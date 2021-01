introduction

Le Motorola Moto G9 Power n’est peut-être pas une centrale électrique, mais il ressemble à une centrale électrique. Les modèles Power ont été introduits dans le cadre de la série Moto G7, ont été bien mis à niveau avec le Moto G8, et nous voyons maintenant un Moto G9 plus rationalisé avec l’une des plus grandes batteries à ce jour – une énorme unité de 6000 mAh!

Le Moto G9 Power n’est pas votre mise à niveau typique, où vous verrez un matériel plus puissant, de meilleures caméras, un écran plus agréable. Non, il s’agit davantage d’une version repensée du Moto G8 Power, où les fonctionnalités inutiles ont disparu et où l’accent est mis sur les performances et la durée de vie de la batterie.

Vous voyez, ce nouveau Moto G9 Power a un écran plus grand mais de résolution inférieure, et la bonne netteté a été supprimée pour des raisons de performances. Motorola a conservé une puce Snapdragon à budget similaire, mais elle est suffisamment puissante pour exécuter des jeux sur un écran HD, et elle le fait bien maintenant.

La caméra quadruple du G8 Power a disparu et nous ne savons pas si nous la manquerons. Bien qu’il s’agisse d’une configuration assez polyvalente avec des vivaneaux principaux / télé / ultra-larges / macro, le nouveau primaire 64MP sur le G9 Power devrait suffire à remplacer la caméra zoom manquante (en recadrant simplement à partir de son centre), en plus il peut faire de la haute résolution prises de vue panoramiques – tant que vos objets ne bougent pas beaucoup.

La seule chose que nous avons du mal à surmonter est de retirer les haut-parleurs stéréo. Nous avons adoré les haut-parleurs du Moto G8 Power, et nous les manquons déjà sur le G9 Power. Ce déclassement – nous n’obtenons pas.

Pour tenter de compenser cela, le Moto G9 Power est livré avec deux mises à niveau appropriées par rapport au Moto G8 Power. Vous obtenez le double du stockage de base – maintenant jusqu’à 128 Go, et vous obtenez également une batterie plus grande – c’est maintenant 6 000 mAh (contre 5 000 mAh).

Caractéristiques du Motorola Moto G9 Power en un coup d’œil:

Corps: 172,1 x 76,8 x 9,7 mm, 221 g; dos en plastique, cadre en plastique; Revêtement hydrofuge.

172,1 x 76,8 x 9,7 mm, 221 g; dos en plastique, cadre en plastique; Revêtement hydrofuge. Afficher: Écran LCD IPS 6,80 pouces, résolution 720x1640px, rapport hauteur / largeur 20,5: 9, 263ppi.

Écran LCD IPS 6,80 pouces, résolution 720x1640px, rapport hauteur / largeur 20,5: 9, 263ppi. Chipset: Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm): Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver); Adreno 610.

Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm): Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver); Adreno 610. Mémoire: 128 Go de RAM 4 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 4 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 10.

Android 10. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; Macro : 2 MP, f / 2,4, AF; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; : 2 MP, f / 2,4, AF; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,2, 1,0 µm.

16 MP, f / 2,2, 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 / 60fps; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1080p à 30 / 60fps; : 1080p à 30 ips. Batterie: 6000mAh; Charge rapide 20W.

6000mAh; Charge rapide 20W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté à l’arrière); NFC; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Tout comme les autres téléphones Moto, le Moto G9 Power offre de nombreux réglages préférés des fans, tels qu’un revêtement hydrofuge sur les composants internes, une prise 3,5 mm, un emplacement microSD, une radio FM et NFC. Et il existe un chargeur de 20 W fourni qui devrait recharger les 6000 mAh assez rapidement. J’espère!

Déballer le Moto G9 Power

La boîte de vente au détail Moto G9 Power contient un chargeur turbo de 20 W, un câble USB-C et un étui en silicone transparent pour une protection prête à l’emploi.

Nous aimons la façon dont Motorola expédie le téléphone avec l’étui déjà sur le téléphone – de cette façon, il est plus sûr pendant le transport et est prêt à basculer immédiatement. Oui, mettre un cas est un problème mineur, mais nous apprécions l’effort supplémentaire. Oh, et ne pas avoir de compartiment papier pour ladite affaire a probablement sauvé un arbre, ou deux.