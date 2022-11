Test du Motorola Razr 2022 – Tests GSMArena.com

Introduction

Après une petite pause, Motorola poursuit ses efforts dans le créneau du clapet pliable. Le Motorola Razr 2022 est le dernier né de la gamme et, sans aucun doute, l’appareil le plus raffiné à en sortir. Il est officiel depuis environ deux mois maintenant et vient tout juste de recevoir une sortie internationale. Bien que le facteur de forme à clapet soit bel et bien vivant, dans un développement plutôt étrange, le Razr 2022 s’est éloigné du design emblématique de Razr, sans doute pour le mieux.

Le Razr 2022 ne comporte plus la signature “menton” en bas. Au lieu de cela, son écran est beaucoup plus grand et s’étend jusqu’aux cadres inférieur et supérieur, maintenant complet avec un trou de perforation plus petit pour la caméra selfie.

Non seulement le Razr 2022 est physiquement raffiné, mais contrairement à son prédécesseur, le Razr 5G est désormais un produit phare avec des composants internes pour démarrer. Il arbore le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, un superbe écran de 6,7 pouces, 144 Hz, HDR10+ et des haut-parleurs stéréo, pour ne citer que quelques points forts.

Spécifications du Motorola Razr 2022 en un coup d’œil :

Corps: 167,0 x 79,8 x 7,6 mm, 200 g ; Façade en plastique (ouverte), façade en verre (fermée, Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium (série 7000), charnière (acier inoxydable); Revêtement hydrofuge (IP52).

167,0 x 79,8 x 7,6 mm, 200 g ; Façade en plastique (ouverte), façade en verre (fermée, Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium (série 7000), charnière (acier inoxydable); Revêtement hydrofuge (IP52). Affichage: AMOLED pliable de 6,70″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 393ppi; Deuxième écran AMOLED externe, 2,7 pouces, taux de rafraîchissement de 60Hz, 573 x 800 pixels.

AMOLED pliable de 6,70″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 393ppi; Deuxième écran AMOLED externe, 2,7 pouces, taux de rafraîchissement de 60Hz, 573 x 800 pixels. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MYUI 4.0.

Android 12, MYUI 4.0. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 120 degrés, 1.12µm, AF.

: 50 MP, f/1.8, 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 120 degrés, 1.12µm, AF. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm.

32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30/60fps.

: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS ; : 1080p@30/60fps. La batterie: 3500 mAh ; Charge rapide 30W.

3500 mAh ; Charge rapide 30W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Motorola met clairement tout en œuvre cette fois-ci pour créer un véritable produit phare pliable en ligne pour rivaliser avec des appareils comme le Samsung Galaxy Z Flip4 et le Huawei P50 Pocket. Le prix de Motorola pour le Razr 2022 correspond certainement à cette ambition, ne nous laissant que la question de savoir si le Razr 2022 est à la hauteur des attentes.

Avant d’aborder tout cela, nous devrions jeter un coup d’œil à la somptueuse boîte de vente au détail dans laquelle le Razr 2022 est livré.

Déballage

Le Razr 2022 est livré dans une grande boîte noire élégante avec un lettrage en relief sur le dessus et un couvercle magnétique. Ce dernier est très “cliquant” et satisfaisant à ouvrir et à fermer, ce qui est une excellente référence à la charnière du téléphone.

La première chose que vous voyez dans la boîte est le Razr 2022 déplié et niché dans un plateau en plastique robuste. À l’intérieur de la boîte, vous obtenez également un chargeur PD TurboPower Type-C de 30 W ainsi qu’un câble Type-C vers Type-C.

Il y a aussi un étui encliquetable rigide et transparent en deux parties funky mais fonctionnel pour le téléphone.

Et pour terminer la liste des articles, nous avons un éjecteur SIM et quelques dépliants. Pas le package de vente au détail le plus riche du marché, mais pas mal non plus.