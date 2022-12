Test du MSI Prestige 15 A12UC (2022) : élégant et abordable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bonne performance

De nombreux ports

Léger et beau

Clavier impressionnant Les inconvénients Qualité de construction incohérente

Écran moyen

Pavé tactile décevant Notre avis Le MSI Prestige 15 offre de bonnes performances, dispose d’un excellent clavier et de nombreuses connectivités, le tout dans un design élégant et proposé à un prix compétitif. Mais si vous cherchez ailleurs, vous trouverez facilement des ordinateurs portables avec de meilleurs écrans, une construction plus robuste et des performances encore meilleures.

Vous vous attendez à dépenser beaucoup pour obtenir un ordinateur portable qui offre d’énormes quantités de puissance et une conception qui fait tourner la tête, mais le MSI Prestige 15 prétend faire l’affaire tout en ne coûtant que 1 302 $ aux États-Unis et 999 £ au Royaume-Uni.

Pour faire le travail, l’extérieur du Prestige 15 présente des bords taillés au diamant et des textures sablées. À l’intérieur, vous trouverez l’un des derniers processeurs d’Intel aux côtés de graphiques Nvidia dédiés.

Alors que nous sommes plus nombreux que jamais à brouiller les frontières entre la maison et le travail, et que de plus en plus de personnes utilisent le même ordinateur portable pour les deux, il est important d’en avoir un qui puisse s’attaquer à toutes les tâches.

Compte tenu de cette situation, il n’est pas surprenant que le MSI soit confronté à de puissants concurrents. Le Dell XPS 15 commence à 1 399 $ aux États-Unis et 1 399 £ au Royaume-Uni, et le Huawei MateBook 16 coûte 1 299 £. Le MSI Prestige 15 peut-il revendiquer une place sur notre meilleur tableau des ordinateurs portables ?

Conception et construction

Attrayant et plus léger que ses rivaux

Plus de ports et de connecteurs que la concurrence

Une certaine qualité de construction

Le grand discours de MSI sur le design se traduit par une esthétique sans chichis. Ces bords taillés au diamant sont nets et légèrement incurvés, et vous ne trouverez aucune touche de design superflue – le Prestige est minimal et élégant.

Il est disponible dans des teintes grises ou argentées – qui ont toutes deux une qualité mate et légèrement chatoyante – et il est composé d’aluminium et de plastique. L’écran se replie vers l’arrière pour qu’il soit à plat contre le bureau, mais il n’a pas la conception à charnière que vous trouverez ailleurs.

La tranche gauche dispose de deux ports Thunderbolt 4 et d’une sortie HDMI 2.0. Sur le bord droit, il y a deux ports USB pleine taille et un slot microSD. Au-dessus de l’écran, il y a une webcam 720p qui offre Windows Hello, mais seulement une qualité d’image médiocre.

Cette connectivité se compare bien aux rivaux. Le Huawei n’a qu’une seule prise Thunderbolt 4 et aucun lecteur de carte, tandis que le Dell comprend un slot SD mais pas de connecteur USB pleine taille, ce que beaucoup de gens veulent encore.

L’ordinateur portable de MSI se comporte également bien sur la balance. Le Prestige pèse 1,69 kg, ne mesure que 18,9 mm d’épaisseur et 357 mm de large. Les machines Dell et Huawei sont plus minces et plus étroites, mais elles sont plus lourdes que le MSI.

Le gros point faible du Prestige 15, c’est la rigidité. Son écran est assez robuste, mais la base semble plus faible – la zone au-delà du clavier est facile à enfoncer et il ne faut pas beaucoup de force pour fléchir toute la base.

MSI affirme que l’ordinateur portable a subi les tests MIL-STD-810G, il devrait donc résister aux chocs, aux chutes et aux chutes, mais le fait demeure : il ne semble tout simplement pas robuste. Et ce n’est pas la première fois que nous le disons. Nous l’avons également remarqué sur la Prestige 14 Evo, et cela n’a clairement pas été résolu.

Néanmoins, le Prestige 15 devrait survivre aux trajets quotidiens et à la vie de famille et ailleurs, le MSI combine un design élégant et attrayant avec une connectivité solide, c’est donc un bon début.

Clavier et pavé tactile

Saisie satisfaisante, cohérente et rapide

Quelques problèmes de mise en page et pas de pavé numérique

Un trackpad large mais décevant

Commencez à taper et vous oublierez bientôt la base flexible. Les boutons ont une course décente de 1,5 mm et l’action de frappe est excellente : nette, rapide et suffisamment confortable pour résister à des journées entières de frappe. Le rétroéclairage est lumineux et correspond facilement au matériel Dell et Huawei.

Nos seules déceptions concernent la mise en page. Sur une note positive, vous obtenez des touches supplémentaires Page Up et Page Down et des boutons de curseur pleine taille. Négatif, il n’y a pas de pavé numérique, la touche Retour est à hauteur unique – très ennuyeuse si vous alternez régulièrement entre un clavier de PC de bureau et un ordinateur portable – et la touche Fonction est minuscule. Les pressions sur les touches sont également assez bruyantes.

Le trackpad est incohérent. Il est large, lisse et comprend un lecteur d’empreintes digitales, mais sa conception mécanique signifie que les clics en bas sont trop doux et profonds, et qu’ils nécessitent trop de force en haut.

Écran et haut-parleurs

Un bon écran offrant une qualité raisonnable

Gamme limitée et taux de rafraîchissement de 60 Hz

Les haut-parleurs sont bien, mais rien de spécial

L’écran de 15,6 pouces est le tarif standard. Il s’agit d’un panneau IPS avec un format d’image 16:9 et une résolution de 1920 x 1080, ce qui est parfait pour le travail et la navigation de tous les jours.

Nous n’avons rien à redire sur la qualité. La luminosité de 339 nits est suffisante pour une utilisation en intérieur et en extérieur dans la plupart des situations, sauf lorsqu’il fait très ensoleillé et lumineux. Ce chiffre s’associe à un point noir de 0,27 nits pour donner un rapport de contraste de 1 256:1.

Ce résultat à toute épreuve signifie que vous obtenez une profondeur suffisante dans les zones sombres et beaucoup de dynamisme partout ailleurs. Le Delta E de 1,16 est également excellent et signifie des couleurs précises.

Il convient de rappeler que le MSI Prestige 15 est un ordinateur portable relativement abordable et qu’il a des limites. Il restitue 90,1 % de la gamme de couleurs sRGB et un peu plus de 60 % des espaces colorimétriques Adobe RVB et DCI-P3, donc c’est ok pour la plupart des choses mais pas pour les tâches où vous devez être absolument précis avec les couleurs. Habituellement, on s’attendrait à ce qu’un écran comme celui-ci gère 100% sRGB.

De même, son taux de rafraîchissement de 60 Hz ne convient qu’aux jeux solo et aux sports électroniques occasionnels.

Les rivaux ont de meilleurs écrans. Le Dell XPS 15 utilise un format d’image 16:10 pour offrir un peu d’espace vertical supplémentaire et, à 500 nits, il est plus lumineux. Le format d’image 3:2 et la résolution de 2520 x 1680 du Huawei signifient que vous obtenez plus d’espace et une définition plus nette.

N’attendez pas grand-chose des haut-parleurs non plus. Les unités 2W offrent une clarté de milieu de gamme décente et elles ne sont pas minuscules, mais elles ne sont pas basses ou particulièrement fortes. Ils vont bien, mais c’est tout.

Spécifications et performances

Le processeur basse consommation n’est pas loin derrière les processeurs plus gourmands en énergie

Un GPU Nvidia offre une capacité de jeu modeste

Autonomie de la batterie décente

Le Core i7-1280P d’Intel est une puce Alder Lake-P conçue pour les ordinateurs portables plus fins et plus légers. C’est la puce la plus puissante de cette gamme particulière, vous obtenez donc six cœurs de performance avec une vitesse maximale de 4,8 GHz.

Ailleurs, la spécification du MSI est ordinaire. Il n’y a que 8 Go de mémoire DDR4 lente, et elle est soudée à la carte mère, de sorte que les mises à niveau sont impossibles. Les vitesses de lecture et d’écriture du SSD de 6 831 Mo/s et 5 096 Mo/s sont bonnes, mais sa capacité de 512 Go sera épuisée après quelques installations de jeu. Cependant, si vous n’êtes pas un joueur, la capacité ne devrait pas être un gros souci.

La GeForce RTX 3050 est la puce graphique mobile d’entrée de gamme de Nvidia, mais MSI a choisi de la « désaccorder » pour le Prestige 15 où elle utilise jusqu’à 40 W, plutôt que les 80 W que ces puces peuvent fonctionner sur d’autres ordinateurs portables. Il convient également de rappeler que les performances du RTX 3050 mobile ne seront pas aussi bonnes qu’une carte graphique RTX 3050 pleine taille dans un PC de bureau.

Le Prestige 15 intègre le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, mais il n’y a pas de port Ethernet filaire.

Sans surprise, le processeur Core i7 est le meilleur composant du MSI. Son score Geekbench à un seul thread de 1 448 équivaut au Core i5-12500H pleine puissance que vous trouverez dans le Dell XPS 15, et il correspond même au i7-12700H. Le résultat multithread du MSI de 9 025 est un peu plus lent que le i5-12500H et 3 000 points derrière le i7-12700H, mais il reste impressionnant avec un processeur qui consomme beaucoup moins d’énergie.

Le MSI gère facilement les tâches de bureau quotidiennes et la navigation sur le Web, et il a la capacité d’effectuer des charges de travail créatives légères, comme l’édition de photos. Vous ne devriez dépenser plus pour un ordinateur portable i7-12700H que si vous avez besoin d’une capacité multicœur pour des tâches créatives difficiles telles que l’édition de vidéos 4K.

Le résultat PC Mark 10 du MSI de 6 473 est excellent et renforce encore les prouesses du Prestige dans les tâches quotidiennes. Il n’est pas particulièrement bruyant et ne chauffe pas non plus.

En termes de performances 3D, le MSI n’est pas à moitié mauvais pour un ordinateur portable qui ne se présente pas comme un ordinateur de jeu. Il a géré les paramètres graphiques Ultra de Far Cry New Dawn à 63 images par seconde. Il jouera à n’importe quel titre de sport électronique – il a couru Rainbow Six Siege à 182 images par seconde – même si vous aurez besoin de sortir sur un écran de 144 Hz pour vraiment profiter des jeux compétitifs.

Ne vous attendez pas à exécuter les jeux les plus difficiles, cependant – le RTX 3050 ne peut rassembler que 42 images par seconde avec les paramètres moyens de Cyberpunk.

La durée de vie de la pâte est respectable. Dans un benchmark de travail, le MSI a duré près de douze heures, et il a joué la vidéo pendant presque aussi longtemps – des résultats qui diffèrent à peine du Huawei et qui dépassent le Dell. À moins que vous ne travailliez vraiment sur le processeur et le GPU, le Prestige 15 devrait passer une journée entière loin de l’alimentation secteur.

Prix ​​et disponibilité

Le MSI Prestige 15 coûte 1 302 $ aux États-Unis et 999 £ au Royaume-Uni. Le modèle américain a les graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 Ti légèrement plus rapides et un processeur Core i7-1260P légèrement plus lent, mais il n’y a pas de différence significative dans l’utilisation quotidienne.

Contrairement au Royaume-Uni, aucune spécification alternative n’est actuellement disponible aux États-Unis, de sorte que le modèle solitaire est disponible auprès de AmazoneWalmart, le MSI Store et Excalibur PC.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez économiser de l’argent avec différentes configurations. Pour 699 £, vous obtiendrez un processeur Core i5-1240P, et pour 781 £, vous pouvez combiner ce processeur moins puissant avec les graphiques RTX 3050 Ti.

Vous pouvez les acheter chez Analyseprise pour ordinateur portable, CyberPower et Acheteur.

Ces prix offrent une valeur mitigée. Au Royaume-Uni, le prix de 999 £ du Prestige 15 semble fantastique : vous devrez payer 1 399 £ pour un Dell XPS 15 avec un Core i5-12400H et 1 448 £ pour un avec un processeur Core i7. Du côté du Huawei MateBook 16s, il en coûte 1 299£pour un modèle Core i7.

Le MSI est plus difficile à recommander aux États-Unis. Le prix du Dell XPS 15 au moment de la rédaction coûte 1 399 $ pour un modèle Core i7 – et cet ordinateur portable a un meilleur écran. Le Huawei n’est pas vendu aux États-Unis.

Pour plus d’alternatives, jetez un œil à nos résumés des meilleurs ordinateurs portables et des meilleurs ordinateurs portables à petit budget pour voir toutes les meilleures options.

Verdict

En fin de compte, le MSI Prestige 15 – malgré son prix inférieur – est en concurrence avec des ordinateurs portables plus chers en termes de performances de traitement, de qualité du clavier et de connectivité. Vous pouvez également jouer à des jeux dessus, tant que vous ne vous attendez pas à tout mettre sur la qualité Ultra. La durée de vie de la batterie est très raisonnable et, si cela compte pour vous, elle est également plus légère que certains de ses concurrents.

Ce que nous n’avons pas tellement aimé, c’est la qualité de construction incohérente, le fait que l’écran est très moyen et que vous pouvez obtenir de meilleures performances à partir d’alternatives à prix similaire.

L’essentiel est que vous ne devriez pas négliger le Prestige 15. C’est un ordinateur portable polyvalent capable et léger à un bon prix, c’est donc une option impressionnante qui ne cassera pas la banque.

Spécifications