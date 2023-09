Test du MSI Thin GF63 (2023) : un sac mélangé

En un coup d’œil Note d’expert Avantages • Prix raisonnable

• Jeux 1080p décents

Bien fait

Rétroéclairage rouge attrayant du clavier Les inconvénients Écran décevant

Pas le plus puissant

Mauvaise autonomie de la batterie Notre verdict Malgré des performances de jeu étonnamment bonnes en 1080p, le MSI GF63 Slim pour 2023 est un ensemble de compromis. Décidez que vous pouvez vivre avec eux et vous obtiendrez un ordinateur portable polyvalent et décent qui durera quelques années, même si son potentiel de jeu diminuera fortement avec le temps.

Prix ​​une fois examiné

999 $

Meilleurs prix aujourd’hui : MSI Thin GF63 (2023)

896,00 $

Le prix est un facteur de différenciation aussi important que les spécifications des ordinateurs portables, et probablement la première chose que vous regardez lors du choix d’une nouvelle machine. Avec de nombreux ordinateurs portables de jeu atteignant des milliers d’euros, cette mise à jour du GF63 Thin reste bon marché, mais pas aussi bon marché qu’elle l’était autrefois.

Bien que vous obteniez une modification des spécifications d’un processeur Intel de 12e génération et de l’une des puces graphiques de la série 40 de Nvidia, l’ordinateur portable n’a pas été amélioré dans d’autres domaines et affiche toujours un écran 1080p et seulement 8 Go de RAM.

Concevoir et construire

Châssis en plastique

Il a toujours l’air et se sent bien

Sélection de ports décente

MSI sait comment créer un ordinateur portable de jeu, et bien que le GF63 ait été construit en tenant compte de son prix économique, il parvient à ne pas trop le montrer.

Ce n’est pas l’ordinateur portable le plus fin du marché, malgré son nom, mais ce n’est pas non plus le plus gros. Le rétroéclairage rouge du clavier contraste avec le châssis noir uni, bien que les cadres de l’écran soient plus épais que la mode actuelle pour des bords incroyablement fins, ce qui signifie que l’écran a un grand cadre noir.

Bien que le GF63 ait été construit en tenant compte de son prix économique, il parvient à ne pas trop le montrer.

Le reste du boîtier de l’ordinateur portable, bien qu’il soit en plastique, est de très belle facture. Il existe une bonne répartition des ports, avec un USB-C, trois USB-A, un HDMI et une connexion Ethernet. Mais il ne peut pas se charger via USB-C, il utilise donc un port d’alimentation dédié mal placé à mi-chemin sur un côté de l’appareil.

Ian Evenden / Fonderie

La répartition du poids est asymétrique vers l’arrière de l’ordinateur portable, ce qui signifie qu’il peut reculer s’il est sur vos genoux et que vous n’y prêtez pas attention, mais il est solidement construit. Et à 1,86 kg, il reste relativement léger.

Clavier et pavé tactile

Clavier pleine taille solide

Pas de pavé numérique séparé

Un trackpad impressionnant

MSI a résisté à la tentation de placer un pavé numérique à côté du clavier, ce que l’on voit sur de nombreux ordinateurs portables de 15 pouces.

Bien que ces clés supplémentaires puissent être agréables, elles sont souvent si petites que vous ne pouvez pas les utiliser avec précision. Leur présence signifie aussi souvent que les autres touches semblent à l’étroit, ce qui n’est pas une bonne idée sur un ordinateur portable de jeu, c’est pourquoi MSI a pris la bonne décision ici. Dans l’état actuel des choses, vous obtenez une touche Retour réduite avec une touche # massive et largement superflue au-dessus, mais le reste des touches est en taille réelle.

Ian Evenden / Fonderie

Les touches elles-mêmes sont surmontées de la police propre à MSI, qui semble inutilement large mais a l’avantage de laisser passer davantage de rétroéclairage rouge. Ils sont agréables à appuyer et chaque touche est réactive, tout en offrant suffisamment de course pour un retour décent.

Chaque touche est réactive, tout en offrant suffisamment de déplacements pour un retour d'information décent

Le trackpad est un bon exemple de ce qui peut être fait sur un ordinateur portable de 15 pouces. Sa petite taille peut être un problème lorsque vous jouez – attacher l’une des meilleures souris de jeu résoudrait rapidement ce problème – mais elle a une bonne surface lisse et un clic réactif.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD 15,6 pouces, 1080p, 144 Hz

Expérience visuelle décevante

Des intervenants décevants

Apparaissant plus grand qu’il ne l’est grâce aux cadres épais, l’écran 15,6 pouces 1080p utilise la technologie IPS pour un angle de vision large et des performances nettes et réactives. Vous bénéficiez également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Mais on ne peut que dire du côté positif des choses, car l’écran est peu performant en termes de couleur et de luminosité.

Ian Evenden / Fonderie

Lors des tests, il gère un peu moins de 300 nits de luminosité (à titre de comparaison, l’écran IPS du MacBook Air M2 affiche 500 nits) et n’affiche que 65 % de la gamme de couleurs sRGB et 49 % d’AdobeRGB et P3. La mauvaise précision des couleurs de l’écran est une mauvaise nouvelle pour les joueurs, certains titres manquant de dynamisme et semblant parfois délavés.

La connexion à un écran externe résoudra ce problème – il existe un port HDMI pleine taille pour faire exactement cela – mais cela va plutôt à l’encontre de l’intérêt d’obtenir une telle machine portable.

La mauvaise précision des couleurs de l'écran est une mauvaise nouvelle pour les joueurs, certains titres manquant de dynamisme et semblant parfois délavés.

Les haut-parleurs sont exactement le genre de performances faibles que l’on attend d’un ordinateur portable bon marché. Il n’y a pas de grilles dans la partie supérieure du châssis, elles sont donc orientées vers le bas, minuscules et manquant de basses ou d’aigus.

Il y a Bluetooth 5.2 à bord et une prise jack 3,5 mm sur le bord du boîtier, je ne recommanderais donc pas de les utiliser pour autre chose que les sons d’alerte Windows.

Spécifications et performances

Processeur Intel Core i5-12450H et GPU Nvidia RTX 4050

Suffisant pour des jeux en 1080p, mais sans plus

Peut chauffer

Pour ce genre d’argent, vous allez faire des compromis sur les spécifications, il n’est donc pas surprenant de voir le GF63 atteindre un niveau bas à moyen en termes de performances.

La RTX 4050 est la carte inférieure de la hiérarchie de la génération actuelle de Nvidia, mais elle offre un rapport prix/performances décent, convient à l’écran 1080p du GF63 et est bien meilleure que ne le serait la puce graphique Intel UHD intégrée au processeur.

Ian Evenden / Fonderie

Il pilotera également un écran externe 1440p, si vous le connectez au port HDMI de l’ordinateur portable, même si vous constaterez une baisse des fréquences d’images grâce à l’augmentation du nombre de pixels. Si vous souhaitez jouer à des jeux récents en 1080p, cette puce le gérera, mais vous risquez de vous retrouver à baisser les niveaux de détail, et vous pourrez oublier le ray-tracing en pratique même si le GPU le prend en charge.

À partir des puces de 12e génération, Intel a commencé à mélanger les cœurs « performances » et « efficacité » dans ses processeurs, et vous en obtenez quatre de chaque ici. Les cœurs de performance peuvent hyper-threader, mais pas les cœurs d’efficacité, de sorte que le i5-12450H du GF63 peut traiter 12 threads logiciels simultanément, à une vitesse turbo maximale de 4,4 GHz sur les cœurs P.

Si vous souhaitez jouer à des jeux récents en 1080p, cette puce le gérera, mais vous risquez de vous retrouver à baisser les niveaux de détail.

Cela en fait un processeur rapide, mais il est freiné par des décisions prises ailleurs. Le GF63 ne dispose que de 8 Go de RAM, et il s’agit de DDR4 plutôt que de DDR5, plus rapide. La plupart des ordinateurs portables de jeu offrent davantage à cet égard.

Au moins le SSD utilise PCIe 4.0, mais ce n’est pas un démon de la vitesse : les tests montrent une bande passante de 360 ​​Mo/s, ce qui n’est pas particulièrement impressionnant. Et avec 512 Go, il ne vous faudra pas longtemps avant de le remplir de jeux.

En jouant à 1080p, Far Cry New Dawn dépasse la barre des 60 ips, tandis que dans Cyberpunk 2077, le framerate est en moyenne de 57 ips. Ce sont de bons résultats pour le prix, et la machine tient tête à d’autres ordinateurs portables de jeu d’un bon rapport qualité-prix, tels que l’Asus TUF Gaming A15, qui est plus cher mais constitue une avancée dans presque tous les domaines.

Le ventilateur de refroidissement démarre peu de temps après avoir joué, produisant un fort sifflement et émettant beaucoup de chaleur depuis l’arrière gauche de la base de l’ordinateur portable. Vous le remarquerez certainement, surtout si vous essayez d’utiliser l’ordinateur portable sur votre ordinateur portable.

Pour compenser, vous devrez peut-être augmenter le volume des haut-parleurs ou utiliser une paire d’écouteurs.

Prix ​​et disponibilité

À 999 $/799,99 £, le GF63 est bon marché pour un ordinateur portable de jeu, et des offres sont souvent disponibles. Vous pouvez en acheter un sur Amazon aux États-Unis et sur Amazon ou Scan au Royaume-Uni.

Verdict

Le MSI GF63 Slim pour 2023 est un ordinateur portable de jeu bas de gamme d’un bon rapport qualité-prix qui permettra encore de jouer à des jeux dans quelques années, même s’ils ne seront pas nécessairement les derniers avec des paramètres ultra.

Il fonctionnera bien comme ordinateur portable à usage général si c’est ce dont vous avez besoin, même si l’écran est décevant et les haut-parleurs plats et manquants aux extrémités supérieure et inférieure.

Le bon côté des choses, c’est une belle machine, suffisamment puissante pour une utilisation quotidienne ainsi que pour les jeux, et elle offre également un bon rapport qualité-prix.

Spécifications