Test du Motorola Edge 40 Néo

Introduction

La gamme Moto Edge a subi quelques changements en 2023, tous les modèles Edge 40 offrant des ensembles de fonctionnalités et des capacités que vous vous attendez à trouver dans un modèle un cran au-dessus de ce que son nom suggère. C’est le cas du troisième modèle de la série de cette année, le Edge 40 Neo.

Le nouveau Neo se rapproche vraiment du modèle « vanille » de la liste : il réutilise pratiquement le même système de caméra que l’Edge 40 et le grand écran semble également être partagé par les deux. Le Neo 2023 dispose désormais d’un chipset assez puissant, pour changer – la génération précédente était un peu gênée par un Snapdragon sous-spécifié, tandis que le nouveau Dimensity semble cocher toutes les bonnes cases. La charge rapide et l’amélioration notable de la capacité de la batterie semblent également prometteuses.

L’indice IP68, qui semblait au début être une fonctionnalité réservée aux professionnels, s’applique à ce jour aux trois Edge 40, un développement très bienvenu de la part d’un fabricant qui n’était pas très soucieux de l’étanchéité ces dernières années. Pendant ce temps, les couleurs uniques issues de la collaboration Pantone rendent le Neo encore plus attrayant physiquement que ce que sa taille compacte et son faible poids peuvent faire à eux seuls.

Il s’agit d’une offre bien équilibrée de Motorola dans le milieu de gamme. Nous sommes ici pour savoir s’il est à la hauteur de son potentiel.

Spécifications du Motorola Edge 40 Neo en un coup d’œil :

Corps: 159,6 x 72,0 x 7,9 mm, 170 g/172 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

159,6 x 72,0 x 7,9 mm, 170 g/172 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: P-OLED 6,55″, couleurs 1B, 144 Hz, HDR10+, résolution 1080 x 2400 px, format d’image 20:9, 402 ppi.

P-OLED 6,55″, couleurs 1B, 144 Hz, HDR10+, résolution 1080 x 2400 px, format d’image 20:9, 402 ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 7030 (6 nm) : octa-core (2 x 2,5 GHz Cortex-A78 et 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G610 MC3.

MediaTek Dimensity 7030 (6 nm) : octa-core (2 x 2,5 GHz Cortex-A78 et 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G610 MC3. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; uMCP.

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; uMCP. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/1.5″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, PDAF.

: 50 MP, f/1.8, 1/1.5″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, PDAF. Caméra frontale: 32 MP, f/2,4, (large), 0,7 µm.

32 MP, f/2,4, (large), 0,7 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, gyroscope-EIS ; Caméra frontale : 4K à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, gyroscope-EIS ; : 4K à 30 ips. Batterie: 5000 mAh ; 68W filaire, 50% en 15 min (annoncé).

5000 mAh ; 68W filaire, 50% en 15 min (annoncé). Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6e ; BT 5.4 ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6e ; BT 5.4 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique) ; haut-parleurs stéréo.

Déballage du Motorola Edge 40 Neo

Comme tous les Moto Edges récents, le Edge 40 Neo est livré dans une solide boîte en carton recyclé en deux parties. Aucun plastique n’est utilisé non plus pour l’emballage de ce modèle, comme Motorola l’a fait récemment pour les membres de la gamme. Également un incontournable des Edges, la boîte et ses composants internes sont parfumés, vous êtes donc accueilli avec un doux arôme lorsque vous ouvrez l’emballage de votre tout nouveau téléphone.

Le contenu du pack comprend un adaptateur 68 W et un câble USB-C qui va avec. Motorola n’a pas non plus oublié l’étui : il s’agit d’un design à clipser dont la couleur correspond à celle du combiné. Vous apprécierez probablement aussi qu’il soit fabriqué en Suède et qu’il soit à base de plantes, donc biodégradable.