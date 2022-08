Test du Motorola Moto G62 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Motorola poursuit sa percée sur le marché de la 5G d’entrée de gamme, en particulier en Europe, avec un certain nombre de téléphones de la série G qui visent à offrir une grande valeur à différents prix. Cette fois-ci, le sujet de notre examen est le Moto G62 – un descendant des Moto G60 et G60S et le deuxième au classement de la gamme G de cette année.

Il est important de noter que le marché indien vient de recevoir un Moto G62 différent avec un chipset Snapdragon 695 plus puissant, mais un matériel par ailleurs identique. Le sujet de notre test est la version globale avec un SoC Snapdragon 480+.

La configuration de l’appareil photo et la grande batterie de 5 000 mAh sont partagées sur une demi-douzaine de téléphones Moto G, du modeste G32 au G82. Cela laisse l’écran comme l’autre différence majeure, aux côtés du chipset. Et le Moto G62 est doté d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Spécifications du Motorola Moto G62 5G en un coup d’œil :

Corps: 161,8 x 74,0 x 8,6 mm, 184 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Conception hydrofuge.

161,8 x 74,0 x 8,6 mm, 184 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Conception hydrofuge. Affichage: Écran LCD IPS de 6,50 pouces, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 405 ppi.

Écran LCD IPS de 6,50 pouces, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 405 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 460 & 6×1,8 GHz Kryo 460) ; Adréno 619.

Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 460 & 6×1,8 GHz Kryo 460) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go 4 Go de RAM ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go 4 Go de RAM ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.2, (large), 1.0µm.

16 MP, f/2.2, (large), 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected] ; Caméra frontale : [email protected]

: [email protected] ; : [email protected] La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 15W.

5000 mAh ; Charge rapide 15W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo.

La grosse batterie et le Snapdragon 480+ moins exigeant sont de bon augure pour la durée de vie de la batterie du Motorola Moto G62, mais nous ne prenons rien pour acquis et ferons notre série de tests habituels pour confirmer son endurance réelle.

La configuration de l’appareil photo qui est l’élément de base de la série Motorola GX2 comprend un appareil photo principal 50MP 1/2,76″ f/1,8, aidé par un ultra large 8MP et un macro shooter 2MP. Nous sommes intéressés de voir comment le capteur 50MP budget fonctionne par rapport aux concurrents. en utilisant les plus grands capteurs 64MP et 48MP.

Ouvrons la boîte et voyons ce qu’il y a dedans.

Déballage du Motorola Moto G62

Le Moto G62 est livré dans une boîte de vente au détail standard avec les manuels d’utilisation habituels ainsi que le câble de charge USB-A vers USB-C et la sortie de l’adaptateur secteur jusqu’à 15 W. Ce n’est pas beaucoup, mais le téléphone ne peut pas aller plus haut de toute façon, donc vous ne manquerez de rien.

Il y a aussi un étui en silicone transparent, qui complète une boîte de vente au détail bien approvisionnée, en particulier à l’époque où la plupart des produits phares reçoivent un câble et rien de plus.