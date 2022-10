Test du Motorola Edge 30 Neo

Présentation et spécifications

La gamme Motorola Edge 30 s’est déroulée en deux parties cette année. De mars à mai, la société a présenté les Edge 30 et Edge 30 Pro vanille, tandis que les Edge 30 Neo, Fusion et Ultra sont arrivés au second semestre avec des conceptions légèrement différentes et ont apporté un peu plus à la table.

Le sujet de cette revue est le Edge 30 Neo, qui est le plus abordable du groupe, mais à part le SoC Snapdragon 695, l’appareil se présente comme un appareil complet, qui arrive dans un segment de marché relativement insaturé. Certes, il existe de nombreuses alternatives en termes de prix, mais la taille de l’Edge 30 Neo le rend quelque peu unique.

Spécifications du Motorola Edge 30 Neo en un coup d’œil :

Corps: 152,9 x 71,2 x 7,8 mm, 155 g ; façade en verre, corps en plastique ; Résistant aux éclaboussures et à la poussière.

152,9 x 71,2 x 7,8 mm, 155 g ; façade en verre, corps en plastique ; Résistant aux éclaboussures et à la poussière. Affichage: 6,28 pouces P-OLED, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 419 ppi.

6,28 pouces P-OLED, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 419 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go.

128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF.

: 64 MP, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm.

32 MP, f/2.4, (large), 0.7µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30/60/120fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30/60/120fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 4020 mAh ; Charge rapide 68W, charge sans fil.

4020 mAh ; Charge rapide 68W, charge sans fil. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Il n’y a pas beaucoup de téléphones compacts parmi lesquels choisir, en particulier dans la classe de milieu de gamme, donc le Neo est une sorte de bouffée d’air frais. Et il exécute également un matériel assez performant. L’écran OLED de 6,28 pouces à 120 Hz est non seulement rapide mais aussi lumineux. Les configurations de mémoire commencent à 6 Go / 128 Go, la caméra principale est de 64 MP avec OIS et la caméra secondaire ultra large utilise un capteur 13 MP très apprécié au lieu du capteur 8 MP surutilisé et décevant.

Il y a aussi une paire de haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie respectable de 4 020 mAh prenant en charge non seulement une charge rapide de 68 W, mais également une charge sans fil. Pour certains, la capacité de 4 020 mAh peut ne pas sembler beaucoup, mais comme c’est le cas avec les smartphones compacts, certains compromis sont nécessaires et la capacité de la batterie est souvent la première à disparaître.

En plus des rares fonctionnalités de la classe budgétaire décrites ci-dessus, l’Edge 30 Neo est l’un des rares appareils exécutant un système d’exploitation Android propre. Cela a toujours été un argument de vente clé pour les téléphones Motorola, vous pouvez donc également l’ajouter à la liste des avantages.

Il est évident que l’Edge 30 Neo veut se démarquer de la foule avec plus que quelques fonctionnalités originales. Sur le papier, le Neo devrait plaire à tous ceux qui recherchent un téléphone compact avec pur Android. Pourtant, le concurrent de Motorola détient plusieurs avantages matériels clés par rapport à ses rivaux, et nous approfondissons les pages suivantes pour voir si cela vaut votre argent durement gagné.

Déballage du Motorola Edge 30 Neo

Le Motorola Edge 30 Neo est livré dans un emballage écologique avec du papier apparemment recyclé. Il contient l’ensemble habituel de manuels d’utilisation, un chargeur mural évalué à 68 W et un câble USB-C vers USB-C pour le transfert de données et la charge.

Il y a aussi un étui transparent et rigide au lieu de vos housses en silicone souple habituelles que les OEM expédient généralement avec leurs téléphones.