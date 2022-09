Test du Motorola Edge 30 Fusion

Introduction

Motorola propose une gamme de téléphones assez solide ces derniers temps. Il y a quelques semaines, la légende du téléphone mobile a dévoilé les X30 Pro et S30 Pro en Chine. La “série 30”, faute d’un meilleur nom, a maintenant commencé à sortir dans le monde sous des noms légèrement différents. Et l’une des premières versions est le Motorola Edge 30 Fusion – la variante du marché mondial du Moto S30 Pro.

Malgré son nom plutôt alambiqué, l’Edge 30 Fusion est assez clair dans ce qu’il propose. Sur le papier, ce n’est rien de moins qu’un milieu de gamme supérieur bien équilibré, ou peut-être même un “phare du budget”, si cela vous convient mieux. Il dispose d’un excellent écran OLED 10 bits, HDR10+, 144 Hz à l’avant et au centre, d’une puissante configuration de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, d’un ancien chipset phare Snapdragon 888+, d’une batterie de 4 400 mAh avec une charge de 68 W et d’un appareil photo principal compatible OIS de 50 MP. , soutenu par un selfie 32MP avec autofocus.

Spécifications du Motorola Edge 30 Fusion en un coup d’œil :

Corps: 158,5 x 71,2 x 7,5 mm, 167 g ; Façade en verre, dos texturé; Résistant aux éclaboussures et à la poussière.

158,5 x 71,2 x 7,5 mm, 167 g ; Façade en verre, dos texturé; Résistant aux éclaboussures et à la poussière. Affichage: P-OLED 6,55″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi.

P-OLED 6,55″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,99 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Adréno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,99 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Adréno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2,2, 123 degrés, 1,12 µm ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2,2, 123 degrés, 1,12 µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2.2, (large), 1/2.8″, AF.

32 MP, f/2.2, (large), 1/2.8″, AF. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS.

: 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS. La batterie: 4400 mAh ; Charge rapide 68W, 50% en 10 min (annoncé).

4400 mAh ; Charge rapide 68W, 50% en 10 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Prêt pour le support 3.5.

Il y a beaucoup à aimer ici, du moins sur le papier. De plus, l’Edge 30 Fusion est incontestablement un charmeur à l’extérieur. Il arbore un extérieur très élégant, avec des lignes simples mais fortes, beaucoup de courbes à la fois sur le grand écran et autour du dos, où la finition en similicuir lie vraiment l’ensemble du design. L’Edge 30 Fusion a l’air très chic et digne, comme quelque chose que vous verriez traîner sur une table de réunion.

Bien paraître en personne et sur papier n’est que la moitié de la bataille, et même à première vue, le Moto Edge 30 Fusion n’est pas parfait et a certaines omissions ici et là. La grande question est de savoir dans quelle mesure tout cela s’articule. Rejoignez-nous sur les pages suivantes alors que nous approfondissons pour le découvrir.

Avant tout cela, cependant, explorons le package de vente au détail.

Déballage

Le Motorola Edge 30 Fusion est livré dans une boîte épaisse et robuste en deux parties. Il fait un excellent travail pour maintenir solidement tout en place et le protéger pendant le transport, et c’est même en l’absence de plastique dans notre sortie. La box est évidemment faite de matériaux recyclés. Motorola a même décidé de laisser sa couleur naturelle ou de viser un colorant d’apparence naturelle pour mieux transmettre ce sens d’une approche respectueuse de l’environnement. Les mots “emballage écologique” sont inscrits en grosses lettres sur le côté de la boîte, il y a donc un net sentiment de fierté à cet égard.

L’Edge 30 Fusion a un package de vente au détail assez riche. Il comprend un chargeur PD 68W étonnamment compact ainsi qu’un câble USB Type-C vers Type-C. La boîte contient également une belle coque en TPU épaisse et transparente pour que vous puissiez commencer à utiliser le téléphone immédiatement sans aucun souci. Le protecteur d’écran en plastique pré-appliqué en usine aide également à cet égard.