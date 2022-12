Test du Motorola Moto G82 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Le Moto G82 est l’une des offres de milieu de gamme de Motorola annoncées en mai de cette année, et oui, cet examen a mis du temps à venir. Mais le G82 est enfin là et maintenant que son prix est passé sous la barre des 300€, c’est aussi un appareil assez intrigant. Il existe également une variante chinoise appelée Moto G71s et on pourrait faire valoir que le G82 est une version légèrement améliorée du Moto G71 5G pour le marché mondial.

Le G71 5G et le G82 sont assez similaires, mais ce dernier apporte un meilleur ensemble de fonctionnalités à la table par rapport au prix même. De plus, le G82 est un nouveau niveau dans la gamme Moto G de Motorola cette année, car il n’y avait pas de G81 l’année dernière.

Maintenant que nous avons établi la place du Moto G82 dans le portefeuille de Motorola, examinons de plus près la fiche technique.

Spécifications du Motorola Moto G82 en un coup d’œil :

Corps: 160,9 x 74,5 x 8,0 mm, 173 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Conception hydrofuge.

160,9 x 74,5 x 8,0 mm, 173 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Conception hydrofuge. Affichage: 6,60″ AMOLED, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi.

6,60″ AMOLED, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, mise à niveau prévue vers Android 13.

Android 12, mise à niveau prévue vers Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.2, (large), 1.0µm.

16 MP, f/2.2, (large), 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30/60fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30/60fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; 30W filaire.

5000 mAh ; 30W filaire. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo.

À première vue, le Moto G82 a un matériel attendu pour le prix demandé avec un panneau OLED de 6,6 pouces à 120 Hz, un SoC Snapdragon 695 faisant le gros du travail et une configuration de mémoire de 6 Go/128 Go par défaut. Il y a aussi une carte microSD si le stockage n’est pas suffisant. La batterie est également conforme aux normes 2022 – 5 000 mAh prenant en charge 30 W de charge filaire rapide.

Chose intéressante, l’appareil photo principal de 50MP a OIS, qui est une caractéristique rare dans cette classe. La société aime inclure la stabilisation optique dans ses téléphones économiques, ce qui est louable, mais nous sommes un peu inquiets quant à la taille du capteur – 1/2,76″. C’est un peu plus petit que ce à quoi nous nous attendions. Pourtant, les spécifications ne sont pas tout , surtout en ce qui concerne la photographie.Nous avons vu quelques joyaux cachés de Motorola dans le passé, nous pourrions donc être agréablement surpris par le G82.

C’est pourquoi nous vous suggérons de parcourir les pages suivantes et de découvrir si le Moto G82 vaut votre argent durement gagné ou si des concurrents comme Samsung, Xiaomi et Realme offrent une meilleure valeur.

Déballage du Motorola Moto G82

Le téléphone est livré dans une boîte standard contenant les éléments habituels tels que les manuels d’utilisation, un chargeur 33 W et un câble USB-A vers USB-C pour le transfert de données et le chargement.

Il y a aussi un étui en silicone transparent pour faire bonne mesure.