Introduction

Le nom est familier – les Motorolas avec Edge 30 dans leurs noms existent depuis le début de l’année. Mais le Edge 30 Ultra fait partie du dernier lot de trois modèles annoncés pour le monde la semaine dernière, et c’est le haut de gamme. Voyons de quoi il s’agit.

Mais d'abord – un peu plus de nomenclature. Comme c'est normalement le cas, un smartphone déjà disponible en Chine sous un nom différent est l'alter ego de l'Edge 30 Ultra – le Moto X30 Pro. À ce stade, nous ne pensons pas qu'il y ait des plans de disponibilité en Amérique du Nord, mais si l'expérience passée est une indication, il y aura probablement un autre nom pour essentiellement le même téléphone là-bas (encore une fois, si le téléphone arrive sur les marchés nord-américains).









Motorola Edge 30 Ultra • Motorola Moto X30 Pro

Retour à l’Edge 30 Ultra. Le téléphone affiche de gros chiffres dans plusieurs domaines, à commencer par l’appareil photo principal de 200 MP – la première implémentation de ce capteur qui arrive à notre porte. Et ce n’est pas tout, bien sûr – le tenir compagnie est un ultra large 50MP avec autofocus et un téléobjectif, bien que plus modeste avec les spécifications (2x, 12MP). La caméra selfie nous ramène dans la course aux mégapixels avec sa résolution de 60MP.

Devançant la concurrence dans un autre jeu de nombres, l’écran de l’Edge 30 Ultra peut se rafraîchir jusqu’à 144 Hz – pas une première pour une Moto, mais peu courant en dehors des téléphones de jeu. La puissance de charge est également impressionnante – le combiné prend en charge une charge de 125 W et est livré avec un adaptateur qui peut correspondre.

En tant que produit phare de Motorola, l’Edge 30 Ultra est alimenté par le dernier Snapdragon de haut niveau (8+ Gen 1), et il a beaucoup de punch pour faciliter la fonctionnalité “prêt pour” – la vision de Motorola sur une expérience de bureau pilotée par votre téléphoner. Des subtilités grand public telles que des haut-parleurs stéréo, une charge sans fil et un capteur d’empreintes digitales sous-écran sont également présentes, mais la cote IP52 nous laisse en vouloir plus – Motorola aurait pu faire l’effort supplémentaire pour une bonne résistance à l’eau sur un téléphone qui commence à 900 €.

Spécifications du Motorola Edge 30 Ultra en un coup d’œil :

Corps: 161,8 x 73,5 x 8,4 mm, 199 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium.

161,8 x 73,5 x 8,4 mm, 199 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium. Affichage: OLED 6,67″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, 1250 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 395ppi.

OLED 6,67″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, 1250 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 395ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 200 MP, f/1.9, 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 12 MP, f/1.6, 1.22µm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76″, 0.64µm.

: 200 MP, f/1.9, 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS ; : 12 MP, f/1.6, 1.22µm, PDAF, zoom optique 2x ; : 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76″, 0.64µm. Caméra frontale: 60 MP, f/2.2, (large), 1/2.8″, 0.61µm.

60 MP, f/2.2, (large), 1/2.8″, 0.61µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/320/960fps, gyro-EIS, HDR10+ ; Caméra frontale : 4K@30fps, 1080p@30fps.

: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/320/960fps, gyro-EIS, HDR10+ ; : 4K@30fps, 1080p@30fps. La batterie: 4610 mAh ; Charge rapide 125W, charge sans fil rapide 50W, charge sans fil inversée 10W.

4610 mAh ; Charge rapide 125W, charge sans fil rapide 50W, charge sans fil inversée 10W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Déballage du Motorola Edge 30 Ultra

L’Edge 30 Ultra est livré dans le nouvel emballage de Motorola entièrement sans plastique. La boîte en carton recyclé robuste en deux parties fonctionne aussi bien qu’un boîtier plus sophistiqué, mais avec une empreinte carbone plus faible.

Le contenu de notre pack de vente au détail comprend un adaptateur TurboPower 125 W, un câble USB-C et un étui de protection transparent. Le téléphone lui-même dispose également d’un protecteur d’écran pré-appliqué. Les deux sont inclus dans certains pays, alors ne soyez pas trop surpris si votre Edge 30 Ultra est livré sans l’un ou les deux. De même, certains pays recevront un casque USB-C – manquant dans notre boîte.