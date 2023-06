Test du Motorola Razr 40 Ultra

Déballage et spécifications

Motorola a une autre chance de se lancer dans les pliables, et à première vue, il semble que l’entreprise soit sur la bonne voie. Motorola lance cette année deux téléphones Razr pliables à clapet – les Razr 40 et 40 Ultra (également connus sous le nom de Razr + en Amérique du Nord). Le sujet de cette revue est l’Ultra plus cher, qui introduit quelques changements notables par rapport au Razr 2022.

C’est le design qui a été le plus changé, et c’est un aspect important car les pliables d’aujourd’hui sont censés plaire principalement au public soucieux du design. Et avant que le geek à l’intérieur de vous ne se moque de cela, les modifications matérielles méritent l’attention. Motorola a mis à jour la charnière, réduisant l’écart entre les deux parties du châssis lorsqu’il est fermé ; ils ont également coupé les lunettes de l’écran principal et rendu le pli un peu moins visible ; enfin, ils ont ajouté un écran extérieur vraiment utilisable.

L’écran extérieur de 3,6 pouces ne sert pas seulement à consulter les notifications ou d’autres informations contextuelles, non. Motorola a travaillé en étroite collaboration avec les développeurs d’applications, de sorte qu’une poignée d’applications sont optimisées pour fonctionner sur l’écran de couverture, notamment Netflix, Disney+ et Spotify. Il fonctionne également comme un excellent viseur pour l’appareil photo principal. Cependant, vous trouverez également une caméra selfie à l’intérieur.

Spécifications du Motorola Razr 40 Ultra en un coup d’œil :

Corps: 170,83 x 73,95 x 6,99 mm, 188,6 g ; Façade en plastique (ouverte), façade en verre 88,42×73,95×15,1mm (fermée, Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass Victus) ou cuir végétalien, cadre en aluminium (série 7000), charnière (acier inoxydable); Revêtement hydrofuge.

AMOLED LTPO pliable de 6,90″, couleurs 1B, 165Hz, HDR10+, 1400 nits (crête), résolution 1080x2640px, format d’image 22:9, 413ppi; deuxième pOLED externe, couleurs 1B, 144Hz, 1100 nits (crête), 3,6″, 1056 x 1066 pixels, 413 ppp, Gorilla Glass Victus. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1.5, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 108˚, 1/3″, 1.12µm, AF.

: 12 MP, f/1.5, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 108˚, 1/3″, 1.12µm, AF. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm.

32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60/120fps, HDR10+, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected]/60fps, [email protected]/60fps.

: [email protected]/60fps, [email protected]/60/120fps, HDR10+, gyro-EIS ; : [email protected]/60fps, [email protected]/60fps. Batterie: 3800 mAh ; 30W filaire, 5W sans fil.

3800 mAh ; 30W filaire, 5W sans fil. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; WiFi 6e ; BT 5.3, EDR ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; WiFi 6e ; BT 5.3, EDR ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo.

À l’intérieur, le Razr 40 Ultra est un mélange de matériel ancien et nouveau. Alors qu’il fait encore vibrer le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, l’appareil remplace son ancien écran par un plus rapide et plus grand. L’écran principal de 6,9 ​​pouces peut désormais fonctionner à 165 Hz, tandis que l’écran secondaire est cadencé à 144 Hz. La capacité de la batterie a également augmenté, maintenant 3 800 mAh, mais il n’y a pas de mise à niveau de la vitesse de charge. Le 40 Ultra bénéficie cependant d’une recharge sans fil cette année, ce qui est une fonctionnalité incontournable dans le segment haut de gamme.

Le département caméra voit également une petite mise à niveau, en particulier la caméra principale. Ce n’est plus Quad-Bayer, et il utilise un capteur standard de 12 MP avec de gros pixels et est associé à un objectif à large ouverture f/1,5.

La fiche technique mise à jour semble assez prometteuse, mais est-ce suffisant pour s’attaquer aux poids lourds – Samsung et Huawei ? Après tout, la série Galaxy Flip de Samsung est l’option par défaut pour les personnes à la recherche d’un clapet pliable depuis un certain temps maintenant, nous serons donc heureux de voir un concurrent digne de l’hégémonie de Samsung cette année.

Déballage du Motorola Razr 40 Ultra

Le combiné est livré déplié dans une boîte standard contenant les manuels d’utilisation habituels et le chargeur mural TurboPower 30 W approprié avec USB-A ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A pour le chargement et le transfert de données. Le chargeur n’est cependant pas inclus dans la boîte pour les acheteurs nord-américains.

Il y a aussi un étui de protection en deux parties avec une coque dure et transparente.