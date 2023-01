Test du Motorola Moto G72 – Tests GSMArena.com

Introduction

“Pour un smartphone à écran haute résolution et un téléphone avec la meilleure qualité sonore, choisissez Moto G72”, lit-on sur la page d’accueil européenne de Motorola, tandis qu’en Inde, vous en auriez un “pour toutes les couleurs de votre vie”.

En effet, l’écran du Moto G72 est l’un de ses principaux arguments de vente – un OLED de 6,6 pouces à 120 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, et il est en 1080p, d’où la “haute résolution”. En ce qui concerne le son, vous obtenez des haut-parleurs stéréo, une prise casque , et une radio FM, donc il y a aussi du potentiel sur ce front.

Il y a un numéro remarquable dans la fiche technique, et c’est dans le domaine du poids – à seulement 166 g, le Moto G72 est remarquablement léger, et c’est tout en emballant une batterie de 5 000 mAh. Motorola promet plus de 2 jours d’autonomie de la batterie (selon leurs tests en laboratoire), et nous pouvons voir que cela est vrai, en particulier avec le chipset Mediatek Helio G99 relativement modeste, qui manque de capacité 5G.

Dans le département de la caméra, nous envisageons une configuration arrière 2 + 1 avec une garniture de toit de 108 MP, un ultra large de 8 MP et une macro de 2 MP, tandis que les selfies sont pris en charge par une unité de perforation de 16 MP – une configuration de milieu de gamme solide par son apparence. . Ce qui vous manquera, c’est l’enregistrement vidéo 4K, mais c’est la nouvelle norme ces derniers temps dans ces appareils soucieux de leur budget.

Spécifications du Motorola Moto G72 en un coup d’œil :

Corps: 160,5 x 74,4 x 7,9 mm, 166 g ; conception hydrofuge.

160,5 x 74,4 x 7,9 mm, 166 g ; conception hydrofuge. Afficher: P-OLED 6,6″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 410ppi.

P-OLED 6,6″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 410ppi. Jeu de puces : MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2.

MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, mise à niveau prévue vers Android 13.

Android 12, mise à niveau prévue vers Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.7, 0.64µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.7, 0.64µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, (large), 1.0µm.

16 MP, f/2.5, (large), 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30/60fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30/60fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; 33W filaire.

5000 mAh ; 33W filaire. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Radio FM; prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo.

Déballage du Motorola Moto G72

Le Moto G72 est livré dans la même boîte marine que tous les Motos récents de la série G – les boîtes brunes recyclées sont réservées à la série Edge. Le contenu est plus ou moins standard.

Le téléphone arrive déjà dans un étui en silicone souple transparent – à peine fantaisiste, mais néanmoins fonctionnel. En dessous, vous trouverez l’adaptateur TurboPower 33 W et un câble USB-A vers C pour le chargement et le transfert de données.