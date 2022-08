Test du Motorola Moto G62 | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Matériel et logiciel bien rangés

Affichage 120Hz

Connectivité 5G

Forte autonomie de la batterie Les inconvénients Les performances ne sont pas dignes de 120 Hz

Charge lente de 15 W

La caméra se débat dans un éclairage moins qu’optimal Notre avis Le Moto G62 est un téléphone 5G bon marché, relativement solide et relativement bien équipé. La combinaison d’un écran 120 Hz, d’une connectivité 5G et d’un processeur Snapdragon relativement à jour pour moins de 200 £ est étonnamment difficile à trouver à la mi-2022, bien que vous puissiez toujours obtenir un meilleur téléphone polyvalent si vous considérez le Alternatives 4G.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

De nos jours, de nombreux téléphones de Motorola oscillent autour de la zone idéale de 200£, mais le Moto G62 5G atteint cet objectif de prix à mort (eh bien, vous obtiendrez un changement de 1p). Cela va être dans le mélange pour beaucoup de gens à la recherche d’un combiné décent prêt pour la 5G à un prix abordable.

Avec un écran fluide de 120 Hz, un appareil photo de 50 Mp, une conception solide, une connectivité 5G et le logiciel super propre de la marque, c’est le genre de téléphone bon marché qui coche beaucoup de cases. Mais arrive-t-il à se distinguer dans un champ concurrentiel, et l’inévitable taxe 5G vaut-elle la peine d’être payée ?

Conception et construction

Corps en plastique solide et propre

USB-C, prise casque 3,5 mm, haut-parleurs stéréo

Capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation latéral

Motorola est le maître dans la construction d’appareils abordables qui ne font pas bonne impression, pour le meilleur et pour le pire. Le Moto G62 a un design générique assez indescriptible, mais vivre avec lui au jour le jour est assez fluide.

Comme le prix du téléphone, son design atteint ce point idéal de Goldilocks. À 161,8 x 74 x 8,6 mm et avec un poids de 184 g, il ne se démarquera pas par sa compacité impressionnante, mais il n’est pas non plus excessivement gênant à manier.

La sensation du téléphone est aussi rassurante qu’oubliable, avec un corps en plastique robuste et peu démonstratif, et un panneau arrière légèrement incurvé avec une finition agréablement lisse.

Jon Mundy / Fonderie

Mon modèle d’examen est disponible dans un bleu givré brillant mais raisonnablement de bon goût, tandis qu’il existe également une option gris minuit plus sombre. À en juger par ce modèle de test, aucun des deux n’est susceptible de porter particulièrement légèrement des empreintes digitales moites. Le corps du téléphone est ce que Motorola appelle “hydrofuge”, ce qui signifie qu’il résistera aux éclaboussures de pluie, mais sans l’assurance coûteuse d’un indice IP approprié.

Il y a un capteur d’empreintes digitales raisonnablement fiable sur le bord droit, caché sous le bouton d’alimentation, bien que ce ne soit pas ce que vous appelleriez rapide. Pendant ce temps, le bas du téléphone abrite une prise jack 3,5 mm, un port USB-C et l’un des deux haut-parleurs qui fournissent un profil sonore stéréo approprié en mode paysage.

Dans l’ensemble, le design du Moto G62 est typiquement Motorola – solide, sûr et rassurant ennuyeux. C’est précisément ce que la plupart des gens recherchent pour 200 £, en d’autres termes.

Filtrer

Écran LCD FHD+ de 6,5 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Précision des couleurs unies

Motorola a développé l’habitude indésirable d’équiper certains de ses téléphones les plus abordables d’écrans 720p chétifs ces dernières années, donc je suis heureux d’annoncer que l’écran 6,5 pouces du Moto G62 reçoit le traitement Full HD+ (1080 x 2400). Cela fait vraiment toute la différence dans la convivialité du téléphone.

Ce n’est toujours qu’un écran LCD IPS, donc les couleurs ne sont pas particulièrement percutantes, tandis que les noirs sont assez gris par rapport aux OLED d’entrée de gamme. Mais c’est assez agréable à l’œil une fois que vous l’avez monté à pleine luminosité, ce que j’ai enregistré à 438 nits banals avec la luminosité automatique désactivée.

Jon Mundy / Fonderie

Motorola a mis en place un taux de rafraîchissement complet de 120 Hz, de sorte que le défilement des menus et du contenu Web est agréable et fluide. Ou du moins, cela peut être le cas, lorsque le processeur et la RAM limités du téléphone ne causent pas de micro-accrocs (plus de détails ci-dessous).

En termes de précision des couleurs, le mode d’affichage Saturé par défaut produit un profil légèrement exagéré qui convient mieux à l’espace colorimétrique DCI P3 plus saturé. Le passage au mode naturel alternatif produit quelque chose de plus précis dans l’espace sRGB plus établi, avec une couverture de gamme de 97,1 %, un volume de gamme de 99,1 % et un score Delta E moyen élevé de 1,19.

En d’autres termes, l’écran du Moto G62 n’est peut-être pas extrêmement lumineux ou dynamique, mais il est assez précis.

Spécifications et performances

Processeur Snapdragon 480+ 5G

4 Go de RAM

Connectivité 5G

Motorola a équipé le Moto G62 d’un humble processeur Snapdragon 480+ 5G. Il s’agit en fait du même processeur d’entrée de gamme qui exécute le Nokia XR20 et l’Oppo A54 5G, mais avec quelques cœurs overclockés.

Aucun de ces téléphones n’était exactement réputé pour ses performances rapides, et le Moto G62 emboîte le pas, en particulier avec un maigre 4 Go de RAM de sauvegarde.

Jon Mundy / Fonderie

Un score multicœur Geekbench de 1712 pips les rivaux susmentionnés, ainsi que le Poco M4 Pro 5G avec son MediaTek Dimensity 810. Il est plus ou moins égal au Redmi Note 11 avec son Snapdragon 680.

C’est un peu plus impressionnant en termes de GPU, où le Moto G62 obtient des scores légèrement supérieurs à ceux du Poco M4 Pro 5G et beaucoup plus élevés que le Redmi Note 11 dans chacun des tests GFXBench que je lui ai soumis.

Ailleurs, le Moto G62 offre une capacité de stockage plutôt décevante de 64 Go, bien qu’il y ait au moins un emplacement microSDXC si vous souhaitez l’étendre.

Une autre spécification remarquable pour le Moto G62 est la connectivité 5G. Il n’est pas rare de caser une connectivité réseau ultra-rapide dans un sous-£200, mais je ne l’ai jamais vu associé à un écran 120 Hz et à cette puce Snapdragon 480+ légèrement améliorée auparavant.

Bien sûr, je dirais que forcer la 5G coûteuse dans un téléphone aussi abordable revient à entraver inutilement ses performances ailleurs. Mais si vous insistez sur des vitesses de réseau de premier ordre pour votre investissement de 200 £, vous ferez bien de trouver mieux.

Appareils photo

Caméra large 50Mp

8Mp ultra-large

Capteur macro 2Mp inutile

Motorola a équipé le Moto G62 d’un appareil photo principal 50Mp assez banal, qui contient un capteur 1/2,76″ et pas d’OIS.

Ceci est soutenu par un modeste ultra-large 8Mp et une macro superflue 2Mp. Il y a un capteur 16Mp autour du devant pour les selfies.

D’après ce que je peux voir, il s’agit plus ou moins du même système de caméra que le Moto G22 moins cher, bien que ce dernier intègre également un capteur macro 2Mp.

Jon Mundy / Fonderie

Comme nous l’avons constaté avec le Moto G22, l’appareil photo principal ici est capable de capturer des images solides avec des détails décents et une reproduction des couleurs décente, du moins avec un bon éclairage. Lorsque cette lumière baisse un peu, comme à l’intérieur pendant la journée, les détails en souffrent vraiment et le bruit s’infiltre.

Les prises de vue en mode nuit sont carrément médiocres, avec beaucoup de grain et un ton généralement délavé. La combinaison d’un petit capteur, pas d’OIS et d’une puissance de traitement d’image limitée n’aide clairement pas ici.

Tout comme le Moto G22, l’ultra-large 8Mp manque cruellement de détails. Motorola fait mieux que de nombreux fabricants de téléphones à petit budget pour faire correspondre la tonalité du capteur principal, mais vous ne voudrez vraiment pas trop compter sur ce capteur.

Les prises de vue en selfie avec cette caméra frontale de 16Mp ne sont pas non plus très impressionnantes, avec un aspect généralement flou et indistinct et une palette délavée. Dans l’ensemble, pour des publications de médias sociaux utilisables sous un bon éclairage, le G62 suffira.

Autonomie et charge de la batterie

Batterie 5000mAh

Véritable potentiel de deux jours

Charge très lente de 15W

Le Moto G62 est livré avec une batterie de 5000 mAh de bonne taille. Combiné avec le matériel modeste du téléphone, il vous permettra de passer une journée d’utilisation intensive avec beaucoup à revendre.

J’ai découvert que j’étais capable de passer une longue journée de 16 heures avec 4 heures et 30 minutes d’écran à l’heure et qu’il me restait encore un peu plus d’un demi-tank pour jouer. C’est un bon résultat, surtout si l’on considère que c’était avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz constamment actif. Avec le mode automatique par défaut actif, je soupçonne que vous pourriez passer deux jours complets d’utilisation intensive assez confortablement.

Jon Mundy / Fonderie

Malheureusement, je n’ai pas pu effectuer le test de batterie PCMark Work 3.0 habituel, car il se terminait systématiquement par un message d’erreur. Cependant, j’ai exécuté un test vidéo en boucle avec le mode avion actif, et il a duré 17 heures et 36 minutes avant de fonctionner à sec.

Ce n’est pas le meilleur résultat, mais il est assez compétitif avec d’autres téléphones abordables.

Motorola fournit souvent à ses téléphones moins chers des briques de charge lente, et c’est certainement le cas avec le Moto G62. Comme le Moto G22, vous obtenez un avare de 15 W dans la boîte, ce qui ne m’a amené qu’à 21 % en 30 minutes de charge. Une charge complète à vide a pris 2 heures et 44 minutes atroces.

Logiciel

Android 12

Des embellissements subtils mais utiles

Uniquement impacté par un matériel lent

Le logiciel est toujours une valeur sûre avec un téléphone Motorola, car il a le bon goût et le bon sens de se laisser bien tranquille.

Il s’agit d’Android 12 sous une forme proche du stock, avec seulement un widget d’horloge personnalisé et quelques fonds d’écran maison de bon goût qui le marquent immédiatement comme un appareil Motorola. La société met également en œuvre un affichage toujours utile vraiment utile, même s’il ne s’agit pas d’un panneau OLED.

Jon Mundy / Fonderie

La plupart des ajustements significatifs sont discrètement cachés dans l’application Moto, qui fournit un hub à code couleur pratique (et encore une fois, géré avec goût) pour tous vos besoins de personnalisation, des raccourcis basés sur les gestes, la personnalisation de l’écran de verrouillage et des outils d’amélioration du jeu. .

Si je pouvais choisir une interface utilisateur Android pour servir d’exemple à tous les fabricants de téléphones à petit budget, ce serait probablement celle de Motorola.

Comme avec les autres téléphones bon marché de Motorola, le plus gros inconvénient de l’interface du Moto G62 est qu’il ne répond pas très bien. C’est un problème matériel plutôt qu’un problème logiciel, mais cela a un impact négatif sur ce qui serait autrement une expérience incroyablement fluide et intuitive.

Prix ​​et disponibilité

Le Moto G62 est disponible au Royaume-Uni pour 199,99 £ et en Europe pour 249,99 €. Au Royaume-Uni, il est disponible dans une seule variante 4/64 Go, bien qu’il soit disponible en deux couleurs : gris minuit et bleu givré.

Vous pouvez l’acheter de Motorola, Currys, Amazone Argos, John lewis.et Ordinateurs portables directs. Le téléphone n’est pas disponible aux États-Unis où vous devrez acheter le Moto G 5G à 399 $ pour obtenir, eh bien, la 5G.

Ce prix place le Moto G62 face à toute une série de téléphones abordables, y compris le Realme 9i et le Redmi Note 11. Cependant, si nous parlons de téléphones équipés de la 5G à 200 £ (ish) disponibles au Royaume-Uni, vous cherchez comme l’Oppo A54 5G et le Samsung Galaxy A22 5G, qui ne sont ni l’un ni l’autre des poulets de printemps.

En effet, vu à travers un objectif 5G, le Moto G62 a des spécifications assez compétitives, en particulier avec cet écran 120 Hz.

Trouvez plus d’options dans notre tableau des meilleurs téléphones économiques et les meilleurs téléphones 5G bon marché.

Jon Mundy / Fonderie

Verdict

Cela peut sembler être un téléphone assez standard, mais regardez autour de vous et vous pourriez avoir du mal à trouver un autre téléphone qui vous donne exactement ce que fait le Moto G62.

Bien qu’il ne se démarque pas dans un domaine particulier, la combinaison d’un écran 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 480+ assez récent, d’une connectivité 5G et d’un prix de 200 £ est étonnamment difficile à trouver. Son endurance est excellente et l’interface utilisateur tactile légère de Motorola continue d’être la meilleure sur la scène des téléphones abordables.

L’inconvénient majeur ici est familier. Avec des marges si serrées à cette extrémité du marché, la connectivité 5G ressemble à un luxe. C’est celui qui pèse inévitablement sur les performances, le stockage et les vitesses de charge.

Si vous voulez le plus de téléphone pour vos 200 £, recherchez les alternatives 4G uniquement. Mais si vous insistez sur la connectivité 5G, le Moto G62 est l’un de vos meilleurs paris au prix.

