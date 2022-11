Test du Motorola Edge 30 Fusion : classe moyenne supérieure

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design phare

Des performances quasi phares

Logiciel super propre et élégant Les inconvénients Autonomie de la batterie médiocre

Caméras secondaires moyennes

Uniquement classé IP52 Notre avis Le Motorola Edge 30 Fusion ressemble et fonctionne beaucoup comme un téléphone phare, mais pour 300 £ de moins. Ce n’est pas tout à fait le package complet de 500£, mais il y a énormément de choses à aimer ici.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Il fut un temps où 500 £ vous garantissaient un smartphone phare avec toutes les cloches et tous les sifflets.

De nos jours, il suffit de vous offrir un téléphone de milieu de gamme comme le Motorola Edge 30 Fusion, qui intègre des composants haut de gamme de deuxième niveau et plus anciens dans un design moderne de type phare. Ce n’est pas une approche complètement unique, avec le Honor 70 et le Realme GT 2 offrant quelque chose de globalement similaire ces derniers temps.

L’Edge 30 Fusion pourrait manquer de l’appareil photo principal de 200 Mp qui attire les gros titres et des performances de pointe du produit phare Motorola Edge 30 Ultra, auquel il sert de modèle abaisseur. Cependant, quelques coupes et compromis judicieux ont produit un polyvalent capable avec une dose supplémentaire de classe.

Nous pouvons dissiper la question de savoir si l’Edge 30 Fusion est un bon téléphone tout de suite : c’est certainement le cas. La vraie question est de savoir si cela est suffisant pour justifier une augmentation de 25 % des dépenses sur une formidable classe de téléphones de 400 £ qui incluent le Pixel 6a, le OnePlus Nord 2T et le Nothing Phone (1).

Confusément, il y a aussi un Edge 30 et un Edge 30 Neo.

Conception et construction

Construction phare en verre et aluminium

Léger et fin

Affichage à double courbure

Le Motorola Edge 30 Fusion ressemble et se sent comme un téléphone phare. Plus précisément, le Motorola Edge 30 Ultra, qui vous coûtera 250 £ supplémentaires.

Il s’agit d’un combiné agréablement compact et maigre qui ne mesure que 158,48 x 71,99 x 7,45 mm et qui pèse un poids très raisonnable de 175 g.

L’idée de Motorola d’un design de téléphone haut de gamme correspond à OnePlus, Vivo et Honor, avec un double écran incurvé et un arrière incurvé en conséquence. Vous trouverez Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière prenant en sandwich un cadre en aluminium, tandis que les bords supérieur et inférieur sont plats et larges, et le cadre latéral se rétrécit en une fine bande.

Jon Mundy / Fonderie

Il y a une finition givrée élégante sur le capot arrière, qui rappelle le OnePlus 10 Pro, en particulier dans la teinte Cosmic Grey de mon modèle. Vous pouvez également le spécifier en Aurora White soyeux ou Neptune Blue, ce dernier recouvrant l’arrière de cuir végétalien. Certains territoires bénéficient également d’une option Solar Gold.

Dans l’ensemble, l’Edge 30 Fusion est aussi haut de gamme qu’il en a l’air, avec la présence d’une simple certification IP52, la seule indication flagrante que nous n’avons pas affaire à un véritable produit phare. Il convient de souligner que le Pixel 6a est IP67 mais pour 100£de moins.

Écran et haut-parleurs

P-OLED incurvé de 6,55 pouces

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Couleur extrêmement précise en naturel

Il n’y a pas de plaintes majeures à formuler avec l’écran du Motorola Edge 30 Fusion, bien qu’il n’atteigne pas le véritable statut de produit phare dans tous les domaines, sauf un.

Il s’agit d’un P-OLED de 6,55 pouces de bonne taille avec un support HDR10+ complet et une résolution Full HD+ (1080 x 2400) solide, tout en atteignant une luminosité maximale décente de 1100 nits. En utilisation générale, avec la luminosité automatique désactivée, il atteint environ 400 nits, ce qui n’est pas très impressionnant.

La véritable fonctionnalité qui se démarque ici est celle qui est presque unique à Motorola en dehors de la classe des téléphones de jeu. L’écran de l’Edge 30 Fusion peut se rafraîchir à 144 Hz, ce qui est encore plus fluide que le 120 Hz qui est devenu la norme de l’industrie pour les téléphones phares.

Avec cet actif, parcourir les écrans d’accueil et les menus du téléphone est super fluide et réactif, aidé par un processeur légèrement plus ancien mais extrêmement performant. Cependant, il y a un peu de compromis pour cette spécification inhabituellement rapide, dont nous parlerons un peu plus tard.

Jon Mundy / Fonderie

En termes de précision, j’ai enregistré une couverture de gamut de 96% sRGB et un volume de gamut de 97,3% sRGB en mode naturel, ainsi qu’un excellent score Delta E moyen de 0,89. Le mode Saturé par défaut est plus adapté aux couleurs DCI P3 pour ceux qui aiment leurs couleurs plus percutantes.

Accompagnant cet écran solide est une paire de haut-parleurs stéréo, ce qui n’est pas donné à ce prix (en vous regardant, Honor 70). Ceux-ci manquent de punch bas de gamme, mais sont par ailleurs suffisamment forts et clairs, et le téléphone porte fièrement son badge Dolby Atmos sur le bord supérieur.

Spécifications et performances

Snapdragon 888+ 5G

8 Go de RAM

128 Go de stockage

L’une des décisions les plus intelligentes que Motorola ait prises avec l’Edge 30 Fusion est de l’équiper d’une puce Snapdragon 888+ 5G. C’était la puce Android phare de choix à la fin de 2021, ce qui signifie qu’elle est extrêmement performante bien qu’elle ait été deux fois éloignée de la pointe de la technologie.

Jon Mundy / Fonderie

Le résultat est d’excellentes performances qu’il est très difficile de distinguer des produits phares modernes, mais sans la prime qui en découle. Tout au long de mon temps avec le Motorola Edge 30 Fusion, il n’a pas manqué un battement, que je change d’application, que je saute dans l’application de l’appareil photo à l’aide du raccourci intelligent à double torsion ou que je joue à des jeux 3D avancés comme Genshin Impact sur les paramètres graphiques les plus élevés.

Ceci est aidé par un solide 8 Go de RAM LPDDR5 en standard et il y a 128 Go de stockage au Royaume-Uni, bien que d’autres territoires puissent obtenir 256 Go et même 512 Go d’options en plus de cela.

En termes de référence pure, l’Edge Fusion 30 fonctionne de manière prévisible. Dans les tests du processeur Geekbench 5, il se rapproche davantage des téléphones phares modernes que des champions à 400 £ comme le OnePlus Nord 2T et le Pixel 6a, sans parler du Honor 70 au prix similaire. C’est un cas similaire avec notre suite habituelle de tests GPU GFXBench, où le Motorola Edge 30 Fusion fait une autre belle performance.

À moins que vous ne soyez prêt à vous lancer avec un téléphone de jeu encombrant comme le Red Magic 7, il s’agit à peu près du téléphone grand public le plus performant que vous obtiendrez pour moins de 500 £.

Appareils photo

Capteur principal 50Mp OmniVision OV50

13Mp ultra large

Capteur de profondeur 2Mp

Caméra selfie 32Mp

Il n’a peut-être pas le capteur principal 200Mp qui fait la une des journaux de son grand frère haut de gamme, l’Edge 30 Ultra, mais le Motorola Edge 30 Fusion est toujours équipé pour un combat décent.

Plus particulièrement, son capteur principal OmniVision OV50 de 50 Mp est le même que celui que vous trouverez dans le Moto Razr 2022 et le Huawei P50 Pro – des téléphones nettement plus haut de gamme. Ceci est aidé par OIS, qui aide dans les situations de faible luminosité.

Jon Mundy / Fonderie

Les capteurs qui l’accompagnent ne sont pas si impressionnants, avec un capteur ultra large de 13Mp et un capteur de profondeur de 2Mp criant « milieu de gamme », mais c’est à prévoir.

Il s’agit de ce capteur principal qui, en combinaison avec un processeur phare 2021, est capable de capturer des photos décentes dans un éclairage raisonnable. Cela peut être un peu incohérent, cependant.

J’ai constaté que l’appareil photo ne gère pas toujours les situations à plage dynamique élevée aussi bien que je l’aurais souhaité, surexposant parfois des zones plus lumineuses ou ne réussissant pas à faire ressortir un sujet ombragé. Cela peut varier d’une prise de vue à l’autre, ce qui m’incite à prendre une photo supplémentaire juste pour être sûr.

Les prises de vue nocturnes ne sont pas de premier ordre, mais elles sont passables, préservant l’aspect naturel de la scène tout en augmentant la luminosité. D’après mon expérience, les prises de vue en basse lumière semblaient généralement nettes, même si j’ai capté une bonne quantité de bruit dans ce ciel sombre.

Cet ultra-large de 13Mp n’est pas aussi bon que le capteur principal, bien sûr, mais il est capable de prendre des photos décentes lorsqu’il est sollicité. C’est également la source des prises de vue macro du téléphone, qui peuvent s’avérer des gros plans raisonnablement nets et clairs — bien que vous deviez être précis avec vos distances ou déclencher avec le bouton de l’obturateur.

La caméra selfie 32Mp produit des détails décents, mais peut avoir un peu de mal avec une luminosité extrême et peut avoir tendance à délaver les tons chair.

Autonomie et charge de la batterie

Batterie relativement petite de 4400 mAh

Charge filaire 68W

Pas de charge sans fil

Si je devais citer une faiblesse principale du Motorola Edge 30 Fusion, ce serait son endurance. C’est loin d’être mauvais à cet égard, mais ce corps maigre a conduit à une batterie relativement petite de 4400 mAh.

C’est la même taille que le OnePlus Nord 2T, mais nettement plus petit que le Realme GT 2 et le Honor 70. Aucun de ces téléphones ne dispose non plus d’un écran 144 Hz aussi gourmand en énergie.

Effectivement, avec le mode 144 Hz activé, il n’a duré que 8 heures 40 minutes dans le test d’autonomie de la batterie PC Mark Work 3.0. Cela fait plusieurs heures de moins que le Realme GT 2 (11:46) et 50 minutes de moins que le Honor 70. Laisser l’affichage sur sa valeur par défaut Passer en mode de rafraîchissement automatique de l’écran vous fera gagner environ 2 heures dans un tel test, mais c’est loin d’être idéal.

Jon Mundy / Fonderie

Concrètement, j’ai constaté que le téléphone chuterait à 40% après une courte journée d’utilisation modérée de 12 heures (environ 4 heures d’écran à l’heure). Je m’attendrais à ce que la plupart des téléphones de milieu à haut de gamme puissent conserver 50% ou plus dans ce genre de scénario.

Les vitesses de charge sont correctes, cependant, grâce à un chargeur de 68 W que Motorola inclut dans la boîte. J’ai trouvé que 30 minutes de charge feraient passer l’Edge 30 Fusion de vide à 90%, ce qui est une bonne performance.

Il n’y a pas de prise en charge de la charge sans fil ici, ce qui est un peu dommage, si ce n’est loin d’être inhabituel à ce prix.

Logiciel

Android 12

Très peu d’applications superflues

Application Moto utile et de bon goût

L’approche logicielle à faible intervention de la marque est l’un des points forts de tout téléphone Motorola, quel que soit son prix. Cela prouve certainement le cas ici, avec l’Edge 30 Fusion fonctionnant sur une version extrêmement légère d’Android 12.

Motorola n’utilise pas d’applications en double inutiles, et la seule pré-installation d’applications tierces qui vous est imposée est TikTok. Le widget combiné horloge et météo de la marque est distinctement le sien, mais il est à la fois élégant et assez facile à supprimer si vous le souhaitez.

Jon Mundy / Fonderie

La principale contribution de Motorola à l’application elle-même est l’application Moto toujours brillante, qui combine des didacticiels de fonctionnalités colorés avec des paramètres et des commandes personnalisés pour les raccourcis gestuels utiles de la marque. L’activation de l’appareil photo avec une double torsion du poignet continue d’être étonnamment efficace, tout comme le mouvement « double coup de karaté » pour activer la torche en un clin d’œil.

Prix ​​et disponibilité

Le Motorola Edge 30 Fusion est disponible à l’achat sur le site Web de Motorola UK. Au Royaume-Uni, il existe un seul modèle de 128 Go, qui coûte 499£. Vous pouvez aussi l’acheter chez Amazone et Lenovo, la société mère de Motorola.

Cela place le Moto Edge 30 Fusion dans une catégorie de milieu de gamme de 500 £ aux côtés du Honor 70 et du Realme GT 2. Il est sapé par des milieu de gamme moins chers comme le OnePlus Nord 2T, le Nothing Phone 1 et le Google Pixel 6a. , qui coûtent tous 399 £.

Il n’est pas disponible aux États-Unis, vous devrez donc chercher ailleurs bien que le Moto Edge (2022) coûte 599 $.

Verdict

Le Motorola Edge 30 Fusion est un téléphone de milieu de gamme avec un niveau de finition peu commun et des performances quasi phares. Son appareil photo, bien qu’évidemment à court des meilleurs, peut capturer de bons clichés dans un éclairage raisonnable.

Comme toujours, le logiciel de Motorola est un plaisir à utiliser, avec un minimum de ballonnement et des personnalisations réfléchies. La recharge est également sensiblement rapide, grâce à une prise de 68 W intégrée.

Il y a quelques inconvénients, notamment une durée de vie de la batterie décevante, un manque d’étanchéité décent et une caméra assez moyenne offrant au-delà du capteur principal. De plus, pour la plupart des gens, le OnePlus Nord 2T produit à peu près le même effet, à des degrés divers, pour 100£de moins.

Motorola doit pousser le bateau un peu plus loin pour produire un véritable milieu de gamme, mais l’Edge 30 Fusion est facile à recommander à tous ceux qui recherchent un téléphone élégant avec un budget légèrement réduit.

