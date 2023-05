Test du Motorola Edge 40 – Tests GSMArena.com

Introduction

La gamme Motorola Edge a connu une certaine restructuration cette année, le Pro poinçonnant légèrement au-dessus du modèle de l’année dernière et aspirant à un peu d’Ultra-ness. Le vanille Edge 40 le rejoint sur cette tendance à la hausse à certains égards, ce qui rend peut-être plus difficile pour un successeur de 30 Fusion de trouver une place dans les rangs à l’automne, bien que ce ne soient pas toutes des mises à niveau.

Le chipset de choix est plus un pas de côté, mais avec une torsion. Un Dimensity 8020 remplace le Snapdragon 778G + – deux puissantes options de milieu de gamme, mais la nouvelle puce Mediatek peut avoir le dessus dans le département GPU.

L’appareil photo principal est inchangé – ou plutôt, c’est l’impression initiale, car il s’agit du même capteur 50MP 1/1,55″ et il a toujours OIS. Ce qui est nouveau sur celui-ci est l’objectif plus lumineux, à f/1,4 contre le f/ Ouverture de 1,8 de l’ancien modèle. En ce sens, cet Edge 40 standard est plus performant que le Pro, qui a l’objectif f/1.8. Cela peut donc compter comme une mise à niveau.

Ce n’est pas tout à fait le cas avec l’appareil photo ultra-large, où vous obtenez l’unité 13MP que nous avons vue sur l’Edge 30 Fusion, par opposition à celles de 50MP sur l’Edge 30 et l’Edge 40 Pro. Là encore est autofocus sur celui-ci, que certains fabricants n’incluent pas sur les modèles haut de gamme, donc bien que techniquement une rétrogradation d’une année sur l’autre, l’ultra large n’est pas trop mal.

Une amélioration générationnelle importante sera difficile à voir en dehors de la fiche technique ou… des circonstances imprévues, mais l’Edge 40 est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau – une avancée notable par rapport à la résistance aux éclaboussures du prédécesseur. Une capacité de batterie supplémentaire et une charge plus rapide sont également des développements bienvenus, et cela tout en gardant les dimensions et le poids du téléphone dans les limites de ce qui pourrait passer pour « facilement empochable ».

Spécifications du Motorola Edge 40 en un coup d’œil :

Corps: 158,4 x 72,0 x 7,6 mm, 167 g ; Façade en verre, cadre en aluminium, dos en plastique ou dos en cuir écologique ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

158,4 x 72,0 x 7,6 mm, 167 g ; Façade en verre, cadre en aluminium, dos en plastique ou dos en cuir écologique ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: P-OLED 6,55″, 144 Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi.

P-OLED 6,55″, 144 Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi. Jeu de puces : Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) : Octa-core (4×2,6 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9.

Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) : Octa-core (4×2,6 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.4, 1/1.55″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF.

: 50 MP, f/1.4, 1/1.55″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm.

32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], HDR10, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected]/120fps.

: [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], HDR10, gyro-EIS ; : [email protected], [email protected]/120fps. Batterie: 4400 mAh ; 68W filaire, 15W sans fil.

4400 mAh ; 68W filaire, 15W sans fil. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; WiFi 6e ; BT 5.2 ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; WiFi 6e ; BT 5.2 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Déballage du Motorola Edge 40

L’Edge 40 est livré dans une boîte en carton recyclé solide en deux parties – identique à tous les Moto Edges récents, à l’exception de l’emballage 40 Pro de couleur noire (mais autrement tout aussi recyclé). Il n’y a pas non plus de plastique utilisé pour l’emballage sur celui-ci.

À l’intérieur, vous obtenez un adaptateur 68W et un câble USB-C pour l’accompagner. Un dos encliquetable en plastique transparent est également inclus pour la protection, mais il est discutable de savoir si vous voudrez l’utiliser si vous obtenez l’un des coloris avec un dos en similicuir.