Test du Motorola Moto G82 5G : au milieu de la route

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Vitesses 5G

Bel affichage

Super prix Les inconvénients Manque de performances

Appareil photo uniquement adapté aux prises de vue de jour

L’objectif macro ne sert à rien Notre avis Le Moto G82 5G de Motorola a un grand et bel écran et un son impressionnant par rapport à de nombreux autres téléphones au milieu de la gamme de prix du pack. Il a aussi fière allure, mais si vous le récupérez, vous devrez vous assurer que vous n’aurez pas besoin de plus de puissance – ce n’est pas une centrale électrique.

Prix ​​lors de l’examen

349,99 $

348,00 $

La gamme G de Motorola est depuis longtemps un choix solide pour tout acheteur de téléphone soucieux de son budget – le fabricant a un nom réputé, les téléphones ont toujours été solides (même s’ils ne sont pas spectaculaires) et, à mesure que se poursuit la diffusion de la technologie téléphonique à partir d’appareils phares, Motorola n’a pas tardé à améliorer ses appareils.

Le G82 5G regards plus cher qu’il ne l’est, grâce à son impressionnant écran OLED et son appareil photo 50MP. Les coins ont été coupés pour atteindre ce prix de milieu de gamme, mais il bat facilement le Moto G22 précédent tout en offrant une option 5G pour ceux qui peuvent en profiter.

Conception et construction

Le dos en plastique est un aimant d’empreintes digitales

Prise casque

Options gris météorite et lys blanc

Comme mentionné ci-dessus, le Moto G82 5G poursuit la série Motorola de téléphones attrayants qui ne coûtent pas la terre.

L’avant est un design presque entièrement écran, avec des cadres noirs qui sont joliment coupés et effilés joliment dans les coins, et la caméra frontale est rentrée dans un “perforateur” positionné au centre sous le haut de l’écran. Chaque extrémité offre un haut-parleur pour la lecture stéréo, tandis qu’il y a une prise casque en bas si vous aspirez à ces beaux jours – à côté d’un port USB-C pour le chargement.

Lloyd Coombes / Fonderie

Sur le côté droit, il y a une bascule de volume et un bouton veille/réveil avec un scanner d’empreintes digitales qui peut appeler Google Assistant avec une double pression rapide, et un emplacement pour plateau SIM sur la gauche.

Le Moto G82 5G poursuit la série Motorola de téléphones attrayants qui ne coûtent pas la terre

Notre unité d’examen est le gris météorite intitulé accrocheur, et même s’il est en plastique, il a fière allure de loin. Malheureusement, lorsque vous vous rapprochez un peu, il est clair que le Moto G82 5G est un aimant à empreintes digitales absolu, contrairement à la finition mate du G22. Motorola a dû s’en rendre compte, car ils ont également inséré un étui transparent dans la boîte.

Lloyd Coombes / Fonderie

La configuration de la caméra à l’arrière place les trois capteurs dans une formation verticale, avec une option standard, large et macro.

Écran et haut-parleurs

Écran de 6,6 pouces

Résolution 2400×1080

Haut-parleurs stéréo

De nombreux téléphones moins chers évitent un écran de résolution supérieure au profit d’un panneau moins cher, mais Motorola a opté pour une option OLED Full HD.

Les avantages sont immédiats lors du réveil de l’appareil, avec les icônes d’application traditionnellement colorées d’Android qui apparaissent vraiment. Il a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que le défilement des médias sociaux, des longues boîtes de réception et des pages Web est fluide et agréable.

Lloyd Coombes / Fonderie

Nous avons testé le panneau avec des bandes-annonces de jeux vidéo et de films remplis d’action, et tous avaient fière allure, même dans les scènes les plus sombres. La précision des couleurs est bonne et l’affichage évite les couleurs sursaturées comme nous l’avons vu auparavant avec de nombreuses options OLED de milieu de gamme.

Une autre agréable surprise est l’inclusion d’un système de haut-parleurs stéréo. Ce n’est pas génial quand il s’agit de choisir de petits détails audio, mais cela devient incroyablement fort – considérez-le comme un excellent appareil d’écoute de podcast, même si vous voudrez probablement utiliser des écouteurs Bluetooth pour votre musique. Cela dit, il y a toujours cette prise casque susmentionnée.

Spécifications et performances

Performances solides dans les applications

Pas idéal pour les jeux

Connexion 5G

Bien que nous ayons été impressionnés par l’écran, nous aurions presque souhaité que Motorola ait opté pour un taux de rafraîchissement inférieur et ait accordé plus d’attention au manque de puissance du G82 5G. Le téléphone tombe dans un piège similaire à d’autres combinés 5G où il est tellement concentré sur la fourniture de cette connexion ultra-rapide que les performances plus générales dans d’autres domaines ont tendance à en souffrir.

En résumé, un téléphone de jeu, le G82 5G n’est pas.

Il est parfaitement capable de gérer les tarifs standard comme les applications Google, de feuilleter le Play Store et d’utiliser les médias sociaux, mais demandez-en plus et il aura un peu de mal. Nous avons essayé d’exécuter League of Legends: Wild Rift, et il a eu du mal à maintenir une fréquence d’images constante, laissant souvent tomber le ballon presque entièrement avec plus de quelques joueurs en ligne. Legends of Runeterra, un jeu de cartes beau mais assez lent (au moins en comparaison) a également vu beaucoup de bégaiement sur des paramètres inférieurs. En résumé, un téléphone de jeu, le G82 5G n’est pas.

Pourtant, lors du déplacement de fichiers via Google Drive, du téléchargement de pièces jointes à des e-mails et de l’exécution d’autres tâches moins qu’excitantes, il fonctionne beaucoup, beaucoup mieux que le G22. Les 128 Go de stockage intégré sont également agréables, en particulier avec la prise en charge d’une microSD de 1 To également.

Lloyd Coombes / Fonderie

Appareils photo

Bon appareil photo principal

La mise au point peut être un problème avec le mode portrait

Macro décevante

Le Moto G82 5G est livré avec un trio d’options d’objectif à l’arrière, mis en vedette par un objectif large solide, quoique peu spectaculaire, de 50 MP. Dans les conditions de tous les jours, notamment en extérieur, c’est bien, même si c’est un peu trop rapide pour sursaturer les couleurs. Cependant, il a tendance à lutter avec des détails plus nets – regardez la bouteille de bulles, avec un manque de clarté autour du ménisque. La même chose peut être dite de l’option Ultra Wide.

En basse lumière, comme avec la figure de Ryu, il se débat avec les ombres mais a en fait tendance à égaliser ses tendances à sursaturer, conduisant à des effets de vignette presque naturels.

Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à dire sur l’objectif macro – il est presque entièrement superflu dans tout sauf la lumière du jour la plus claire. Cela ressemble à une tache de vaseline sur l’écran, et la mise au point est un processus lent qui n’est pas toujours cohérent.

La caméra frontale s’en sort raisonnablement bien dans des conditions de faible luminosité, mais a du mal avec son mode portrait. Lors de nos tests, il a coupé les cheveux, même s’il était assez bon pour cartographier les oreilles et les mâchoires.

Lloyd Coombes / Fonderie

La capture de vidéos fonctionne jusqu’à 60 ips en HD, mais vous n’obtiendrez une stabilisation qu’à 30 ips. C’est aussi visible quand il est parti, car cela devient un peu gênant à moins que vous ne soyez parfaitement immobile.

Autonomie et charge de la batterie

Deux jours d’utilisation dans le monde réel

Charge rapide 30W

Connexion 5G

Lors de l’utilisation quotidienne du G82 5G, nous avons été impressionnés par la façon dont il s’accroche à une charge. Nous atteignons régulièrement un jour et demi à deux jours d’utilisation, et le test de batterie PCMark 3.0 indique qu’il offre plus de 15 heures de temps d’écran.

La batterie de 5000 mAh se recharge via USB-C, avec une charge rapide de 30 W à partir du chargeur inclus. Cela signifie qu’il peut atteindre 27 % en 15 minutes et 53 % en 30 minutes. Étant donné que ces 53 % équivaut essentiellement à une journée d’utilisation, c’est assez facilement pour vous débrouiller en un clin d’œil.

Logiciels et applications

Android 12 avec superposition Moto

Le système d’exploitation coloré tire parti de l’écran OLED

Les menus sont rapides

Motorola exécute une variante presque vanille d’Android 12 et n’ajoute vraiment que quelques fonctionnalités de raccourci subtiles par rapport à la version de base. Avec une façade tout écran, les utilisateurs peuvent utiliser des gestes pour se déplacer entre les applications ou revenir à l’écran d’accueil, mais les utilisateurs d’Android de longue date peuvent également opter pour les “boutons” logiciels précédents.

Lloyd Coombes / Fonderie

Le plus gros attrait de la coque Moto enroulée autour d’Android est la fonction Peek Display qui vous permet de voir les notifications et l’heure simplement en décrochant le téléphone. Il apparaît également lorsque des notifications apparaissent, préservant presque certainement l’épuisement de la batterie en ne s’allumant pas complètement avec chaque SMS, e-mail ou notification sur les réseaux sociaux. Heureusement, il n’y a pratiquement aucun bloatware préinstallé, ce qui est génial.

Prix ​​et disponibilité

Le Motorola G82 5G se vend 289,99 £ au Royaume-Uni, et bien qu’il ne soit pas actuellement disponible directement aux États-Unis auprès de Motorola, il est disponible via Amazone pour 349 $. Au Royaume-Uni, il peut être acheté directement auprès de Motorola ainsi que par l’intermédiaire de vendeurs tiers tels que Amazone.

La seule configuration est livrée avec 128 Go de stockage et est disponible en Meteorite Grey ou White Lily.

Verdict

Tant que vous n’êtes pas un joueur ou un photographe mobile, le Motorola Moto G82 5G offre une connectivité 5G dans un téléphone élégant avec un écran OLED. Pour beaucoup, cela suffira, et la durée de vie de la batterie est également un avantage appréciable.

C’est un cheval de trait solide et un touche-à-tout, et même s’il n’est un maître de rien, vous pourriez affirmer qu’il n’a pas besoin d’être à ce prix.

