia — alors que les basses et les aigus sont poussés dans les médiums, cet effet « EQ » de milieu de gamme ne râpe pas trop. Encore une fois, c’est peut-être un compliment détourné, mais vous constaterez souvent que l’audio sur les téléphones de ce prix poussera tellement dans les fréquences moyennes que même votre chanson préférée peut être ruinée.

Spécifications et performances

Les repères bas ne racontent pas toute l’histoire

32 Go ou 64 Go de stockage, avec prise en charge microSD

Certainement pas un téléphone pour les joueurs.

Si vous regardiez les spécifications du C21 Plus, vous vous inquiéteriez sans doute un peu ; 32 Go de stockage interne, ce n’est pas beaucoup, et 2 Go de RAM, c’est très peu dans le monde d’aujourd’hui où les téléphones offrent autant de puissance que certains ordinateurs.

La mauvaise nouvelle est que les repères ne sont pas beaucoup mieux. Il est peu probable qu’un score multicœur Geekbench de 475 vous donne beaucoup de confiance, et la gamme de références de GFX Bench n’a donné qu’environ 5,7 images par seconde sur le test normal Aztec Ruins Vulkan (3,3 ips sur la version haute).

Cela exclut pratiquement de nombreux jeux populaires (et beaucoup de ceux que nous avons utilisés pour tester dans le passé), mais les chiffres ne racontent que la moitié de l’histoire. En effet, Android 11 Go, une version allégée du système d’exploitation mobile de Google, est beaucoup plus optimisé sur un appareil comme celui-ci.

Cela signifie que malgré les faibles chiffres, passer d’une application à l’autre, en particulier les piliers de Google tels que Drive, Docs, YouTube et bien d’autres, est beaucoup plus fluide que prévu. Même le clavier, qui peut parfois être un peu en retard sur les téléphones avec des spécifications aussi modestes, semble vif et réactif.

Les choses peuvent toujours être plus rapides, bien sûr, mais si vous achetez un téléphone pour envoyer des SMS, passer des appels et envoyer des e-mails, le C21 Plus vous servira très bien.

Lloyd Coombes / Fonderie

Appareil photo et vidéo

Caméra arrière 13Mp

Capteur de profondeur 2Mp

Caméra selfie 5Mp

Il est clair que des compromis ont été faits avec l’appareil photo 13Mp du C21 Plus pour atteindre ce prix, et tout obturateur en herbe devrait certainement éviter les vivaneaux avant et arrière ici.

Ce n’est pas mal en soi, mais les images d’intérieur sont dépourvues de couleur et les situations de faible luminosité donneront des photos fades (voir les deux images du dinosaure pour des exemples).

Saper la couleur par surexposition a également tendance à réduire les détails, comme on peut le voir sur la photo de fleurs à l’extérieur. Les images extérieures s’en sortent mieux pour la plupart, bien que les scénarios de faible luminosité puissent entraîner un long délai pendant le traitement de l’image. Le déplacement de la caméra dans cette fenêtre peut également provoquer des images très floues.

La caméra frontale est également une affaire sans fioritures. Le capteur 5Mp prend beaucoup de lumière, mais a aussi tendance à rendre les choses un peu aussi lumineux, éliminant le contraste et conduisant à des images beaucoup plus douces.

Le mode portrait fonctionne bien, cependant. Comme vous pouvez le voir dans l’exemple, il fait bien la distinction autour des cheveux et des oreilles, bien que lors des tests (avant une coupe de cheveux !), il ait eu du mal avec des cheveux plus longs et plus moelleux.

En termes d’enregistrement vidéo, vous pouvez capturer une vidéo 1080p à 30 ips, mais vous voudrez la lire ailleurs pour la meilleure expérience de visionnement grâce à la résolution 720p de l’appareil. Vous aurez également besoin d’un bras stable car aucune stabilisation optique n’est proposée.

Autonomie et charge de la batterie

Nécessite une charge quotidienne

Charge lente via micro-USB

La batterie de 4000 mAh n’est pas amovible, et bien que notre application d’analyse comparative ait planté plusieurs fois, en général, le Nokia C21 Plus cherchait à se recharger à la fin de la journée.

C’est dommage, car certaines batteries de téléphone à petit budget peuvent être impressionnantes, mais ce port micro-USB contribue également à une charge très lente. Nous avons pu obtenir seulement 17 % lors de la charge du chargeur 10 W inclus pendant 15 minutes, et 32 ​​% après 30 minutes.

Lloyd Coombes / Fonderie

Logiciels et applications

Android 11 Go est léger

Certaines applications ne fonctionneront pas

Il faut un certain temps pour s’habituer à glisser sur le menton

Bien que je sache que les repères que j’ai enregistrés n’arrachent aucun arbre, l’essentiel est que Nokia l’ait également compris. En conséquence, il a omis de mettre la version complète d’Android sur le C21 Plus et a opté pour Android 11 Go, beaucoup plus léger (et moins gonflé).

Cela a bien sûr quelques inconvénients. En plus de certaines applications qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner, il existe également des mises à jour plus incrémentielles. Du côté positif, cependant, l’installation est plus petite et vous avez toujours accès à bon nombre de vos favoris Google comme Docs, Drive et Chrome. Nokia promet deux ans de mises à jour jusqu’en 2024.

Il y a quelque chose qui semblait un peu décalé pendant les tests ; alors que le C21 Plus ne s’est jamais senti particulièrement lent dans les tâches normales, le petit menton au bas de l’écran a parfois gêné mon balayage vers le haut pour rentrer chez moi. Après quelques essais, j’ai appris à contourner ce problème, mais cela a rendu ces premières heures moins réactives qu’elles n’auraient pu l’être.

Prix ​​et disponibilité

Entre l’écran 720p, l’appareil photo fonctionnel au mieux et le port micro-USB, il serait juste de dire que le C21 Plus présente de nombreux inconvénients mineurs.

Et pourtant, avec un prix aussi bas, je suis prêt à pardonner à beaucoup d’entre eux. Le C21 Plus ne coûte que 109 £ au Royaume-Uni – disponible directement aussi bien que Amazone, Argos et Très. Ce n’est pas sur le site officiel de Nokia US mais vous pouvez acheter un modèle 3/32 Go sur Amazon pour 124 $.

Il coûte 129 € en Europe, où vous pouvez l’obtenir directement auprès de Nokia.

Un téléphone avec un écran aussi grand aurait autrefois coûté beaucoup plus cher, et à moins que vous ne cherchiez désespérément une meilleure autonomie de la batterie, il coûte 50 £ moins cher que le Motorola Moto G22 mais offre des performances considérablement meilleures.

Bien sûr, vous pouvez opter pour une option de stockage interne plus grande, mais pour mon argent, je vous conseillerais simplement d’insérer une carte microSD pour l’étendre.

Verdict

Des soucis comme le port micro-USB et l’absence d’une batterie plus grosse ne devraient pas dissuader un utilisateur soucieux de son budget d’envisager le Nokia C21 Plus. Ses résultats de référence peuvent sembler peu flatteurs, mais les performances réelles sont solides dans une utilisation quotidienne.

Avec deux ans de mises à jour Android prévues, ainsi que le déverrouillage du visage et des empreintes digitales, le C21 pourrait être votre pilote quotidien pour les deux prochaines années. Ce n’est pas un appareil qui chante et qui danse, mais il fait plus qu’assez pour justifier la dépense modeste.

