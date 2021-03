introduction

Le célèbre Moto G est passé à deux chiffres cette année – Motorola propose trois participants numérotés dans la gamme pour aller avec le G Stylus, le G Power et le G Play à partir de janvier, et nous avons maintenant le Moto G10, le G10 Power et le G30. Abandonnant la continuité à la recherche de la diversité, le trio occupe différents niveaux du médium, le Moto G30 étant le plus performant. Commençons par celui-là alors.

La caractéristique remarquable du Moto G30 dans cette foule de téléphones déroutante est l’affichage à taux de rafraîchissement élevé – modérément élevé à 90 Hz, mais certainement plus élevé que les autres. Sinon, ce n’est pas vraiment un tourbillon – un écran LCD avec une résolution de 720p sur une diagonale de 6,5 pouces est à peu près aussi piéton que possible.

On pourrait dire la même chose du Snapdragon 662, même si nous préférons le présenter de manière plus positive – en tant qu’interprète de milieu de gamme équilibré à la fois puissant et frugal, et une avancée notable par rapport aux SD460 des G10.

L’appareil photo principal 64MP place également le Moto G30 au-dessus de sa famille immédiate, qui culmine à 48MP. L’ultra-large 8MP semble être partagé avec le G10, le G10 Power et le G Stylus, en se basant uniquement sur les chiffres, bien qu’il puisse y avoir des nuances à cela. Dans tous les cas, nous avons un G10 pour les comparaisons côte à côte – le tout en temps voulu.

Aperçu des spécifications du Motorola Moto G30:

Afficher: Écran LCD IPS 6,50 « , 90 Hz, résolution 720x1600px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 269ppi.

Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,7, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 / 60fps; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

Batterie: 5000mAh; Charge rapide 20W. Divers: Lecteur d'empreintes digitales (monté à l'arrière); NFC; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Parmi les autres éléments moins remarquables mais toujours agréables du Moto G30, citons la batterie de 5000 mAh (qui, semble-t-il, est devenue discrètement la capacité standard sur de nombreux segments) et la capacité de charge de 20 W. Un capteur d’empreintes digitales classique monté à l’arrière est un bon retour à des temps plus simples, tout comme la radio FM et la prise casque. De plus, vous obtiendrez Android 11 prêt à l’emploi, ce qui vaut la peine d’être souligné, même six mois après la sortie du système d’exploitation. En parlant de cette boîte.

Unboxing Motorola Moto G30

Le Moto G30 est livré dans l’emballage bleu marine monobloc par défaut de Motorola. À l’intérieur se trouve le téléphone, déjà dans l’étui souple transparent fourni – protégé même avant que vous le sortez de la boîte.

Vous obtenez un chargeur de 20 watts (comparé à celui de 10 W fourni avec le G10) qui est évalué à 5V / 3A, 10V / 2A et 12V / 1,67A. Un câble USB-A-vers-C est également inclus. Il n’y a pas de casque dans le bundle, comme cela a été la norme avec les Motos récents.