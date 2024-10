Test du New Balance FuelCell SC Trainer v3 : Mon verdict après 70 miles

La New Balance FuelCell SC Trainer v3 est une mise à niveau par rapport aux modèles précédents et l’une des meilleures chaussures de course pour l’entraînement marathon que vous puissiez obtenir, avec la semelle intercalaire rebondissante et la plaque de carbone créant une conduite confortable et rapide qui brille en particulier sur les longues courses.

J’ai aimé utiliser cette chaussure et j’ai parcouru beaucoup de kilomètres dans le cadre de mon entraînement pour le marathon de Valence, mais dans ma revue New Balance SC Trainer v3, j’expliquerai pourquoi je pense qu’il existe de meilleures options sur le marché, avec le Hoka Mach X2 et Saucony Endorphin Speed ​​4 sont mes points forts dans la catégorie des super-entraîneurs.

Test du New Balance FuelCell SC Trainer v3 : prix et disponibilité

Le New Balance SC Trainer v3 a été lancé en août 2024 et coûte 180 $ aux États-Unis et 230 £ au Royaume-Uni. Aux États-Unis, son prix est conforme à celui d’autres chaussures d’entraînement plaquées, qui coûtent cher, tandis qu’au Royaume-Uni, le prix de la SC Trainer v3 est très élevé et la rend en fait plus chère que certaines des meilleures chaussures de course à plaques de carbone. pour les courses.

(Crédit image : Futur)

Test du New Balance FuelCell SC Trainer v3 : conception et ajustement

La SC Trainer v3 a beaucoup changé au fil de trois générations de chaussures. Le New Balance SuperComp Trainer original avait une semelle intercalaire très haute et était une chaussure très rebondissante, tandis que le New Balance FuelCell SuperComp Trainer v2 réduisait la hauteur de la pile et atténuait la conduite pour la rendre plus stable.

Je n’étais pas un grand fan non plus, mais la SC Trainer v3 est une amélioration, conservant la même hauteur de pile que la deuxième version de la chaussure mais améliorant la mousse de la semelle intermédiaire. Il mesure 40 mm de haut au talon et 34 mm à l’avant-pied pour une chute de 6 mm, et pèse 9,8 oz dans une taille homme 9,5, ce qui est assez léger pour une chaussure haute comme celle-ci.

La chaussure me convient bien dans ma pointure normale de chaussure de course. Il n’est pas à l’étroit au niveau des orteils et le talon et le milieu du pied maintiennent mon pied en toute sécurité pendant la course. Cependant, il n’y a pas beaucoup de rembourrage au niveau du talon, et certains pourraient constater que le talon glisse un peu avec la chaussure, donc un verrouillage du talon pourrait être conseillé.

Il est actuellement disponible en une seule couleur pour les chaussures pour hommes et femmes – la version blanche avec cyber jade que j’ai testée – et en deux largeurs.

Supérieur

(Crédit image : Futur)

Le SC Trainer v3 a une tige en mesh technique qui présente un rembourrage minimal autour du talon et de la languette. Ce n’est pas aussi épuré que la tige du New Balance SC Elite v4, mais il est toujours très léger et respirant.

J’ai trouvé la tige confortable tout au long de mes courses, y compris quelques 15 milles, et je n’ai eu aucun problème à frotter mon talon ou mes orteils, mais je connais d’autres coureurs qui ont eu des problèmes avec la tige du SC Trainer v3, donc Si vous pouvez l’essayer et voir si vous pourriez avoir besoin d’une demi-taille au-dessus, cela en vaudrait la peine.

Semelle intermédiaire

La semelle intermédiaire du SC Trainer v3 s’appelle toujours FuelCell, comme sur les modèles précédents, mais il s’agit d’une nouvelle formulation du matériau fabriquée à partir d’un mélange de mousses PEBA et EVA – il s’agit de 20 % de PEBA, comme la mousse du New Balance FuelCell Rebel. v4. Votre pied repose dans les parois latérales de cette mousse pour ajouter plus de stabilité pendant la course.

Il y a une plaque de carbone qui traverse la semelle intermédiaire et qui se fourche sous l’avant-pied, ce qui réduit un peu le poids par rapport à une plaque pleine. Une longue découpe descend au milieu du bas de la chaussure et s’arrête juste avant l’avant-pied.

Semelle extérieure

(Crédit image : Futur)

Outre la découpe sur la chaussure, la partie inférieure de la SC Trainer v3 présente une bonne couverture en caoutchouc, avec une couche épaisse à l’avant-pied et deux bandes au talon pour couvrir les zones d’impact clés. J’ai couru avec la chaussure en automne au Royaume-Uni et elle a bien adhéré sur les trottoirs mouillés, et il n’y a aucun signe d’usure après 70 miles d’utilisation.

Test du New Balance FuelCell SC Trainer v3 : performances de course

J’ai trouvé que la SC Trainer v3 me semblait un peu rigide et plate lors de mes premières courses dans la chaussure, mais après cela, elle s’est rodée et s’est considérablement animée. Il est maintenant plus doux et plus rebondissant, et il est idéal pour les semaines d’entraînement marathon à kilométrage élevé pour lesquelles je l’utilise.

C’est une chaussure polyvalente qui peut gérer une variété de courses – j’ai effectué des courses faciles, des courses de progression et des séances sur piste et sur route dans la chaussure, et je l’ai même utilisée pour les deux courses lors d’une journée d’entraînement à double seuil.

(Crédit image : Futur)

La conduite n’est pas très douce et moelleuse, mais à la place, la résilience de la mousse combinée au pop de la plaque rend le maintien de rythmes plus rapides un peu plus facile. Ce n’est pas une chaussure légère qui se sent bien pour les répétitions à plat, mais plutôt une chaussure qui rend les sessions plus longues comme 4 x 4 km ou une progression facile à régulière de 15 miles plus confortables et plus agréables.

Lors des séances, j’ai trouvé que la chaussure fonctionnait bien jusqu’à mon rythme de marathon de 5 minutes 40 secondes/mile. Si je poussais au-delà de cela pour des répétitions à un rythme de 5 km ou 10 km, cela me semblait un peu encombrant, et d’autres super-entraîneurs comme l’Endorphin Speed ​​4 et le Mach X2 se sentent mieux pour ces intervalles plus rapides.

Pour accumuler beaucoup de kilomètres à différentes vitesses, le SC Trainer v3 était excellent, et il protège bien les jambes pour que vous vous sentiez un peu plus frais le lendemain d’une longue séance d’entraînement. Elle est également superbe, ce qui en fait un excellent choix pour la seule chaussure que j’ai emportée en week-end, pour gérer toutes mes courses et mon usage général.

Devriez-vous acheter le New Balance FuelCell SC Trainer v3 ?

Je pense que la New Balance FuelCell SC Trainer v3 est une excellente chaussure de course et si vous aimez son look et que vous alignez un bloc d’entraînement marathon, elle fonctionnera bien pour une gamme de courses. Cependant, la catégorie dans laquelle elle participe regorge de chaussures exceptionnelles, et je pense que les Saucony Endorphin Speed ​​4 et Hoka Mach X2 sont des options plus polyvalentes, particulièrement adaptées au travail de vitesse.

Elle est également plus chère que d’autres excellentes options, notamment au Royaume-Uni, comme la Mizuno Neo Vista, une chaussure très rebondissante et amusante, idéale pour l’entraînement quotidien et les longues courses. Les options non plaquées comme la Hoka Mach 6 et la New Balance Rebel v4 sont également de bonnes alternatives moins chères, même si elles ne sont pas aussi adaptées aux longs entraînements qu’une chaussure plaquée.

Si vous souhaitez qu’une chaussure sans plaque gère toutes les mêmes courses que la SC Trainer v3, l’Asics Superblast 2 est une excellente option, même si elle est plus chère (aux États-Unis, elle est en fait moins chère au Royaume-Uni).